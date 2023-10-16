Отправиться на прогулку по старинному нетуристическому кварталу с гидом, которая здесь живёт
Если вы устали от стандартных маршрутов, то добро пожаловать в Макарену (нет, всем известная песня не про ту Макарену).
Вы узнаете историю района, поймёте, почему его называли «Москва» и увидите, как сегодня живут люди в арабских дворцах 18 века (мой кейс).
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даты
Описание
Что вас ожидает
Мы совершим небольшое путешествие-погружение, во время которого я поделюсь с вами всеми тайнами узких улиц района!
Нетуристическая Макарена
Когда-то окружённый мощной крепостной стеной (большая часть которой, кстати, сохранилась), древний район всегда был местом творчества и свободы. В 20 веке Макарена считалась оплотом социализма, за что и получила прозвище «Москва». Вы прочувствуете богемный дух места с его бесчисленными крошечными мастерскими и антикварными магазинами. Увидите, как старый рынок «Ферия» с лучшими рыбными и мясными лавками соседствует с церковью 13 века и дворцом маркиза да Альгаба.
От ворот Базилики де ла Макарена по оживлённой улице Ферия каждый апрель проходит пышное торжественное шествие в честь Святой недели, о котором я расскажу. На площади Аламеда вы поймёте, как севильцы отдыхают часами, пока дети играют тут же в мяч (воротами для футбола служат римские колонны со статуями Геракла и Цезаря). А ещё я открою вам, каково это — жить в арабском дворце 18 века. Звучит роскошно, но так ли это на самом деле?
Кульминацией экскурсии станет посещение религиозного бара, где вы при желании попробуете местные крокеты и пиво.
Организационные детали
Экскурсия длится 2 часа, но я уважаю стремление путешественников узнать больше. Если возникнет желание посидеть в тапас-баре и попробовать знаменитые закуски, не переживайте — на моей экскурсии такая возможность у вас будет!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Базилики де ла Макарена
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.