Эта экскурсия — открытие тайных уголков Мадрида, о которых знают только местные жители. А ещё это погружение в повседневную жизнь мадридцев и знакомство с их традициями.
Вы пройдёте по историческим районам Саламанка и Чуэка, увидите, где Фрэнк Синатра пил лучшие в Испании коктейли. И услышите о прошлом и настоящем этих мест.
Вы пройдёте по историческим районам Саламанка и Чуэка, увидите, где Фрэнк Синатра пил лучшие в Испании коктейли. И услышите о прошлом и настоящем этих мест.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Элегантная Саламанка
Начнём прогулку там, где роскошные особняки соседствуют с дизайнерскими бутиками. Вы узнаете, как Саламанка превратилась в один из самых престижных районов Мадрида. Я расскажу о её знаменитых жителях и тайнах, скрытых за фасадами старинных зданий. Разберёмся, почему местные не боятся привидений и правда ли под домами есть подземное кладбище.
Богемный Чуэка
Здесь царит атмосфера свободы и творчества. Я познакомлю вас с уличным искусством, модной индустрией и бурной ночной жизнью квартала. Мы увидим галереи современных художников и посетим уютные кафе, где собираются творческие люди. Вы узнаете, почему в 70-х годах этот район был одним из самых дешёвых в городе и при чём тут Оскар Уайльд.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются напитки в кафе
- Возможно провести экскурсию для 5 человек — €200
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Сибелес
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Мадриде
Провела экскурсии для 249 туристов
Мадрид — это город, который завораживает с первого взгляда. Но чтобы по-настоящему понять его, нужно погрузиться в его атмосферу. Я помогу вам открыть не только знаменитые площади и музеи, но и те места, которые хранят тайны и легенды. Мои рассказы не оставят вас равнодушными, а эмоции от прогулки запомнятся надолго.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
29 июн 2025
Юлия, спасибо большое за экскурсию!! Мне очень понравилась ваша подача материала, было комфортно и легко слушать вас и гулять по городу. Не знаю, как у Вас это получилось, но я
С
Светлана
5 фев 2025
Очень понравился гид и прогулка, было классно, сама бы там не побывала
Дмитрий
22 янв 2025
Посоветую эту экскурсию, даже тем, кто не знаком с Мадридом, т. к. Вы познакомитесь с историей города не через парадную дверь.
Главные достопримечательности не смогут остаться в стороне и про них Вам расскажут, тоже.
Посоветую Юлию, как образованную и чуткую рассказчицу, которая скорректирует свою экскурсию под индивидуальные интересы клиента.
Не, стесняйтесь, задавать вопросы и узнаете очень многое о Мадриде и Испании!
Главные достопримечательности не смогут остаться в стороне и про них Вам расскажут, тоже.
Посоветую Юлию, как образованную и чуткую рассказчицу, которая скорректирует свою экскурсию под индивидуальные интересы клиента.
Не, стесняйтесь, задавать вопросы и узнаете очень многое о Мадриде и Испании!
Входит в следующие категории Мадрида
Похожие экскурсии из Мадрида
Индивидуальная
до 3 чел.
Первое знакомство с Мадридом: увлекательное путешествие по городу
Познайте Мадрид с новой стороны: пройдитесь по улочкам, отведайте тапас и насладитесь атмосферой города
Начало: По договоренности с туристами
Завтра в 10:00
13 ноя в 10:00
€170 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Увлекательная прогулка по Мадриду
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по историческому центру Мадрида, где дворцы и площади оживают, а традиционные сладости радуют вкус
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
€170 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Мадрид глазами местных
Откройте настоящий Мадрид! Исследуйте его улицы, легенды и вкусные традиции вместе с местным гидом
Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль
Завтра в 10:30
11 ноя в 10:30
€160 за всё до 4 чел.