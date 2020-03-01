Экскурсии по музеям Севильи

В гостях у герцогов: блеск и роскошь дворцов Севильи

Заглянуть в «Дом Пилата» и дворец Дуэньяс и погрузиться в атмосферу прошлых столетий

В эпоху «Золотого века Испании» Севилья была одним из богатейших городов Европы. Неудивительно, что именно здесь находится королевский алькасар и дворцы всемирно известных герцогов. Вы посетите самые знаковые из них: Дом Пилата, полный легенд, и Дворец Дуэньяс — резиденцию герцогов Альба.