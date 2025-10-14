Экскурсия по Флоренции предлагает уникальную возможность окунуться в эпоху Возрождения. Прогулка по улицам города откроет вам тайны Санта-Мария-Новелла и фасадов дворцов. Вы посетите палаццо Веккьо, где работали гении Возрождения, и узнаете о жизни Козимо I Медичи. Увидите колокольню Санта-Мария-дель-Фьоре и позолоченные Врата Рая.
Площадь Синьории станет музеем под открытым небом, где вы сравните древнеримские скульптуры с работами мастеров Ренессанса
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Что можно увидеть
- Санта-Мария-Новелла
- Санта-Мария-дель-Фьоре
- Врата Рая
- Площадь Синьории
- Палаццо Веккьо
Описание экскурсии
Прогулка по улицам Флоренции
- Вы узнаете, как жили монахи-проповедники доминиканского ордена в Санта-Мария-Новелла.
- Рассмотрите фасады дворцов эпохи Возрождения, в некоторые при возможности заглянем.
- Полюбуетесь колокольней и куполом кафедрального собора Санта-Мария-дель-Фьоре.
- Исследуете позолоченные Врата Рая.
- Посочувствуете Данте в его родном квартале.
- Убедитесь, что даже зернохранилище во Флоренции не уступает по красоте дворцам.
- Побываете в музее под открытым небом на площади Синьории и сравните древнеримские скульптуры с работами мастеров эпохи Ренессанса и маньеризма.
- Вы выясните, как здесь бок о бок работали два признанных гения Возрождения.
- Мы раскроем загадку фрески Леонардо да Винчи, которая скрыта под работой Джорджо Вазари.
- Вы познакомитесь с личностью, характером и амбициями Козимо I Медичи и его супруги Элеоноры Толедской. Некоторые аспекты их истории весьма поучительны!
- Если вас будоражат сюжеты про потайные ходы — палаццо Веккьо вас не разочарует! Мы расскажем, кто и зачем построил здесь секретный ход в 14 веке.
- Вы рассмотрите прекрасную статую Давида и поймёте, почему она расположена именно на этом месте.
- Поговорим о ещё одной работе Микеланджело, о которой мало кто знает.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты во дворец — €17,5 с чел. Заранее покупать билеты не нужно.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
