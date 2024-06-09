Знакомство с Барселоной

Приглашаем вас на экскурсию по Барселоне — яркому и удивительному городу Испании.

Вы окунётесь в атмосферу средневекового Готического квартала, увидите Кафедральный собор и прогуляетесь по Королевскому дворцу.

Затем полюбуетесь панорамным видом на город с горы Монжуик, посетите знаменитый храм Саграда Фамилия, а также знаменитые дома Бальо и Мила.
Знакомство с Барселоной
Знакомство с Барселоной
Знакомство с Барселоной
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Что вас ожидает:

  • Кафедральный собор
  • Готический квартал
  • Королевский дворец
  • Колонны римского форума
  • Монжуик
  • Фонтаны
  • Площадь Испании
  • Саграда фамилия
  • Дом Бальо
  • Дом Мила
  • Тибидабо
  • Рамбла

Описание экскурсии

Экскурсия для тех, кто впервые в этом удивительном городе, кто хочет максимально погрузиться и влюбится в этот яркий город. Что вас ожидает:

  • мы с вами увидим Готический квартал и кафедральный собор;
  • пройдемся по королевскому дворцу;
  • увидим самую старую и самую главную площади;
  • посмотрим на панораму города с Монжуика;
  • увидим Саграду Фамилия, дома Бальо и Мила;
  • попробуем каталонские сладости;
  • насладимся местным колоритом;
  • зайдем в первую кофейню и эксклюзивную лавку, где можно купить сувенир за евро.

Вы сами выбираете дату и время

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кафедральный собор
  • Готический квартал
  • Королевский дворец
  • Колонны римского форума
  • Монжуик
  • Фонтаны
  • Площадь Испании
  • Саграда фамилия
  • Дом Бальо
  • Дом Мила
  • Тибидабо
  • Рамбла
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Отель гостей или по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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