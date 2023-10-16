Район Макарена держится в благородной стороне от шумных улиц. И случайный путник здесь — редкий гость. Если вы устали от стандартных маршрутов, то добро пожаловать в Макарену (нет, всем известная песня не про ту Макарену). Вы узнаете историю района, поймёте, почему его называли «Москва» и увидите, как сегодня живут люди в арабских дворцах 18 века (мой кейс).

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Описание

Что вас ожидает

Мы совершим небольшое путешествие-погружение, во время которого я поделюсь с вами всеми тайнами узких улиц района!

Нетуристическая Макарена

Когда-то окружённый мощной крепостной стеной (большая часть которой, кстати, сохранилась), древний район всегда был местом творчества и свободы. В 20 веке Макарена считалась оплотом социализма, за что и получила прозвище «Москва». Вы прочувствуете богемный дух места с его бесчисленными крошечными мастерскими и антикварными магазинами. Увидите, как старый рынок «Ферия» с лучшими рыбными и мясными лавками соседствует с церковью 13 века и дворцом маркиза да Альгаба.

От ворот Базилики де ла Макарена по оживлённой улице Ферия каждый апрель проходит пышное торжественное шествие в честь Святой недели, о котором я расскажу. На площади Аламеда вы поймёте, как севильцы отдыхают часами, пока дети играют тут же в мяч (воротами для футбола служат римские колонны со статуями Геракла и Цезаря). А ещё я открою вам, каково это — жить в арабском дворце 18 века. Звучит роскошно, но так ли это на самом деле?

Кульминацией экскурсии станет посещение религиозного бара, где вы при желании попробуете местные крокеты и пиво.

Организационные детали

Экскурсия длится 2 часа, но я уважаю стремление путешественников узнать больше. Если возникнет желание посидеть в тапас-баре и попробовать знаменитые закуски, не переживайте — на моей экскурсии такая возможность у вас будет!