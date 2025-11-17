Флоренция, известная своими шедеврами искусства и архитектуры, предлагает уникальную аудиоэкскурсию.
Без спешки и в удобное время вы сможете насладиться рассказами о знаменитых достопримечательностях, таких как собор Дуомо и Галерея Уффици. Прогулка
Без спешки и в удобное время вы сможете насладиться рассказами о знаменитых достопримечательностях, таких как собор Дуомо и Галерея Уффици. Прогулка
5 причин купить этот аудиогид
- 🎧 Удобный аудиогид для самостоятельной прогулки
- 🏛 29 остановок с увлекательными рассказами
- 🕒 Доступ в любое время без ограничений
- 🎨 Узнайте о великих мастерах искусства
- 🍝 Откройте для себя местную кухню
Что можно увидеть
- Купол из кирпича
- Давид
- Порчеллино
- Собор Дуомо
- Колокольня Джотто
- Баптистерий Сан-Джованни
- Галерея Уффици
- Палаццо Медичи
- Палаццо Строцци
Описание аудиогида
29 интересных остановок-рассказов о Флоренции, её прошлом и настоящем! Наш аудиогид написан журналистами и историками, каждое аудио длится 2–4 минуты, что сделает прогулку динамичной:
- Вы увидите самый большой в мире купол из кирпича и узнаете, как прямо под ним было совершено преступление
- Посетите знаменитого Давида и загадаете желание у чуть менее знаменитого Порчеллино
- Узнаете, каким был при жизни великий Микеланджело, как правду о его характере увековечил Рафаэль и как Леонардо да Винчи сам уничтожил свою фреску
- Рассмотрите собор Дуомо, колокольню Джотто, баптистерий Сан-Джованни, Галерею Уффици, палаццо Медичи и Строцци и другие топовые достопримечательности
И конечно, ни одна прогулка по Флоренции не обходится без обсуждения местной кухни, ведь и она здесь — произведение искусства.
Организационные детали
- Это самостоятельная экскурсия без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для iOS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
- Вы полностью оплачиваете аудиоэкскурсию на Трипстере, ничего доплачивать не надо
- Через 3–7 минут после оплаты придет e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!
- Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
- Экскурсия включает бесплатную смотровую площадку. Посещение платных достопримечательностей — на ваше усмотрение
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€7
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У базилики Santa Maria Novella
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор во Флоренции
Провёл экскурсии для 2925 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных экскурсоводов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алия
17 ноя 2025
Приобрели сразу следом Прогулку и по Венеции тоже- восторг! Интересно, легко, структурировано, любопытные детали, не заметные обычному человеку - все прекрасно! Очень рекомендуем!
Д
Дарья
9 ноя 2025
Отличный вариант экскурсии. Растянула на два дня, удобный формат👍🏻
Оксана
26 окт 2025
Мне нравятся аудиогиды от этой компании. Как всегда интересный рассказ, не сухой. Прекрасный маршрут, хотя на супер холм в конце не каждый сможет подняться… Для меня это не было проблемой, но думаю лучше указать это в описании. Спасибо, вы лучшие!
А
Андрей
23 окт 2025
👍
Maxim
15 сен 2025
Отличная прогулка. Ни от кого не зависишь и гуляешь в своём темпе, уделяя знакомству со всеми достопримечательностями столько времени, сколько тебе нужно. Обязательно попробую приложение и в других городах.
Тёма
9 авг 2025
Экскурсия отличная, время/ деньги тоже супер
Э
Элла
21 июл 2025
Хороший Аудиогид. Очень легко ориентироваться. Слушать интересно.
И
Искандер
4 июл 2025
Карта в приложении не очень удобна. А все остальное отлично
Елизавета
17 июн 2025
Мне понравилось. Очень удобно, что маршрут можно смотреть на телефоне и, подходя к разным точкам, слушать рассказ о них. Причём, можно прерывать экскурсию, делать маршрут избирательно и в несколько дней
В
Виктория
16 мая 2025
Уже который раз берем аудиогиды от ребят, всегда интересно и информативно, спасибо!)
Входит в следующие категории Флоренции
Похожие экскурсии из Флоренции
-
20%
Индивидуальная
до 10 чел.
Влюбиться во Флоренцию
Откройте дверь в средневековую Флоренцию и встретьтесь лицом к лицу с величием Возрождения в уникальной экскурсии
Начало: В районе площади Сан Джованни
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
€144
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Три эпохи в жизни Флоренции: обзорная прогулка
Глубокое знание истории Флоренции и любовь к этому городу, которые передаются и вам!
Начало: На площади Дуомо
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия: история и архитектура
Откройте для себя духовное и архитектурное наследие Флоренции в уникальной трёхчасовой прогулке
Сегодня в 14:00
Завтра в 07:00
€200 за всё до 10 чел.