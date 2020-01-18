19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Легенды средневекового города

Вы узнаете, какие секреты и предания хранят узкие улочки Севильи. Может быть, мы встретимся с героиней легенды о страсти и предательстве, причем это будет не Кармен. Или в лабиринте улиц наткнемся на отчаянного короля Кастилии Педро, жизнь которого могла бы стать отличным сюжетом к опере. Я покажу вам решетку Дьявола, гений арабской инженерной мысли, и расскажу легенды о Фигаро и Доне Жуане. Истории святых и сумасшедших, оперных героев и именитых писателей, – это и многое другое ожидает вас во время нашей прогулки.

Истории изгнанного еврейства

Вы узнаете о жестоких еврейских погромах в Севилье и ужасах эпидемии чумы, услышите легенду о призраке Сусанны и её печальной судьбе. Вам откроется секрет, зачем в Севилье столько апельсиновых деревьев и почему один из самых живописных кварталов города, Санта Крус, находится там, где он есть. Улица Жизни и улица Смерти, улица Воды и Барабас – я расскажу, какие трагические события стоят за названием каждой из них. А еще вы узнаете о древней мумии, чья прижизненная и посмертная летопись захватывает дух.