Невероятная Барселона за 1 день

Погрузитесь в атмосферу Барселоны: от Старого порта до Саграды Фамилии. Вас ждут 20 000 шагов красоты и истории
Маршрут включает посещение Старого порта и Готического квартала, шедевры модернизма на Пасео-де-Грасия и прогулку вокруг Саграды Фамилии.

Участники узнают о Монументе Колумбу, церкви Богоматери Милосердия и секретах средневекового еврейского квартала. Не обойдется без знакомства с работами Жоана Миро и местами первых выставок Пикассо. Это идеальная возможность насладиться культурой и историей Барселоны за один день
21 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Увидеть знаковые места Барселоны
  • 🎨 Оценить шедевры модернизма
  • 🕍 Узнать историю Саграды Фамилии
  • 🏛 Погрузиться в атмосферу Готического квартала
  • 🎭 Посетить места, связанные с Пикассо
Невероятная Барселона за 1 день© Екатерина
Невероятная Барселона за 1 день© Екатерина
Невероятная Барселона за 1 день© Екатерина
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя17
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 15:00

Что можно увидеть

  • Монумент Колумбу
  • Церковь Богоматери Милосердия
  • Готический квартал
  • Три подарка Жоана Миро
  • Саграда Фамилия
  • Площадь с печальной историей
  • Собор Святого Креста
  • Мурал
  • Шедевры модернистов на Пасео-де-Грасия

Описание экскурсии

Прогулка вокруг храма Саграда Фамилия под разговор о его истории, настоящем и будущем.

Шедевры модернистов на Пасео-де-Грасия. Здесь творили Гауди, Доминик-и-Монтанер и другие великие архитекторы. Обсудим, как их идеи изменили Барселону навсегда.

Готический квартал. Приготовьтесь: вас ждут лицо в стене, которое видят не все, и история знаменитого музыканта, который сражался за красоту.

Три подарка Жоана Миро — одного из самых известных художников Барселоны. Мы пройдём мимо дома Миро и раскроем смысл его подарков городу.

Главная площадь Барселоны. Вы не просто увидите сердце города — вы услышите его биение!

Средневековый еврейский квартал. Поговорим о древних ритуалах, тайных проходах и запретных знаниях.

Улица 12 века и её секретное место, скрытое от ненаблюдательных глаз.

Площадь с печальной историей, где разыгрались настоящие людские драмы, и два известных фильма увековечили эти события на экране.

Собор Святого Креста — снаружи он прекрасен, но то, что скрывается за его стенами, поражает еще больше.

Мурал — символ любви и свободы. Точнее так: для всего мира — это символ любви, для барселонцев — символ свободы.

Место первых выставок Пикассо — настоящий рай для любителей искусства.

На протяжении всей экскурсии я буду рассказывать вам об истории, традициях, языке каталонцев. Дам рекомендации для вашего дальнейшего путешествия по Барселоне и Каталонии, а в конце приглашу в секретное место, где вы сможете увидеть и даже принять участие в местной культурной активности (доступно 2 дня в неделю).

Организационные детали

  • Мы будем очень много ходить (~20 000 шагов за 4 часа). Рассчитывайте свои силы!
  • От Саграды Фамилии до центра города добираемся на метро, так что возьмите с собой мелкие наличные или банковскую карту для покупки билетов. По желанию, можно воспользоваться автобусом при осмотре шедевров модернизма — также понадобится карта или транспортный абонемент (T-casual).

Дополнительные расходы

  • Билет на метро — €2,60 за чел.
  • Можем заменить метро на такси — около €12 за машину

По желанию:

  • Местные сладости — около €3 за штуку
  • Мы зайдём в исторические бары, где можно попробовать местные напитки (алкогольные и безалкогольные) — €3–3,5 за каждый

в понедельник, среду и пятницу в 08:00, 08:15, 08:30, 08:45 и 09:00, во вторник и четверг в 08:00, в субботу в 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45 и 15:00, в воскресенье в 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45 и 14:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€60
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Саграда Фамилия
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 08:00, 08:15, 08:30, 08:45 и 09:00, во вторник и четверг в 08:00, в субботу в 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45 и 15:00, в воскресенье в 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45 и 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Барселоне
Провела экскурсии для 248 туристов
Барселона — мой дом с 2021 года. Увлечённо изучаю каталонский язык, обожаю местную культуру, традиции и, конечно, кухню. Работаю в сфере IT, но в свободное время исследую окрестности: знаю лучшие маршруты для хайкинга и самые живописные уголки Коста-Бравы. С радостью покажу вам мою любимую Каталонию!
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Невероятная Барселона за 1 день (Евгения)Невероятная Барселона за 1 день (Евгения)Невероятная Барселона за 1 день (Евгения)Невероятная Барселона за 1 день (Евгения)Невероятная Барселона за 1 день (Евгения)Невероятная Барселона за 1 день (Евгения)Невероятная Барселона за 1 день (Евгения)Невероятная Барселона за 1 день (Владислав)Невероятная Барселона за 1 день (Владислав)Невероятная Барселона за 1 день (Владислав)Невероятная Барселона за 1 день (Владислав)Невероятная Барселона за 1 день (Владислав)Невероятная Барселона за 1 день (Эльвира)Невероятная Барселона за 1 день (Эльвира)Невероятная Барселона за 1 день (Эльвира)Невероятная Барселона за 1 день (Эльвира)Невероятная Барселона за 1 день (Эльвира)Невероятная Барселона за 1 день (Ирина)Невероятная Барселона за 1 день (Дмитрий)Невероятная Барселона за 1 день (Дмитрий)Невероятная Барселона за 1 день (Севиль)Невероятная Барселона за 1 день (Севиль)Невероятная Барселона за 1 день (Севиль)Невероятная Барселона за 1 день (Севиль)Невероятная Барселона за 1 день (Севиль)Невероятная Барселона за 1 день (Севиль)Невероятная Барселона за 1 день (Севиль)Невероятная Барселона за 1 день (Севиль)Невероятная Барселона за 1 день (Севиль)Невероятная Барселона за 1 день (Севиль)
Е
Евгения
2 ноя 2025
Экскурсия «Невероятная Барселона за один день» с Екатериной стала для меня одним из тех редких путешествий, когда время перестаёт существовать. Почти шесть часов прошли так, будто пролетел один вдох —
читать дальше

без усталости, без перегрузки, с каким-то удивительным ощущением лёгкости и внутреннего прилива сил. Мы уже простились с Екатериной, а я продолжала идти и, открыв рот, любоваться этим невероятным чувством красоты города. Екатерина умеет говорить о городе не как о наборе фактов, а как о живом существе — с характером, дыханием, настроением. Её подача — свободная, живая, с тонким чувством ритма и меры: в ней нет суеты, но есть внутренняя энергия, которая вовлекает и держит внимание до последнего шага.

Особенно подкупает то, как она чувствует свою аудиторию: где нужно сделать паузу, где дать взгляду задержаться, где вплести шутку или ассоциацию, а где просто помолчать, чтобы услышать Барселону. Для людей это вообще редкость, а уж для молодого экскурсовода это воистину «дар божий». Никакого давления, никакой заученности — только вкус, умение выстроить смысл, тонкий юмор и ощущение, что перед тобой человек, по-настоящему влюблённый в свой город и в свою профессию.

Я много путешествовала, видела немало экскурсий, но редко встречала такой баланс глубины и лёгкости, интеллигентности и тепла. Екатерина показала Барселону не глазами гида, а глазами художника — внимательного к свету, к деталям, к дыханию улиц. После этой прогулки остаётся тихая благодарность и то особое чувство, когда город вдруг становится близким, почти личным.
Вам может показаться, что описание слишком высокопарно и структурно, но, поверьте, эта экскурсия достойна самых восторженных слов!

Экскурсия «Невероятная Барселона за один день» с Екатериной стала для меня одним из тех редких путешествий,Экскурсия «Невероятная Барселона за один день» с Екатериной стала для меня одним из тех редких путешествий,Экскурсия «Невероятная Барселона за один день» с Екатериной стала для меня одним из тех редких путешествий,Экскурсия «Невероятная Барселона за один день» с Екатериной стала для меня одним из тех редких путешествий,Экскурсия «Невероятная Барселона за один день» с Екатериной стала для меня одним из тех редких путешествий,Экскурсия «Невероятная Барселона за один день» с Екатериной стала для меня одним из тех редких путешествий,Экскурсия «Невероятная Барселона за один день» с Екатериной стала для меня одним из тех редких путешествий,
Вероника
Вероника
26 окт 2025
Всем добрый день. Нам очень понравилась экскурсия с Екатериной по Барселоне. Была очень увлекательная и познавательная экскурсия по основным знаковым местам города. Мы много узнали про архитектуру Гауди и не только, про жизнь города и его жителей в прошлом и настоящем. Экскурсия вышла даже длиннее заявленного, но время пролетело быстро, в приятной атмосфере
Ольга
Ольга
23 окт 2025
Прекрасная экскурсия! Мы погрузились с Екатериной в нюансы истории и архитектуры Барселоны, увидели как самые посещаемые места, так и необычные, о которых не знают даже местные жители, попробовали вкуснейшие конфеты и завершили вечер в рекомендованном Екатериной ресторане.
Внимательный гид и хороший человек.
Спасибо вам, Екатерина! Смело рекомендую и буду рекомендовать!
Н
Надя
12 окт 2025
Добрый день всем, кто читает мой отзыв сейчас. Я брала пешеходную экскурсию у Екатерины. Экскурсия была просто великолепная! Знания Екатерины просто поражают. Она проводит очень содержательные экскурсии. Было очень интересно
читать дальше

следовать за ней. Благодаря ей, можно окунуться в историческую атмосферу и в тоже время почувствовать обояние современной Барселоны. Мой искренний совет, все кто собирается посетить Барселону - записывайтесь к Екатерине на экскурсию! В ее лице вы найдете знающего эксперта, интересного и приятного собеседника и внимательного человека к окружающим ее людям.
Я очень рада познакомиться с Екатериной и всем советую!

Елена
Елена
12 окт 2025
Спасибо Кате за этот прекрасный день и за ту информацию, которую она нам дала! Хотелось слушать и слушать! Было много мест, куда не заводят статистического туриста! Ведь именно через гида мы влюбляемся в город или стану, Кате это удалось! Благодарю!
Р
Руслан
27 сен 2025
Очень хорошая экскурсия. Четыре часа пролетели незаметно и вместе с тем очень много получил информации. Было интересно, познавательно, вкусно и полезно!) Спасибо за экскурсию!!)
А
Анна
21 сен 2025
Было очень приятно познакомится с Екатериной!! много узнали интересной информации, фактов о Барселоне, Каталонии и Испании в целом. Катя также пригласила нас на репетицию кастельеров, но нам не удалось попасть. Но зато мы с ней застали репетицию коррефоков перед ла мерсе!! Очень рекомендую бронировать эту экскурсию, так как включает в себя все основные достопримечательности.
М
Максим
19 сен 2025
Совершенно потрясающий опыт. Бесконечная благодарность Екатерине за невероятно увлекательную прогулку по главным достопримечательностям Барселоны. Огромное количество как интереснейших исторических фактов, так и интересных подробностей о жизни города в наше время и Каталонской культуре в целом. Настоятельно рекомендую совершить эту прогулку в начале вашего посещения Барселоны, чтобы проникнуться духом города и Каталонии.
В
Владислав
15 сен 2025
Отличный гид, которая любит свой город и знает как о нем рассказать. Маршрут долговат, но этого того стоит. Порадовало, что после скинула список мест и ресторанов к посещению
Отличный гид, которая любит свой город и знает как о нем рассказать. Маршрут долговат, но этогоОтличный гид, которая любит свой город и знает как о нем рассказать. Маршрут долговат, но этогоОтличный гид, которая любит свой город и знает как о нем рассказать. Маршрут долговат, но этогоОтличный гид, которая любит свой город и знает как о нем рассказать. Маршрут долговат, но этогоОтличный гид, которая любит свой город и знает как о нем рассказать. Маршрут долговат, но этого
О
Ольга
10 сен 2025
Чудесно провели день с Екатериной! Интересная экскурсия, местные рассказы и легенды, необычные факты о городе и людях. Смогли немного больше углубиться в атмосферу города, а не просто прошлись по поверхности
читать дальше

для галочки. Екатерина влюбила нас в Барселону, так что с удовольствием вернемся снова. И спасибо большое за чудесные фотографии. Так что вы останетесь довольны не только экскурсией но и красивыми фото

Эльвира
Эльвира
5 сен 2025
Екатерина - очень приятная девушка! Экскурсия была даже не экскурсия, а прогулка с хорошей приятельницей! Екатерина с интересом и вовлеченностью рассказывает об архитектуре и людях, ее создающих. Завела в такие
читать дальше

места, что и в голову бы не пришло, что так можно.
Еще и бонусом проводила в кафе, где помогла заказать напитки и блюда! В общем, рекомендую однозначно! Чуть не забыла - мне еще и фотографии сделали классные!)))

Екатерина - очень приятная девушка! Экскурсия была даже не экскурсия, а прогулка с хорошей приятельницей! ЕкатеринаЕкатерина - очень приятная девушка! Экскурсия была даже не экскурсия, а прогулка с хорошей приятельницей! ЕкатеринаЕкатерина - очень приятная девушка! Экскурсия была даже не экскурсия, а прогулка с хорошей приятельницей! ЕкатеринаЕкатерина - очень приятная девушка! Экскурсия была даже не экскурсия, а прогулка с хорошей приятельницей! ЕкатеринаЕкатерина - очень приятная девушка! Экскурсия была даже не экскурсия, а прогулка с хорошей приятельницей! Екатерина
О
Ольга
21 авг 2025
Прекрасный экскурсовод, была на многих экскурсия в разных странах, она лучшая, часто не пишу, чтобы не обидеть экскурсоводов, тут наоборот, нашла время, очень благодарна и рада что попала на эту экскурсию, к этому экскуросоводу. Увлечённая своей работой, всё понятно, интересно. Внимательная, 4 часа с ней пролетели, но в памяти осталось многое, умеет донести информацию. Отзывчивая, очень приятная в общении, супер!!!!
Н
Наталия
21 авг 2025
Спасибо за экскурсию. Очень понравилось
И
Ирина
20 авг 2025
Хотелось бы поблагодарить Екатерину за прекрасную экскурсию невероятная Барселона за один день! Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия позволила узнать много интересного, увидеть много потаённых уголков Барселоны, о которых не пишут в путеводителях. Отдельно отмечу профессиональную фото сессию, фотографии получились выше всяких похвал!
Хотелось бы поблагодарить Екатерину за прекрасную экскурсию невероятная Барселона за один день! Это был чудесный, насыщенный
Д
Дмитрий
18 авг 2025
Очень интересная экскурсия!
У Екатерины отличные знания о городе. Рассказывала очень интересно и подробно.
Маршрут также очень интересный, получилось очень много интересных фотографий.
Однозначно рекомендую.
Очень интересная экскурсия!Очень интересная экскурсия!

