Экскурсии по музеям Севильи

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Без очереди изучить знаковые религиозные памятники Севильи и полюбоваться городом с высоты

Tripster
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Tripster – представитель гидов
В Севилье, королеве архитектуры, вы точно не пройдете мимо Кафедрального собора Мария-де-ла-Седе.

Это одна из крупнейших готических святынь в мире с потрясающе детальным убранством.

Здесь стены помнят мавританскую Испанию, здесь захоронен Колумб.

Помимо посещения собора в билет входят подъем на башню-символ Севильи и проход во второй по значимости храм города.
15 за билет
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 99 человек
Можно с детьми
Встреча в Севильском соборе
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Билеты в Севильский собор, на башню Хиральда и в церковь Сальвадора
Билеты в Севильский собор, на башню Хиральда и в церковь Сальвадора

Что вы получите

Проход без очереди в Севильский кафедральный собор, на смотровую площадку башни Хиральда и в церковь Сальвадора

Как воспользоваться билетом

  1. Покажите свой билет на смартфоне при входе в Севильский собор и на башню Хиральда. Вы можете пройти в обе локации в указанное в билете время или чуть позже/раньше в тот же день.
  2. Посетить церковь Сальвадора можно в любое время в течение 7 дней после прохода в Севильский собор

Время работы

Севильский собор и башня Хиральда
Понедельник: с 11:00 до 15:30
Вторник — суббота: с 11:00 до 17:00
Воскресенье: с 14:30 до 18:00

Церковь Сальвадора
Ежедневно с 10:30 до 18:30

Важная информация

  • Достопримечательности находятся в центре Севильи недалеко друг от друга. Адрес собора и башни Хиральда: Аvenida de la Constitucion, Catedral de Santa Maria de la Sede. Адрес церкви Сальвадора: Plaza del Salvador, 41004.
  • Обратите внимание: при заказе билета в поле «Вопросы и комментарии» необходимо указать имя и фамилию посетителя латиницей, как в загранпаспорте

Возврат билета

Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны.

Билеты в Севильский собор, на башню Хиральда и в церковь Сальвадора
Билеты в Севильский собор, на башню Хиральда и в церковь Сальвадора
Билеты в Севильский собор, на башню Хиральда и в церковь Сальвадора
Билеты в Севильский собор, на башню Хиральда и в церковь Сальвадора
Билеты в Севильский собор, на башню Хиральда и в церковь Сальвадора
Билеты в Севильский собор, на башню Хиральда и в церковь Сальвадора
Билеты в Севильский собор, на башню Хиральда и в церковь Сальвадора
Билеты в Севильский собор, на башню Хиральда и в церковь Сальвадора
Билеты в Севильский собор, на башню Хиральда и в церковь Сальвадора
Билеты в Севильский собор, на башню Хиральда и в церковь Сальвадора
Билеты в Севильский собор, на башню Хиральда и в церковь Сальвадора
Билеты в Севильский собор, на башню Хиральда и в церковь Сальвадора

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 и 15:00, в воскресенье в 15:30, 16:00 и 16:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 99 человек.
  • Местов встречи для начала тура в Севильском соборе.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Tripster
Tripster
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