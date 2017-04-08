3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Флоренция: Индивидуальное путешествие в сердце Возрождения
Ваш персональный путеводитель по эпохе Возрождения в самом сердце Флоренции, где искусство оживает
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€225 за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
По ту сторону моста
Начало: Палаццо Веккио
Расписание: Летом после 18 часов
11 фев в 09:00
12 фев в 09:00
€75 за человека
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Флоренция как на ладони
Начало: Площадь piazza della Reppublica
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
25 ноя в 09:00
€130 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРепина8 апреля 2017Замечательно!
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Церковь Санто-Спирито»
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