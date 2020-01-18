19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Загадки квартала Санта Крус, эпидемия чумы, решетка Дьявола и средневековые предания

Елизавета
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Елизавета – ваш гид
Хотите погрузиться в средневековую атмосферу города, где тесно переплелись старинные предания и страшные события прошлых веков? Узкие улочки, кованые решетки, темная зелень балконов и непривычная тишина станут прекрасными декорациями к невероятным историям, которые вы услышите на пешеходной прогулке по самым мистическим уголкам Севильи.
100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча Plaza Virgen de los Reyes
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У этой экскурсии19 отзывов
4.89
Легенды и призраки Севильи
Легенды и призраки Севильи

Что вас ожидает

Легенды средневекового города

Вы узнаете, какие секреты и предания хранят узкие улочки Севильи. Может быть, мы встретимся с героиней легенды о страсти и предательстве, причем это будет не Кармен. Или в лабиринте улиц наткнемся на отчаянного короля Кастилии Педро, жизнь которого могла бы стать отличным сюжетом к опере. Я покажу вам решетку Дьявола, гений арабской инженерной мысли, и расскажу легенды о Фигаро и Доне Жуане. Истории святых и сумасшедших, оперных героев и именитых писателей, – это и многое другое ожидает вас во время нашей прогулки.

Истории изгнанного еврейства

Вы узнаете о жестоких еврейских погромах в Севилье и ужасах эпидемии чумы, услышите легенду о призраке Сусанны и её печальной судьбе. Вам откроется секрет, зачем в Севилье столько апельсиновых деревьев и почему один из самых живописных кварталов города, Санта Крус, находится там, где он есть. Улица Жизни и улица Смерти, улица Воды и Барабас – я расскажу, какие трагические события стоят за названием каждой из них. А еще вы узнаете о древней мумии, чья прижизненная и посмертная летопись захватывает дух.

Организационные детали

Лучшее время для проведения экскурсии – вечернее либо ночное.

Легенды и призраки Севильи
Легенды и призраки Севильи
Легенды и призраки Севильи
Легенды и призраки Севильи
Легенды и призраки Севильи
Легенды и призраки Севильи
Легенды и призраки Севильи
Легенды и призраки Севильи
Легенды и призраки Севильи
Легенды и призраки Севильи
Легенды и призраки Севильи
Легенды и призраки Севильи
Легенды и призраки Севильи
Легенды и призраки Севильи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Plaza Virgen de los Reyes.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елизавета
Елизавета
Я из Петербурга, окончила факультет истории и социальных наук. Живу в Испании более 9 лет. Успела узнать и полюбить страну, ее историю и язык, путешествуя по разным городам и регионам. Испания такая многогранная и разная. Я постараюсь помочь вам узнать ее лучше.
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19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

18 января 2020
Елизавета отличный гид с редкими качествами: это способность легко, интересно и с юмором рассказать о местах и событиях в сочетании с очень глубоким пониманием истории. Редко кому с такими знаниями в арсенале удаётся не скатиться в перечисление бесконечных дат и фамилий. Елизавете удалось. Спасибо.
28 декабря 2019
Спасибо большое гиду Елизавете за экскурсию! все было очень интересно и познавательно!!
2 ноября 2019
Очень понравилась экскурсия и подача материала, хотелось бы больше легенд и баек из современности. Как живут современные испанцы и тп.
Подойдёт всем, кроме детей. Наши 8 лет немного скучали.
19 октября 2019
Понравилось, Елизавета молодец, все очень доступно, понятно, интересно. Порекомендую друзьям.
12 октября 2019
Рассказывает увлекательно, с юмором. Маршрут построен очень рационально. Весьма рекомендуем.
5 августа 2019
Отличный гид, мы в восторге!
Много информации, историй о городе, и замечательное чувство юмора)
5 июня 2019
Елизавета замечательный рассказчик и знаток Севильи. Именно такие гиды побуждают людей путешествовать и искать интересное казалось бы в обыкновенном. Елизавета провела нас по таким улочкам Севильи, которые ни один путеводитель не покажет и рассказала истории, о которых путеводители не говорят.
Большое спасибо!
6 февраля 2019
Лиза, большое спасибо. И отдельное спасибо за то, что подстроились под нас.
29 января 2019
Спасибо Елизавете! Очень понравилось!
5 декабря 2018
Огромное спасибо Елизавете!!! Сама экскурсия была очень интересной! Нас было 6 человек и мы ходили как завороженные))) время пролетело очень быстро! Рассказ очень интересный! Кроме этого, Елизавета подсказала нам место, где можно поужинать, которому смело ставлю 5 баллов! Ну и в конце, она довела нас до Фламенко (мы бы сами искали долго). Мне очень понравилась Елизавета как человек! Рекомендую очень и Спасибо ей огромное!)
Ещё 9 отзывов

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