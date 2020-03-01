Обзорные экскурсии в Гранаде

Мавританская Гранада Наша прогулка начнется на смотровой площадке св. Николая, откуда открывается отличный вид на дворцово-парковый ансамбль Альгамбра. Далее вы погуляете по древнему мавританскому району Альбайсин и узнаете, в чем арабы превосходили европейцев на момент их вторжения в Испанию, чем они руководствовались при возведении домов, как строились их быт, военные дела и семейные отношения. По желанию вы посетите арабские бани и услышите местные мифы о гигиене.
История и легенды Гранады В средневековом центре вы увидите памятник Изабелле I и Колумбу, величественный Кафедральный собор и Королевскую капеллу. А также заглянете на древний базар Алькайсерия с причудливыми восточными товарами и услышите множество интересных историй: об открытии Америки, Реконкисте, рыцарях и местных королях, любви испанской принцессы к бургундскому принцу и их браке, изменившем историю Европы.
Организационные детали
При желании, вы сможете посетить арабскую баню — 5 евро с человека.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура на площади Сан-Николас.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Мы, Евгений и Эгле, считаем, что Гранада — один из самых красивых городов мира. Мы лицензированные гиды с историческим образованием, полученным в Вильнюсском университете. Любим рассказывать о раннем и позднем Средневековье, умеем плавно распределять материал и стараемся учитывать во время экскурсии все ваши интересы. До встречи в Гранаде!
Узнать истории знаковых достопримечательностей и изучить мавританское наследие
«Если бы у вас была возможность посетить только один город в мире, этим городом должна была бы стать Гранада!» — это слова Эрнеста Хемингуэя. Вы вслед за ним восхититесь городом: изучите исторический центр — Кафедральный собор, первый университет, усыпательницу Католических королей, величественные здания главной улицы. А также пройдёте по району Альбайсин, официально названному «хранилищем народной архитектуры мавров».
Знакомство с достопримечательностями и легендами Гранады
Я полюбила Гранаду всем сердцем еще до того, как ее увидела — начала учить испанский и окунулась в творчество гранадского поэта Федерико Гарсии Лорки. Поэтому я буду невероятно рада познакомить вас с местом, «где дуэнде досуха выжимает лимоны зари», где сливаются разные культуры, сыгравшие важную роль в истории Испании. Мавританский рынок и модерн на Гран Вия, потрясающие виды, невероятные истории и самое вкусное испанское мороженое по старинному рецепту... Представляете всё богатство красок, вкусов и впечатлений? Тогда до встречи в Гранаде!