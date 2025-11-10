Барселона — признанная столица архитектурного модернизма.
Здесь этот стиль обрёл уникальное лицо, ведь Гауди и его современники превратили улицы в лабораторию для экспериментов.
Мы будем разглядывать причудливые фасады, скульптуры и символы и обсудим творческие манифесты мастеров. Экскурсия заново откроет для вас здания Барселоны и вдохновит силой воображения её создателей.
Описание экскурсии
Вы увидите самые известные дома Гауди в Барселоне:
- Дом Мила и Дом Бальо
- Первую работу Гауди в Барселоне, о которой почти никто не знает
- Самые удивительные здания модернистов в районе Эшампле
- Квартал раздора
- Саграда Фамилия
Вы узнаете:
- почему Саграда Фамилия называют библией в камне и почему она строится до сих пор
- как Гауди вдохновлялся природой, создавая свои архитектурные шедевры
- кем был главный соперник Гауди и почему о нём говорят гораздо меньше
- почему модернизм стал революционным направлением в архитектуре
- в какую сумму обошёлся первый дворец знаменитого архитектора
Организационные детали
Все объекты на маршруте мы осмотрим снаружи.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Барселоне
Провела экскурсии для 70 туристов
Привет, меня зовут Мария, я гид и фотограф в Барселоне и Париже. В течение многих лет я была влюблена во Францию и Испанию, мечтала жить здесь, и вот, моя мечта
Входит в следующие категории Барселоны
