Барселона — великолепная столица Каталонии, история которой насчитывает уже 3000 лет.
Вы погуляете по средневековому Готическому кварталу и полюбуетесь величественным Кафедральным собором. А также оцените Саграду Фамилию, парк Гуэля и другие творения Гауди. Я расскажу много интересного: от мифологии и архитектуры до феминизма и карманников.
Вы погуляете по средневековому Готическому кварталу и полюбуетесь величественным Кафедральным собором. А также оцените Саграду Фамилию, парк Гуэля и другие творения Гауди. Я расскажу много интересного: от мифологии и архитектуры до феминизма и карманников.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Готический квартал.
- Кафедральный собор.
- Дома Гауди: Каса Бальо и Каса Мила.
- Храм Саграда Фамилия.
А также:
- Раскроете, почему Барселона повёрнута «попой к морю».
- Посидите на ступеньках, с которых Колумб начал путешествие в Америку.
- Восхититесь роскошью модернизма.
- Узнаете, чем Франко отличался от остальных диктаторов.
- Поймёте, почему феминистки в Испании такие воинственные.
- Услышите десятки историй о менталитете современных барселонцев.
Организационные детали
Между удалёнными друг от друга достопримечательностями мы будем перемещаться на такси, это включено в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Барселоне
Я одесситка, влюблённая в Барселону. Обожаю этот город и хочу очаровать им всех и каждого. По образованию я психолог, поэтому легко нахожу общий язык с гостями. Приглашаю вас на экскурсии, в конце которых вам покажется, что мы знакомы сто лет.Задать вопрос
Входит в следующие категории Барселоны
Похожие экскурсии из Барселоны
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборПо Барселоне - на велосипеде
Увидеть более 20 достопримечательностей на групповой велоэкскурсии
Начало: Возле нашего офиса
Расписание: ежедневно в 10:15, 13:15 и 16:15
Завтра в 10:15
11 ноя в 10:15
€22 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие времени: экскурсия «Барселона сквозь столетия»
Откройте для себя Барселону от древности до наших дней, исследуя её улицы, историю и культуру
Начало: В Старом городе
Завтра в 12:00
11 ноя в 12:00
€94 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Секретные бары Барселоны: экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в ночную жизнь Барселоны, посетив уникальные бары, где отдыхали знаменитости и которые скрыты от глаз обычных туристов
Начало: В Готическом квартале
11 ноя в 20:30
12 ноя в 20:30
от €120 за человека