Экскурсии по музеям Севильи

Что вы получите
Проход без очереди в Севильский кафедральный собор, на смотровую площадку башни Хиральда и в церковь Сальвадора
Как воспользоваться билетом
- Покажите свой билет на смартфоне при входе в Севильский собор и на башню Хиральда. Вы можете пройти в обе локации в указанное в билете время или чуть позже/раньше в тот же день.
- Посетить церковь Сальвадора можно в любое время в течение 7 дней после прохода в Севильский собор
Время работы
Севильский собор и башня Хиральда
Понедельник: с 11:00 до 15:30
Вторник — суббота: с 11:00 до 17:00
Воскресенье: с 14:30 до 18:00
Церковь Сальвадора
Ежедневно с 10:30 до 18:30
Важная информация
- Достопримечательности находятся в центре Севильи недалеко друг от друга. Адрес собора и башни Хиральда: Аvenida de la Constitucion, Catedral de Santa Maria de la Sede. Адрес церкви Сальвадора: Plaza del Salvador, 41004.
- Обратите внимание: при заказе билета в поле «Вопросы и комментарии» необходимо указать имя и фамилию посетителя латиницей, как в загранпаспорте
Возврат билета
Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны.