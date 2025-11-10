Мои заказы

Гауди и модернисты: архитектурная прогулка по Барселоне

Асимметрия, символика, природные формы и тайные знаки на фасадах
Барселона — признанная столица архитектурного модернизма.

Здесь этот стиль обрёл уникальное лицо, ведь Гауди и его современники превратили улицы в лабораторию для экспериментов.

Мы будем разглядывать причудливые фасады, скульптуры и символы и обсудим творческие манифесты мастеров. Экскурсия заново откроет для вас здания Барселоны и вдохновит силой воображения её создателей.
Гауди и модернисты: архитектурная прогулка по Барселоне© Мария
Гауди и модернисты: архитектурная прогулка по Барселоне© Мария
Гауди и модернисты: архитектурная прогулка по Барселоне© Мария
Ближайшие даты:
1
дек2
дек3
дек4
дек5
дек6
дек7
дек
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30

Описание экскурсии

Вы увидите самые известные дома Гауди в Барселоне:

  • Дом Мила и Дом Бальо
  • Первую работу Гауди в Барселоне, о которой почти никто не знает
  • Самые удивительные здания модернистов в районе Эшампле
  • Квартал раздора
  • Саграда Фамилия

Вы узнаете:

  • почему Саграда Фамилия называют библией в камне и почему она строится до сих пор
  • как Гауди вдохновлялся природой, создавая свои архитектурные шедевры
  • кем был главный соперник Гауди и почему о нём говорят гораздо меньше
  • почему модернизм стал революционным направлением в архитектуре
  • в какую сумму обошёлся первый дворец знаменитого архитектора

Организационные детали

Все объекты на маршруте мы осмотрим снаружи.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Барселоне
Провела экскурсии для 70 туристов
Привет, меня зовут Мария, я гид и фотограф в Барселоне и Париже. В течение многих лет я была влюблена во Францию и Испанию, мечтала жить здесь, и вот, моя мечта
читать дальше

сбылась, и я постоянно живу между двумя самыми крутыми городами мира. Моя страсть — крыши и панорамные виды. Я очень люблю смотреть на Барселону и Париж с высоты и знаю много уникальных мест, где это можно сделать. Когда вы смотрите с высоты, вы всё видите с другого ракурса, открываете новые детали и подробности, видите, как живёт город, чувствуете его ритм и его дыхание. Узкие улочки, витые балкончики, уютные площади, свой неповторимый стиль, своя уникальная атмосфера — всё это делает Париж и Барселону неповторимыми, непохожими на другие города мира, и я очень хочу, чтобы с моей помощью вы увидели это своими глазами.

Задать вопрос

Входит в следующие категории Барселоны

Похожие экскурсии из Барселоны

Тайны творческой лаборатории Гауди
Пешая
2 часа
-
20%
54 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны творческой лаборатории Гауди
Это не материал из путеводителя, а попытка понять личность архитектора и дать пищу для размышлений
Начало: В районе Саграда Фамилия
Сегодня в 08:00
12 ноя в 08:00
€140€175 за всё до 4 чел.
Дружеская прогулка с Гауди по Барселоне
Пешая
2 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Дружеская прогулка с Гауди по Барселоне
Начало: Passage de Gracia, 36
23 ноя в 09:30
24 ноя в 09:30
€190 за всё до 8 чел.
Гений Гауди - на кабриолете по Барселоне
На машине
На кабриолете
3.5 часа
-
5%
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Гений Гауди - на кабриолете по Барселоне
Эстетическое путешествие в эпоху модерна по архитектурным шедеврам Гауди
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 08:30
12 ноя в 08:30
€342€359 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Барселоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Барселоне