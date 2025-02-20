Индивидуальная
до 6 чел.
По уютным улочкам Флоренции: от Ренессанса до современной кулинарии
Погрузитесь в атмосферу Флоренции: от величественных памятников искусства до уникальных кулинарных традиций в компании опытного гида
Начало: Piazza Santa Maria Novella
Расписание: ежедневно в 9:30, 10:30, 11:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30
Завтра в 09:00
14 авг в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Расширенная обзорная экскурсия по Флоренции
Погрузитесь в историю Флоренции, прогуливаясь по её живописным улицам и наслаждаясь величественными памятниками искусства и архитектуры
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 17:00
14 авг в 09:00
€450 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия по мотивам книги Дэна Брауна «Инферно»
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день кроме первого и последнего понедельника месяца
Завтра в 09:00
14 авг в 14:00
€200 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММурад20 февраля 2025Отличная экскурсия) Душевная. Ощущение, что проводил ее друг, которого давно знаем. Рекомендую.
- ДДенис24 октября 2024Экскурсия по Флоренции с Наташей в сентябре 2024 г. -это одно из самых ярких впечатлений об Италии. 6-часовая прогулка превратилась
- SS.arsena30 августа 2023Мария провела супер экскурсию! Очень рекомендую
- DDarja11 октября 2022Мария прекрасный гид. Мы брали 2 экскурсии и чудесно провели время по Флоренции. Получили ответы на все вопросы, а также
- EElena6 декабря 2019Флоренция, 2-х часовое пешее путешествие по городу с Марией было очень интересным и увлекательным. Очень интересный и позитивный рассказ о
