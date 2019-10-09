в будние дни в 11:30, 14:00 и 16:30

Групповая прогулка с искусствоведом «Колыбель Ренессанса»

Узнать главное об итальянском Возрождении и увидеть шедевры флорентийского зодчества

5
3 отзыва
В небольшой Флоренции концентрация значимых объектов искусства невероятна.

И это неудивительно, ведь именно здесь зародился итальянский Ренессанс.

Вы узнаете, как это произошло и какие предпосылки были у этого события.

Полюбуетесь великими и великолепными дворцами и базиликами, откроете архитектурные особенности эпохи.

А имена Микеланджело, Донателло, Джотто, Леонардо и других титанов искусства не раз прозвучат в моём рассказе.
Групповая прогулка с искусствоведом «Колыбель Ренессанса»
Групповая прогулка с искусствоведом «Колыбель Ренессанса»
Групповая прогулка с искусствоведом «Колыбель Ренессанса»
Групповая прогулка с искусствоведом «Колыбель Ренессанса»
Групповая прогулка с искусствоведом «Колыбель Ренессанса»
Групповая прогулка с искусствоведом «Колыбель Ренессанса»
Групповая прогулка с искусствоведом «Колыбель Ренессанса»

Что вас ожидает

Понять эпоху Ренессанса

Флоренция прочно закрепилась в мировой истории как «колыбель эпохи Возрождения». На экскурсии я объясню, почему именно здесь, в столице Тосканы, зародился итальянский Ренессанс. Вы узнаете об исторических и экономических предпосылках периода великого искусства, о распространении Возрождения по всей Европе и его влиянии на европейскую и русскую культуру. И конечно, мы поговорим о легендарной семье Медичи — меценатах, которых во Флоренции называют «крёстными отцами эпохи Возрождения».

Шедевры флорентийской архитектуры

Вы полюбуетесь главными достопримечательностями Флоренции: зданием мэрии Палаццо Веккьо и Лоджией Ланци на площади Синьории, собором Санта-Мария-дель-Фьоре, напоминающим роскошную шкатулку, колокольней Джотто, дворцами Медичи, а также мостами и зданиями средневековых рынков и церквей. Я расскажу о строительной технике и инструментах, существовавших до Возрождения. И о том, как Филиппо Брунеллески изменил ход истории архитектуры и какие технологии он разработал для строительства купола Санта-Мария-дель-Фьоре. Кроме того, вы откроете интересные детали из жизни Донателло, Леонардо и Микеланджело и узнаете об их взаимоотношениях.

Кому подойдёт экскурсия

Всем ценителям искусства: и опытным, и начинающим.

Организационные детали

Дополнительных расходов не предусмотрено. Но я обязательно расскажу и покажу, где купить входные билеты в музеи.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
Площадь Сан Лоренцо
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 11:30, 14:00 и 16:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

в будние дни в 11:30, 14:00 и 16:30

Шорена
Шорена
Меня зовут Шорена, я искусствовед по образованию и лицензированный гид во Флоренции. Гуляя по этому замечательному городу, мы сможем с вами путешествовать во времени, мы окунёмся в атмосферу тёмного средневековья, а перейдя через улицу, окажемся во Флоренции эпохи Возрождения. Я с удовольствием раскрою вам тайны итальянского искусства и познакомлю вас с особенностями итальянской жизни, национальной кухни и виноделия.
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3 настоящих отзыва от туристов

О
9 окт 2019
Добрый день.
Мы с дочкой (14 лет) шли на групповую экскурсию, а попали на индивидуальную. Шорена прекрасный рассказчик, весь материал преподносит неспешно, с акцентами на интересных деталях. Как отметила дочка, слушать настолько легко и интересно, что готова всё перессказать. Маршркт продуман, много дельных советов. После экскурсии мы еще не раз проходидили по этим местам. Спасибо большое Шорене за знакомство с Флоренцией!
Л
28 сен 2019
Впечатление от города не в последнюю очередь зависит от гида. Нам повезло. Шорена обладает профессиональными знаниями и умеет делиться ими увлкательно увлекательно и доступно. Кроме того, Шорена необыкновенно приятный и интеллигентный человек.
.
B
10 сен 2019
Замечательно! Лучшая экскурсия на которой я когда либо бывал! В компании искусствоведа Флоренция становится понятной и родной. Информация подавалась с легкостью и была глубоко продуманна каждая деталь. Есть возможность задать интересующие вопросы. Не смотря на то что экскурсия групповая она прошла как индивидуальная. Спасибо Шорена!

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