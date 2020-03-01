Обзорные экскурсии в Гранаде

Что вас ожидает

Мавританская Гранада

Наша прогулка начнется на смотровой площадке св. Николая, откуда открывается отличный вид на дворцово-парковый ансамбль Альгамбра. Далее вы погуляете по древнему мавританскому району Альбайсин и узнаете, в чем арабы превосходили европейцев на момент их вторжения в Испанию, чем они руководствовались при возведении домов, как строились их быт, военные дела и семейные отношения. По желанию вы посетите арабские бани и услышите местные мифы о гигиене.

История и легенды Гранады

В средневековом центре вы увидите памятник Изабелле I и Колумбу, величественный Кафедральный собор и Королевскую капеллу. А также заглянете на древний базар Алькайсерия с причудливыми восточными товарами и услышите множество интересных историй: об открытии Америки, Реконкисте, рыцарях и местных королях, любви испанской принцессы к бургундскому принцу и их браке, изменившем историю Европы.