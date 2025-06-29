Эта экскурсия — открытие тайных уголков Мадрида, о которых знают только местные жители. А ещё это погружение в повседневную жизнь мадридцев и знакомство с их традициями. Вы пройдёте по историческим районам Саламанка и Чуэка, увидите, где Фрэнк Синатра пил лучшие в Испании коктейли. И услышите о прошлом и настоящем этих мест.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Элегантная Саламанка

Начнём прогулку там, где роскошные особняки соседствуют с дизайнерскими бутиками. Вы узнаете, как Саламанка превратилась в один из самых престижных районов Мадрида. Я расскажу о её знаменитых жителях и тайнах, скрытых за фасадами старинных зданий. Разберёмся, почему местные не боятся привидений и правда ли под домами есть подземное кладбище.

Богемный Чуэка

Здесь царит атмосфера свободы и творчества. Я познакомлю вас с уличным искусством, модной индустрией и бурной ночной жизнью квартала. Мы увидим галереи современных художников и посетим уютные кафе, где собираются творческие люди. Вы узнаете, почему в 70-х годах этот район был одним из самых дешёвых в городе и при чём тут Оскар Уайльд.

Организационные детали