Музей Пикассо в Малаге: билет и аудиогид

Откройте для себя коллекции, в полной мере отражающие творчество Пабло Пикассо,

4.4
948 отзывов
Входной билет
Откройте для себя коллекции, в полной мере отражающие творчество Пабло Пикассо, в музее Пикассо в Малаге — его родном городе.

Полюбуйтесь более чем 200 работами основателя кубизма и посетите все интересные временные экспозиции.
Музей Пикассо в Малаге: билет и аудиогид
Музей Пикассо в Малаге: билет и аудиогид
Музей Пикассо в Малаге: билет и аудиогид
Музей Пикассо в Малаге: билет и аудиогид
Музей Пикассо в Малаге: билет и аудиогид
Музей Пикассо в Малаге: билет и аудиогид
Музей Пикассо в Малаге: билет и аудиогид
Музей Пикассо в Малаге: билет и аудиогид

Что вы увидите 🤩

  • Отель Buenavista Palace
  • Музей Пикассо, Малага
  • ArsMalaga
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Изучите жизнь и творчество Пабло Пикассо в его родном городе
  2. Осмотрите более 200 произведений искусства Пикассо в музее Пикассо в Малаге
  3. Приобретите комбинированный билет и посетите любую из действующих временных экспозиций
  4. Изучите прекрасное архитектурное сочетание дворца Паласио Буэнависта
  5. Пройдите в цокольный этаж Паласио Буэнависта с археологическими руинами финикийского, римского и арабского периодов
Музей Пикассо в Малаге был создан в ответ на желание художника выставить свои работы в городе, где он родился в 1881 году. Его реализация стала возможной благодаря совместным усилиям невестки и внука художника, пожертвовавших предоставить основную часть коллекции произведений искусства, и Хунта де Андалусия, организовавшая амбициозный проект, посвященный художнику.
Расположенный во Дворце Буэнависта, объявленном Национальным памятником в 1939 году, музей Пикассо Малага открылся в самом центре Малаги в 2003 году. Здание может похвастаться гармоничным сочетанием элементов эпохи Возрождения и мудехар и безмятежных современных линий. Финикийские, римские и арабские руины можно найти на подземном этаже.
Этот билет дает доступ к постоянной коллекции или временной выставке.
Постоянная коллекция содержит образцы революционных нововведений Пикассо. Посмотрите картины, рисунки, скульптуры, керамику и графические работы, от его первых академических исследований до его личной неоклассической перспективы, от перекрывающихся форм кубизма до его экспериментов с керамикой и от его интерпретации старых мастеров до его последних картин 1970-е годы.
Купив комбинированный билет, вы также получите доступ к временным выставкам музея. Временные выставки регулярно меняются.
Перерыв на перекус в кафе в саду Palacio de Buenavista, идеальное место, чтобы закончить ваш визит закуской, обедом или напитком в одном из самых красивых мест Малаги.

Ближайшие временные выставки:

  • Брассайский Париж. Фотографии города, в котором любил Пикассо: октябрь 2021 г. - апрель 2022 г.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Доступ к постоянной коллекции музея Пикассо в Малаге или временной экспозиции (в зависимости от выбранного варианта при оформлении заказа)
  • Доступ к постоянной коллекции и действующей временной экспозиции (при выборе комбинированного варианта при оформлении заказа)
  • Пикассо глазами Отеро — коллекция фотографий, иллюстрированных книг и показ фильма о жизни и творчестве художника
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Не допускаются
  • Чемоданы и большие сумки
Важная информация
  • Услуги гардероба временно недоступны
  • По воскресеньям вход бесплатный в течение 2 часов до закрытия
  • Музей закрыт 25 декабря, 1 и 6 января
  • Вход бесплатный в следующие дни: День Андалусии (28 февраля), Международный день музеев (18 мая), Всемирный день туризма (27 сентября)
  • Этот билет предназначен только для физических лиц до 9 участников на бронирование
  • Вход бесплатный для лиц в возрасте 16 лет и младше. Детей до 13 лет должен сопровождать взрослый
  • Убедитесь, что у вас есть билет с QR-кодом (распечатанный или цифровой), когда вы приедете в музей
  • Аудиогид временной выставки доступен только на английском и испанском языках
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 948 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
525
4
302
3
85
2
20
1
16
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
M
5 фев 2020
Музей Пикассо, расположенный в центре исторической части города, был прекрасным способом провести пару часов. Выложенный в хронологическом порядке, можно проследить развитие художника до его последних лет - аудиогид оказался более чем полезным. Кафе на территории было дешевое и веселое, с местами для сидения в помещении и во внутреннем дворике. Стоит посетить.
C
29 окт 2021
(Великобритания)
Beautiful collection and audio guide for the amazing price listed on the app here. In person it would cost a lot more and I’m glad we found this app and the services through here! Audio guide was very interesting and there was a lot of amazing pieces on show. The Brassaï collection is totally worth it as the photographs and the entwined history of Brassaï and Picasso, as well as other artists, was relevant and beautiful. Would not recommend younger children than 15 to look at the art work from both exhibitions as some include aspects of S assault and nudity.
А
14 ноя 2021
(Бельгия)

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