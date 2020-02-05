Музей Пикассо в Малаге был создан в ответ на желание художника выставить свои работы в городе, где он родился в 1881 году. Его реализация стала возможной благодаря совместным усилиям невестки и внука художника, пожертвовавших предоставить основную часть коллекции произведений искусства, и Хунта де Андалусия, организовавшая амбициозный проект, посвященный художнику.

Расположенный во Дворце Буэнависта, объявленном Национальным памятником в 1939 году, музей Пикассо Малага открылся в самом центре Малаги в 2003 году. Здание может похвастаться гармоничным сочетанием элементов эпохи Возрождения и мудехар и безмятежных современных линий. Финикийские, римские и арабские руины можно найти на подземном этаже.

Этот билет дает доступ к постоянной коллекции или временной выставке.

Постоянная коллекция содержит образцы революционных нововведений Пикассо. Посмотрите картины, рисунки, скульптуры, керамику и графические работы, от его первых академических исследований до его личной неоклассической перспективы, от перекрывающихся форм кубизма до его экспериментов с керамикой и от его интерпретации старых мастеров до его последних картин 1970-е годы.

Купив комбинированный билет, вы также получите доступ к временным выставкам музея. Временные выставки регулярно меняются.

Перерыв на перекус в кафе в саду Palacio de Buenavista, идеальное место, чтобы закончить ваш визит закуской, обедом или напитком в одном из самых красивых мест Малаги.

Ближайшие временные выставки: