Приглашаю вас на уникальную авторскую экскурсию ⛳ для ценителей вина! (с дегустациями)

Испания одна из признанных мировых лидеров по производству вина, а Каталония является одним из лучших производителей испанских вин, здесь производят великолепные красные сухие вина, а по производству Кавы (игристого вина), регион является бесспорным лидером.

Винодельня Мигеля Торреса

На экскурсии 🧭 вы побываете в самой знаменитой бодеге Каталонии и услышите удивительную историю 📖 каталонской семьи Торрес, которые на протяжении вот уже почти 150 лет управляют этой бодегой, историю взлетов, падений и феноменального успеха, ведь вина Торрес сумели завоевать весь мир!

В специальном паровозике мы проедем по территории бодеги, посмотрим как растет виноград, как хранится и изготовляется вино 🍷 и конечно, попробуем вина этой замечательной бодеги.

Дегустация кавы (игристое вино)

Каталония — первое место в Испании, где начали проводить игристое вино (каву), история производства кавы уходит истоками во Францию и связана с заводом знаменитой вдовы Клико, технология производства аналогична французскому шампанскому и ничем не уступает ему по характеристикам! Праздники и семейные обеды в Каталонии непременно включают бутылку кавы, как местную традицию! Мы посетим одну из самых любимых самими каталонцами бодег по производству кавы c с дегустацией и если нам повезет, нас встретит сам хозяин бодеги!

Ферма с лошадями

Мы посетим небольшую ферму, где вы можете покормить лошадей и сделать красивые 🤩 фото с ними

Обед с видом на виноградники

Затем нас ждет вкусный обед (по желанию) на терассе живописного виноградника с вином из местных аутентичных фермерских продуктов высочайшего качества

На экскурсии вы узнаете:

Как правильно дегустировать вино

Какие признаки хорошего вина? И какие самые распространенные мифы о винах?

Как правильно подобрать вино к вашему ужину?

Как развивалось виноделие в Испании и почему Рим запрещал ввоз испанских вин?

Какими винами славится Испания и чем знамениты именно каталонские вина?

Как не растеряться в многообразии испанских вин и сделать наилучший для Вас выбор?... а также многое другое!

После экскурсии вы сможете произвести впечатление в кругу друзей, как знатока вин и узнаете много нового и интересного!