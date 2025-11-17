Мои заказы

Прогулка по Флоренции с аудиогидом

Узнайте о величии Флоренции через 29 аудиоостановок. Погрузитесь в историю, искусство и кулинарию, следуя удобному маршруту
Флоренция, известная своими шедеврами искусства и архитектуры, предлагает уникальную аудиоэкскурсию.

Без спешки и в удобное время вы сможете насладиться рассказами о знаменитых достопримечательностях, таких как собор Дуомо и Галерея Уффици. Прогулка
включает 29 остановок, каждая из которых раскрывает тайны прошлого и настоящего города.

Не упустите шанс узнать о жизни Микеланджело и других великих мастеров, а также насладиться местной кухней, которая не оставит равнодушным ни одного гурмана

5
10 отзывов

5 причин купить этот аудиогид

  • 🎧 Удобный аудиогид для самостоятельной прогулки
  • 🏛 29 остановок с увлекательными рассказами
  • 🕒 Доступ в любое время без ограничений
  • 🎨 Узнайте о великих мастерах искусства
  • 🍝 Откройте для себя местную кухню
Прогулка по Флоренции с аудиогидом© Антон
Прогулка по Флоренции с аудиогидом© Антон
Прогулка по Флоренции с аудиогидом© Антон

Что можно увидеть

  • Купол из кирпича
  • Давид
  • Порчеллино
  • Собор Дуомо
  • Колокольня Джотто
  • Баптистерий Сан-Джованни
  • Галерея Уффици
  • Палаццо Медичи
  • Палаццо Строцци

Описание аудиогида

29 интересных остановок-рассказов о Флоренции, её прошлом и настоящем! Наш аудиогид написан журналистами и историками, каждое аудио длится 2–4 минуты, что сделает прогулку динамичной:

  • Вы увидите самый большой в мире купол из кирпича и узнаете, как прямо под ним было совершено преступление
  • Посетите знаменитого Давида и загадаете желание у чуть менее знаменитого Порчеллино
  • Узнаете, каким был при жизни великий Микеланджело, как правду о его характере увековечил Рафаэль и как Леонардо да Винчи сам уничтожил свою фреску
  • Рассмотрите собор Дуомо, колокольню Джотто, баптистерий Сан-Джованни, Галерею Уффици, палаццо Медичи и Строцци и другие топовые достопримечательности

И конечно, ни одна прогулка по Флоренции не обходится без обсуждения местной кухни, ведь и она здесь — произведение искусства.

Организационные детали

  • Это самостоятельная экскурсия без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для iOS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
  • Вы полностью оплачиваете аудиоэкскурсию на Трипстере, ничего доплачивать не надо
  • Через 3–7 минут после оплаты придет e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!
  • Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
  • Экскурсия включает бесплатную смотровую площадку. Посещение платных достопримечательностей — на ваше усмотрение

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€7
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У базилики Santa Maria Novella
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — Организатор во Флоренции
Провёл экскурсии для 2925 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных экскурсоводов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
в любую погоду — днём, ночью, в дождь и снег. Без групп и без спешки. Eсли у вас всего один день в городе, мы покажем вам всё быстро и информативно. Над нашими гидами работают профессиональные историки, экскурсоводы и редакторы. Надеемся, вам понравится!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
А
Алия
17 ноя 2025
Приобрели сразу следом Прогулку и по Венеции тоже- восторг! Интересно, легко, структурировано, любопытные детали, не заметные обычному человеку - все прекрасно! Очень рекомендуем!
Д
Дарья
9 ноя 2025
Отличный вариант экскурсии. Растянула на два дня, удобный формат👍🏻
Оксана
Оксана
26 окт 2025
Мне нравятся аудиогиды от этой компании. Как всегда интересный рассказ, не сухой. Прекрасный маршрут, хотя на супер холм в конце не каждый сможет подняться… Для меня это не было проблемой, но думаю лучше указать это в описании. Спасибо, вы лучшие!
А
Андрей
23 окт 2025
👍
Maxim
Maxim
15 сен 2025
Отличная прогулка. Ни от кого не зависишь и гуляешь в своём темпе, уделяя знакомству со всеми достопримечательностями столько времени, сколько тебе нужно. Обязательно попробую приложение и в других городах.
Тёма
Тёма
9 авг 2025
Экскурсия отличная, время/ деньги тоже супер
Э
Элла
21 июл 2025
Хороший Аудиогид. Очень легко ориентироваться. Слушать интересно.
И
Искандер
4 июл 2025
Карта в приложении не очень удобна. А все остальное отлично
Елизавета
Елизавета
17 июн 2025
Мне понравилось. Очень удобно, что маршрут можно смотреть на телефоне и, подходя к разным точкам, слушать рассказ о них. Причём, можно прерывать экскурсию, делать маршрут избирательно и в несколько дней
– это здорово. Экскурсия составлена более развлекательно, чем исторически, от лица повара – итальянца. Сначала это мне немного смутило, но потом оказалось, что объекты хорошо выбраны, а можно самому заходить и все смотреть и читать. В программе есть бэги, но отлично работаю служба поддержки, ребята сразу отвечают. То есть – однозначно рекомендую.

В
Виктория
16 мая 2025
Уже который раз берем аудиогиды от ребят, всегда интересно и информативно, спасибо!)

Входит в следующие категории Флоренции

