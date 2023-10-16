«Москва» в Севилье: район Макарена

Отправиться на прогулку по старинному нетуристическому кварталу с гидом, которая здесь живёт

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Район Макарена держится в благородной стороне от шумных улиц. И случайный путник здесь — редкий гость.

Если вы устали от стандартных маршрутов, то добро пожаловать в Макарену (нет, всем известная песня не про ту Макарену).

Вы узнаете историю района, поймёте, почему его называли «Москва» и увидите, как сегодня живут люди в арабских дворцах 18 века (мой кейс).
«Москва» в Севилье: район Макарена
«Москва» в Севилье: район Макарена
«Москва» в Севилье: район Макарена
«Москва» в Севилье: район Макарена
«Москва» в Севилье: район Макарена
«Москва» в Севилье: район Макарена
«Москва» в Севилье: район Макарена
«Москва» в Севилье: район Макарена
«Москва» в Севилье: район Макарена
«Москва» в Севилье: район Макарена
«Москва» в Севилье: район Макарена
«Москва» в Севилье: район Макарена
«Москва» в Севилье: район Макарена
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы совершим небольшое путешествие-погружение, во время которого я поделюсь с вами всеми тайнами узких улиц района!

Нетуристическая Макарена

Когда-то окружённый мощной крепостной стеной (большая часть которой, кстати, сохранилась), древний район всегда был местом творчества и свободы. В 20 веке Макарена считалась оплотом социализма, за что и получила прозвище «Москва». Вы прочувствуете богемный дух места с его бесчисленными крошечными мастерскими и антикварными магазинами. Увидите, как старый рынок «Ферия» с лучшими рыбными и мясными лавками соседствует с церковью 13 века и дворцом маркиза да Альгаба.

От ворот Базилики де ла Макарена по оживлённой улице Ферия каждый апрель проходит пышное торжественное шествие в честь Святой недели, о котором я расскажу. На площади Аламеда вы поймёте, как севильцы отдыхают часами, пока дети играют тут же в мяч (воротами для футбола служат римские колонны со статуями Геракла и Цезаря). А ещё я открою вам, каково это — жить в арабском дворце 18 века. Звучит роскошно, но так ли это на самом деле?

Кульминацией экскурсии станет посещение религиозного бара, где вы при желании попробуете местные крокеты и пиво.

Организационные детали

Экскурсия длится 2 часа, но я уважаю стремление путешественников узнать больше. Если возникнет желание посидеть в тапас-баре и попробовать знаменитые закуски, не переживайте — на моей экскурсии такая возможность у вас будет!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Базилики де ла Макарена
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Святые места
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