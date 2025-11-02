Маршрут включает посещение Старого порта и Готического квартала, шедевры модернизма на Пасео-де-Грасия и прогулку вокруг Саграды Фамилии. Участники узнают о Монументе Колумбу, церкви Богоматери Милосердия и секретах средневекового еврейского квартала. Не обойдется без знакомства с работами Жоана Миро и местами первых выставок Пикассо. Это идеальная возможность насладиться культурой и историей Барселоны за один день

Описание экскурсии

Прогулка вокруг храма Саграда Фамилия под разговор о его истории, настоящем и будущем.

Шедевры модернистов на Пасео-де-Грасия. Здесь творили Гауди, Доминик-и-Монтанер и другие великие архитекторы. Обсудим, как их идеи изменили Барселону навсегда.

Готический квартал. Приготовьтесь: вас ждут лицо в стене, которое видят не все, и история знаменитого музыканта, который сражался за красоту.

Три подарка Жоана Миро — одного из самых известных художников Барселоны. Мы пройдём мимо дома Миро и раскроем смысл его подарков городу.

Главная площадь Барселоны. Вы не просто увидите сердце города — вы услышите его биение!

Средневековый еврейский квартал. Поговорим о древних ритуалах, тайных проходах и запретных знаниях.

Улица 12 века и её секретное место, скрытое от ненаблюдательных глаз.

Площадь с печальной историей, где разыгрались настоящие людские драмы, и два известных фильма увековечили эти события на экране.

Собор Святого Креста — снаружи он прекрасен, но то, что скрывается за его стенами, поражает еще больше.

Мурал — символ любви и свободы. Точнее так: для всего мира — это символ любви, для барселонцев — символ свободы.

Место первых выставок Пикассо — настоящий рай для любителей искусства.

На протяжении всей экскурсии я буду рассказывать вам об истории, традициях, языке каталонцев. Дам рекомендации для вашего дальнейшего путешествия по Барселоне и Каталонии, а в конце приглашу в секретное место, где вы сможете увидеть и даже принять участие в местной культурной активности (доступно 2 дня в неделю).

Организационные детали

Мы будем очень много ходить (~20 000 шагов за 4 часа). Рассчитывайте свои силы!

От Саграды Фамилии до центра города добираемся на метро, так что возьмите с собой мелкие наличные или банковскую карту для покупки билетов. По желанию, можно воспользоваться автобусом при осмотре шедевров модернизма — также понадобится карта или транспортный абонемент (T-casual).

Дополнительные расходы

Билет на метро — €2,60 за чел.

Можем заменить метро на такси — около €12 за машину

По желанию: