Ирина — ваш гид в Барселоне

Я одесситка, влюблённая в Барселону. Обожаю этот город и хочу очаровать им всех и каждого. По образованию я психолог, поэтому легко нахожу общий язык с гостями. Приглашаю вас на экскурсии, в конце которых вам покажется, что мы знакомы сто лет.