  1. Испания
  2. Барселона
  3. Экскурсии

Лучшие винодельни Каталонии с дегустацией вина, кавы и обедом на виноградниках

Ирина М.
Ирина М. – Гид из Барселоны
Лучшие винодельни Каталонии с дегустацией вина, кавы и обедом на виноградниках
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €140 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Лучшие винодельни Каталонии с дегустацией вина, кавы и обедом на виноградниках
Лучшие винодельни Каталонии с дегустацией вина, кавы и обедом на виноградниках

Что вы увидите

  • Бодега Мигеля Торреса
  • бодега по производству кавы (игристое вино)
  • ферма с лошадями
Приглашаю вас на уникальную авторскую экскурсию ⛳ для ценителей вина! (с дегустациями)
Испания одна из признанных мировых лидеров по производству вина, а Каталония является одним из лучших производителей испанских вин, здесь производят великолепные красные сухие вина, а по производству Кавы (игристого вина), регион является бесспорным лидером.
Винодельня Мигеля Торреса
На экскурсии 🧭 вы побываете в самой знаменитой бодеге Каталонии и услышите удивительную историю 📖 каталонской семьи Торрес, которые на протяжении вот уже почти 150 лет управляют этой бодегой, историю взлетов, падений и феноменального успеха, ведь вина Торрес сумели завоевать весь мир!
В специальном паровозике мы проедем по территории бодеги, посмотрим как растет виноград, как хранится и изготовляется вино 🍷 и конечно, попробуем вина этой замечательной бодеги.
Дегустация кавы (игристое вино)
Каталония — первое место в Испании, где начали проводить игристое вино (каву), история производства кавы уходит истоками во Францию и связана с заводом знаменитой вдовы Клико, технология производства аналогична французскому шампанскому и ничем не уступает ему по характеристикам! Праздники и семейные обеды в Каталонии непременно включают бутылку кавы, как местную традицию! Мы посетим одну из самых любимых самими каталонцами бодег по производству кавы c с дегустацией и если нам повезет, нас встретит сам хозяин бодеги!
Ферма с лошадями
Мы посетим небольшую ферму, где вы можете покормить лошадей и сделать красивые 🤩 фото с ними
Обед с видом на виноградники
Затем нас ждет вкусный обед (по желанию) на терассе живописного виноградника с вином из местных аутентичных фермерских продуктов высочайшего качества

На экскурсии вы узнаете:

  • Как правильно дегустировать вино
  • Какие признаки хорошего вина? И какие самые распространенные мифы о винах?
  • Как правильно подобрать вино к вашему ужину?
  • Как развивалось виноделие в Испании и почему Рим запрещал ввоз испанских вин?
  • Какими винами славится Испания и чем знамениты именно каталонские вина?
  • Как не растеряться в многообразии испанских вин и сделать наилучший для Вас выбор?... а также многое другое!
После экскурсии вы сможете произвести впечатление в кругу друзей, как знатока вин и узнаете много нового и интересного!
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • услуги водителя (от 100 евро за машину с группы в зависимости от выбранного класса автомобиля, от эконом до представительского и от количества человек)
  • дегустация вина 18 евро (5 видов вин) и дегустация кавы 10 евро на человека
  • обед на виноградниках с вином 11, 5 евро на человека (при желании)
  • возможно начать экскурсию из любого города на побережье Коста-Брава или Коста-Дорада, доплата за трансфер от вашего отеля из другого города по запросу
  • профессиональная фотосессия (при желании)
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Лучшие винодельни Каталонии с дегустацией вина, кавы и обедом на виноградниках
Лучшие винодельни Каталонии с дегустацией вина, кавы и обедом на виноградниках
Лучшие винодельни Каталонии с дегустацией вина, кавы и обедом на виноградниках
Лучшие винодельни Каталонии с дегустацией вина, кавы и обедом на виноградниках

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина М.
Ирина М.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Ирина М. проводит ещё 6 экскурсий

Увидеть в Барселоне всё за один день - большая обзорная на автомобиле
140
6 часов
Увидеть в Барселоне всё за один день - большая обзорная на автомобиле
19 отзывов
Все за один день в Барселоне
120
4 часа
Все за один день в Барселоне
6 отзывов
Монсеррат с обедом на виноградниках
120
6 часов
Монсеррат с обедом на виноградниках
3 отзыва
Барселона 2 в 1: экскурсия и фотосессия
170
2 часа
Барселона 2 в 1: экскурсия и фотосессия
Вся Барселона с крыш
130
4 часа
Вся Барселона с крыш
Театр-музей Сальвадора Дали и средневековый Бесалу
160
9 часов
Театр-музей Сальвадора Дали и средневековый Бесалу

Еще несколько необычных экскурсий в Барселоне

Первые шаги в Барселоне
35
3 часа
Первые шаги в Барселоне
376 отзывов
Дружеская групповая прогулка по главным местам города
Пешком по Барселоне
От 110
6 часов
Пешком по Барселоне
331 отзыв
Погрузиться в атмосферу города, зайти в лучшие кофейни и изучить шедевры архитектуры Гауди
Обзорная Барселона: детская версия
скидка50%
130
65
2 часа
Обзорная Барселона: детская версия
226 отзывов
Волшебное прочтение Барселоны для детей и их родителей
Пешеходная экскурсия по Барселоне
20
2 часа
Пешеходная экскурсия по Барселоне
220 отзывов
Онлайн-экскурсия «Саграда Фамилия — самый необычный храм на свете»
8
1.5 часа
Онлайн-экскурсия «Саграда Фамилия — самый необычный храм на свете»
211 отзывов
Разобраться в истории и символах шедевра Гауди
Автобусная экскурсия "Театр-музей Сальвадора Дали и Жирона"
70
9 часов
Автобусная экскурсия "Театр-музей Сальвадора Дали и Жирона"
204 отзыва