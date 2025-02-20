Мои заказы

Найдено 3 экскурсии в категории «Могила Беатриче» во Флоренции на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
По уютным улочкам Флоренции
Пешая
2 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
По уютным улочкам Флоренции: от Ренессанса до современной кулинарии
Погрузитесь в атмосферу Флоренции: от величественных памятников искусства до уникальных кулинарных традиций в компании опытного гида
Начало: Piazza Santa Maria Novella
Расписание: ежедневно в 9:30, 10:30, 11:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30
Завтра в 09:00
14 авг в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Расширенная обзорная экскурсия по Флоренции
Пешая
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Расширенная обзорная экскурсия по Флоренции
Погрузитесь в историю Флоренции, прогуливаясь по её живописным улицам и наслаждаясь величественными памятниками искусства и архитектуры
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 17:00
14 авг в 09:00
€450 за всё до 10 чел.
Экскурсия по мотивам книги Дэна Брауна «Инферно»
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия по мотивам книги Дэна Брауна «Инферно»
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день кроме первого и последнего понедельника месяца
Завтра в 09:00
14 авг в 14:00
€200 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мурад
    20 февраля 2025
    По уютным улочкам Флоренции
    Отличная экскурсия) Душевная. Ощущение, что проводил ее друг, которого давно знаем. Рекомендую.
  • Д
    Денис
    24 октября 2024
    Расширенная обзорная экскурсия по Флоренции
    Экскурсия по Флоренции с Наташей в сентябре 2024 г. -это одно из самых ярких впечатлений об Италии. 6-часовая прогулка превратилась
    читать дальше

    в увлекательное приключение, где зачастую мы сами становились героями исторических событий) Наталья, не перегружая датами, влюбила нас в этот потрясающий город с первых минут. Искрометное чувство юмора, увлеченность своим делом и голова-энциклопедия- это Наташа! Спасибо Наталье, за такую прекрасную экскурсию. Рекомендуем!

  • S
    S.arsena
    30 августа 2023
    По уютным улочкам Флоренции
    Мария провела супер экскурсию! Очень рекомендую
  • D
    Darja
    11 октября 2022
    По уютным улочкам Флоренции
    Мария прекрасный гид. Мы брали 2 экскурсии и чудесно провели время по Флоренции. Получили ответы на все вопросы, а также
    читать дальше

    рекомендации, как от местного жителя, где вкусно поесть, что лучше посетить, как лучше где пройти и в какое время. Мы очень благодарны Марии и рекомендуем ее, как очень хорошего гида по Флоренции.

  • E
    Elena
    6 декабря 2019
    По уютным улочкам Флоренции
    Флоренция, 2-х часовое пешее путешествие по городу с Марией было очень интересным и увлекательным. Очень интересный и позитивный рассказ о
    читать дальше

    порядках и обычаях флорентийцев. Просмотр основных достопримечательностей. Спасибо огромное Марии за интересную прогулку! Стейк из теленка в сопровождении бокала красного вина был шикарен)

