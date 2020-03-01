Обзорные экскурсии в Гранаде

  1. Испания
  2. Экскурсии

  3. Гранада сквозь столетия

Исследовать знаковые достопримечательности старинного города и насладиться его лучшими ракурсами

Евгений
Задать вопрос
Евгений – представитель гидов
Гранада — удивительное место, в котором причудливо сплетаются христианские и арабские мотивы.

Вы увидите католические храмы и восточные базары, услышите о мавританском и традиционном испанском укладах жизни.

А еще раскроете, как Гранада связана с феноменом рыцарства и какие фатальные измены и расставания происходили на ее земле.
123 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Сан-Николас
Забронировать экскурсию
Гранада сквозь столетия
Гранада сквозь столетия

Что вас ожидает

Мавританская Гранада
Наша прогулка начнется на смотровой площадке св. Николая, откуда открывается отличный вид на дворцово-парковый ансамбль Альгамбра. Далее вы погуляете по древнему мавританскому району Альбайсин и узнаете, в чем арабы превосходили европейцев на момент их вторжения в Испанию, чем они руководствовались при возведении домов, как строились их быт, военные дела и семейные отношения. По желанию вы посетите арабские бани и услышите местные мифы о гигиене.

История и легенды Гранады
В средневековом центре вы увидите памятник Изабелле I и Колумбу, величественный Кафедральный собор и Королевскую капеллу. А также заглянете на древний базар Алькайсерия с причудливыми восточными товарами и услышите множество интересных историй: об открытии Америки, Реконкисте, рыцарях и местных королях, любви испанской принцессы к бургундскому принцу и их браке, изменившем историю Европы.

Организационные детали

При желании, вы сможете посетить арабскую баню — 5 евро с человека.

Гранада сквозь столетия
Гранада сквозь столетия
Гранада сквозь столетия
Гранада сквозь столетия
Гранада сквозь столетия
Гранада сквозь столетия
Гранада сквозь столетия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Сан-Николас.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Евгений
Евгений
Мы, Евгений и Эгле, считаем, что Гранада — один из самых красивых городов мира. Мы лицензированные гиды с историческим образованием, полученным в Вильнюсском университете. Любим рассказывать о раннем и позднем Средневековье, умеем плавно распределять материал и стараемся учитывать во время экскурсии все ваши интересы. До встречи в Гранаде!
Напишите мне

Обзорные экскурсии в Гранаде

Первое знакомство с ГранадойПервое знакомство с ГранадойПервое знакомство с Гранадой
169 за экскурсию
3 часа
1 отзыв
Узнать истории знаковых достопримечательностей и изучить мавританское наследие
«Если бы у вас была возможность посетить только один город в мире, этим городом должна была бы стать Гранада!» — это слова Эрнеста Хемингуэя. Вы вслед за ним восхититесь городом: изучите исторический центр — Кафедральный собор, первый университет, усыпательницу Католических королей, величественные здания главной улицы. А также пройдёте по району Альбайсин, официально названному «хранилищем народной архитектуры мавров».
Мавританская Гранада — Восток на ЗападеМавританская Гранада — Восток на ЗападеМавританская Гранада — Восток на Западе
163 за экскурсию
2.5 часа
16 отзывов
Знакомство с достопримечательностями и легендами Гранады
Я полюбила Гранаду всем сердцем еще до того, как ее увидела — начала учить испанский и окунулась в творчество гранадского поэта Федерико Гарсии Лорки. Поэтому я буду невероятно рада познакомить вас с местом, «где дуэнде досуха выжимает лимоны зари», где сливаются разные культуры, сыгравшие важную роль в истории Испании. Мавританский рынок и модерн на Гран Вия, потрясающие виды, невероятные истории и самое вкусное испанское мороженое по старинному рецепту... Представляете всё богатство красок, вкусов и впечатлений? Тогда до встречи в Гранаде!

Выбирайте и другие экскурсии в Гранаде

ВсеИстория и архитектураПешкомМузеи и искусствоОбзорныеИндивидуальные