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Приглашаем вас на экскурсию по Барселоне — яркому и удивительному городу Испании.



Вы окунётесь в атмосферу средневекового Готического квартала, увидите Кафедральный собор и прогуляетесь по Королевскому дворцу.



Затем полюбуетесь панорамным видом на город с горы Монжуик, посетите знаменитый храм Саграда Фамилия, а также знаменитые дома Бальо и Мила.