Экскурсия по Флоренции с лицензированным гидом-историком

Еще ни один путешественник не остался безразличным к этому городу
Еще ни один путешественник не остался безразличным к этому городу.
Для каждого у красавицы Флоренции есть свой способ обольщения! Лучшее начало знакомства с ней — это прогулка в сопровождении гида.
Причем, не просто изучившего историю города, а прожившего ее с ним и проросшего через него корнями… Если же вы уже бывали здесь раньше, моя экскурсия вас приятно удивит, так как я помогу вам увидеть город под другим углом. И так как экскурсия индивидуальная, она будет «сшита по вашему размеру», поэтому нижеприведенный план приблизительный.
Для каждого у красавицы Флоренции есть свой способ обольщения! Лучшее начало знакомства с ней — это прогулка в сопровождении гида.
Причем, не просто изучившего историю города, а прожившего ее с ним и проросшего через него корнями… Если же вы уже бывали здесь раньше, моя экскурсия вас приятно удивит, так как я помогу вам увидеть город под другим углом. И так как экскурсия индивидуальная, она будет «сшита по вашему размеру», поэтому нижеприведенный план приблизительный.
Что вас ожидает 🤩
- Базилика Санта Мария Новелла
- Дворец Антинори
- Дворец Строцци. Улица Торнабуони
- Площадь Святой Троицы
- Борго Святых Апостолов
- Понте Веккио, или Золотой мост
- Галерея Уффици
- Палаццо Веккио, или Дворец Синьории
- Дворец Барджелло
- Дом Данте Алигьери
- Храм Орсанмикеле
- Бронзовый Кабан на Новом рынке
- Площадь Республики
- Кафедральный собор Санта Мария дель Фьоре
- Дворец Медичи
- Базилика Святого Лаврентия
Татьяна — ваш гид во Флоренции
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Что вас ожидает:
Базилика Санта Мария Новелла
По краям вытянутой площади, перед храмом, стоят два обелиска. Сегодня это спокойное место с цветущими клумбами и туристами со всего мира. Но когда-то это был древнеримский цирк. С веками накал страстей берет другое направление. И от античного «хлеба и зрелищ» все перешли к христианскому «молись и работай». Именно здесь в 1221 году доминиканские монахи закладывают один из самых красивых соборов города, посвященной молодой Богородице.
Дворец Антинори
На этой экскурсии будут охвачены не только темы истории далекого прошлого, но флорентийская кухня, мода, особенности современной жизни. Остановившись у Дворца Антинори, мы обсудим культуру «винопития», так как эта семья уже 800 лет занимается производством этого напитка. А у церкви Святых Михаила и Гайтана, стоящей напротив дворца, мы поговорим о стиле Барокко, редком для Флоренции.
Дворец Строцци
Двигаясь дальше по улице Торнабуони мы будем окружены витринами магазинов Высокой Моды, и обязательно обсудим эту тему. А стоящий на этой улице Дворец Синьории поразит нас своим гигантизмом! Классический пример архитектуры эпохи Возрождения принимает сегодня в своем чреве поразительные выставки произведений как классического так и современного искусства.
Площадь Святой Троицы
Дойдя до площади Святой Троицы, и глядя на крепость Спина-Феррони, мы поговорим о суровости средневековой жизни, и проследим связь прошлого и настоящего. А в самой церквушке Святой Троицы рассмотрим уникальнейшие фрески Доменико Гирландайо, и разберемся в особенностях настенной живописи и иконописи. При этом за нами будет наблюдать Богиня Фемида, стоящая на высокой колонне в центре площади.
Борго Святых Апостолов
Свернем на крохотную улочку, идущую вдоль реки. И здесь нашей темой станут крестовые походы и реликвии. Вот уже почти тысячу лет церквушка Святых Апостолов хранит три камня отколотых флорентийским крестоносцем от Гроба Господнего. Но они не просто лежат себе в драгоценном ларце, они «работают». Каждый год, в страстную субботу их приносят в Кафедральный собор для участия в Пасхе.
Понте Веккио
Уникальный мост через реку Арно никого не оставляет равнодушными. Он выстроен в незапамятные времена как единое целое с крохотными домиками, свисающими в воду. Изначально это были лавки мясников, а затем ювелиров. Причиной такой кардинальной смены хозяев послужила увлекательная история любви правителя Флоренции к прекрасной принцессе.
Галерея Уффици
Следующей точкой нашего маршрута будет площадь Уффици. Она является «внутренним двориком» одного из самых знаменитых музеев в мире. Мы узнаем историю его создания и краткую презентацию содержащихся внутри сокровищ. И вы почувствуете себя частью «культурного багажа человечества». Посмотрите описание экскурсии «Галерея Уффици»!
Палаццо Веккио или Дворец Синьории
Одним из самых старых зданий Флоренции является Дворец Синьории. Он возвышается над площадью неповторимой красоты. 22 скульптуры разных эпох делают ее настоящим музеем под открытым небом. Мы увидим один из самых красивых фонтанов в Италии, четырех метрового «Давида» работы Микеланджело, изящного «Персей» радоны Бенвенуто Челлини и многое другое.
Дворец Барджелло
Буквально свернув за угол, мы очутимся на площади Санта Фиренце, где нас окружат уже другие истории. В крепости Барджелло много столетий вершился суд над нарушителями закона и порядка и совершались казни. Но тема не будет казаться мрачной, так как сейчас в крепости разместился один из самых интересных музеев Флоренции. На мой страничке, вы можете ознакомиться с экскурсией во Дворец Барджелло.
Дом Данте Алигьери
Своего рода «меккой» в городе является дом Данте Алигьери. Его гениальное литературное творение «Комедия» является бесценным документом 700 летне давности. Но как жил, работал, любил это человек мы узнаем именно в этой точке нашего путешествия по городу. В каталоге моих экскурсий есть одна на эту тему «Средневековая Флоренция».
Храм Орсанмикеле
Этот храм больше похож на дворец. По всему периметру его стен находятся резные ниши с красивыми скульптурами внутри. Здесь наша речь пойдет о разных профессиях и святых, которые им покровительствуют. Юристы и плотники, банкиры и пекари, строители и ювелиры — все старались оставить свой след в этом строении. Как же изменились профсоюзы с тех пор?
Бронзовый Кабан
В этой точке нашей экскурсии мы опять поменяем тему. Составной частью атмосферы города является традиция тереть нос Бронзовому Кабану.
Уже несколько столетий он выполняет функции Богини Фортуны и смиренно выслушивает наши просьбы. И просящих настолько много, что одного Кабана они уже стерли!
Площадь Республики
Не смотря на относительно современный вид этой площади, она является нулевой точкой Флоренции. Именно здесь две тысячи лет назад римляне заложили первый камень будущей «жемчужины мирового достояния». Именно это площадь стала «культурным салоном» города в XIX веке. И здесь нашей темой станет «Флоренция — столица молодой Италии».
Кафедральный собор Санта Мария дель Фьоре
Главный храм города называют Дуомо — дом Бога. Его венчает символ города — Купол Брунеллески. Перед базиликой крестильня — Баптистерий Святого Иоанна. А сбоку — Колокольня Джотто. Этот комплекс настолько красивый и интересный, что тем здесь будет затронуто великое множество. Но если вы захотите посвятить знакомству с ним отдельную экскурсию, посмотрите ее описание в каталоге.
Дворец Медичи
Медичи построили свое родовое гнездо в середине XIV столетия. Их дом стал образцом для палаццо других богачей. Но сегодня он знаменит, скорее расписной часовенкой «Капеллой Магом». Пожалуй, нет места во Флоренции, не связанного с этой семьей. И мы можем посвятить им отдельную экскурсию, описание которой вы найдете в каталоге.
Базилика Святого Лаврентия
Находясь прямо за домом, эта церковь стала приходской для семьи Медичи. Почти все представители этой династии наши в ней свое последнее пристанище. Их грандиозная усыпальница инкрустирована полудрагоценными камнями. Кроме истории, здесь мы затронем тему украшений и изделий из кожи, так как от Сан Лоренцо начинается «кожаный рынок» с Маркато Чентрале.
Важная информация:
- Это свободная прогулка, без посещения платных музеев.
- В летнее время, для посещения храмов нужно прикрывать плечи и колени.
- В зимнее время, чтобы слушать сидя на каменных скамьях нужны герметические подстилки.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Аппараты для усиления голоса гида (если группа более 10 человек)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Площадь Санта Мария Новелла у входа в храмЗавершение: Площадь Сан Лоренце
- Когда и сколько длится
- Когда: Ежедневно по договоренностиЭкскурсия длится около 2.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Это свободная прогулка, без посещения платных музеев.
- В летнее время, для посещения храмов нужно прикрывать плечи и колени.
- В зимнее время, чтобы слушать сидя на каменных скамьях нужны герметические подстилки
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно по договоренности
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