Участники узнают о Монументе Колумбу, церкви Богоматери Милосердия и секретах средневекового еврейского квартала. Не обойдется без знакомства с работами Жоана Миро и местами первых выставок Пикассо. Это идеальная возможность насладиться культурой и историей Барселоны за один день
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Увидеть знаковые места Барселоны
- 🎨 Оценить шедевры модернизма
- 🕍 Узнать историю Саграды Фамилии
- 🏛 Погрузиться в атмосферу Готического квартала
- 🎭 Посетить места, связанные с Пикассо
Что можно увидеть
- Монумент Колумбу
- Церковь Богоматери Милосердия
- Готический квартал
- Три подарка Жоана Миро
- Саграда Фамилия
- Площадь с печальной историей
- Собор Святого Креста
- Мурал
- Шедевры модернистов на Пасео-де-Грасия
Описание экскурсии
Прогулка вокруг храма Саграда Фамилия под разговор о его истории, настоящем и будущем.
Шедевры модернистов на Пасео-де-Грасия. Здесь творили Гауди, Доминик-и-Монтанер и другие великие архитекторы. Обсудим, как их идеи изменили Барселону навсегда.
Готический квартал. Приготовьтесь: вас ждут лицо в стене, которое видят не все, и история знаменитого музыканта, который сражался за красоту.
Три подарка Жоана Миро — одного из самых известных художников Барселоны. Мы пройдём мимо дома Миро и раскроем смысл его подарков городу.
Главная площадь Барселоны. Вы не просто увидите сердце города — вы услышите его биение!
Средневековый еврейский квартал. Поговорим о древних ритуалах, тайных проходах и запретных знаниях.
Улица 12 века и её секретное место, скрытое от ненаблюдательных глаз.
Площадь с печальной историей, где разыгрались настоящие людские драмы, и два известных фильма увековечили эти события на экране.
Собор Святого Креста — снаружи он прекрасен, но то, что скрывается за его стенами, поражает еще больше.
Мурал — символ любви и свободы. Точнее так: для всего мира — это символ любви, для барселонцев — символ свободы.
Место первых выставок Пикассо — настоящий рай для любителей искусства.
На протяжении всей экскурсии я буду рассказывать вам об истории, традициях, языке каталонцев. Дам рекомендации для вашего дальнейшего путешествия по Барселоне и Каталонии, а в конце приглашу в секретное место, где вы сможете увидеть и даже принять участие в местной культурной активности (доступно 2 дня в неделю).
Организационные детали
- Мы будем очень много ходить (~20 000 шагов за 4 часа). Рассчитывайте свои силы!
- От Саграды Фамилии до центра города добираемся на метро, так что возьмите с собой мелкие наличные или банковскую карту для покупки билетов. По желанию, можно воспользоваться автобусом при осмотре шедевров модернизма — также понадобится карта или транспортный абонемент (T-casual).
Дополнительные расходы
- Билет на метро — €2,60 за чел.
- Можем заменить метро на такси — около €12 за машину
По желанию:
- Местные сладости — около €3 за штуку
- Мы зайдём в исторические бары, где можно попробовать местные напитки (алкогольные и безалкогольные) — €3–3,5 за каждый
Внимательный гид и хороший человек.
Спасибо вам, Екатерина! Смело рекомендую и буду рекомендовать!
У Екатерины отличные знания о городе. Рассказывала очень интересно и подробно.
Маршрут также очень интересный, получилось очень много интересных фотографий.
Однозначно рекомендую.