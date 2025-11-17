Флоренция, известная своими шедеврами искусства и архитектуры, предлагает уникальную аудиоэкскурсию.Без спешки и в удобное время вы сможете насладиться рассказами о знаменитых достопримечательностях, таких как собор Дуомо и Галерея Уффици. Прогулка

включает 29 остановок, каждая из которых раскрывает тайны прошлого и настоящего города. Не упустите шанс узнать о жизни Микеланджело и других великих мастеров, а также насладиться местной кухней, которая не оставит равнодушным ни одного гурмана

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание аудиогида

29 интересных остановок-рассказов о Флоренции, её прошлом и настоящем! Наш аудиогид написан журналистами и историками, каждое аудио длится 2–4 минуты, что сделает прогулку динамичной:

Вы увидите самый большой в мире купол из кирпича и узнаете, как прямо под ним было совершено преступление

и узнаете, как прямо под ним было совершено преступление Посетите знаменитого Давида и загадаете желание у чуть менее знаменитого Порчеллино

и загадаете желание у чуть менее знаменитого Порчеллино Узнаете, каким был при жизни великий Микеланджело , как правду о его характере увековечил Рафаэль и как Леонардо да Винчи сам уничтожил свою фреску

, как правду о его характере увековечил Рафаэль и как Леонардо да Винчи сам уничтожил свою фреску Рассмотрите собор Дуомо, колокольню Джотто, баптистерий Сан-Джованни, Галерею Уффици, палаццо Медичи и Строцци и другие топовые достопримечательности

И конечно, ни одна прогулка по Флоренции не обходится без обсуждения местной кухни, ведь и она здесь — произведение искусства.

Организационные детали