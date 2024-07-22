Мини-группа
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Флоренции с посещением Галереи Уффици: История и Искусство Великого Ренессанса
Начало: Piazza del Duomo
Расписание: Ежедневно кроме понедельника в 10:00
Завтра в 10:00
3 апр в 10:00
€70 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Вечернее свидание с Флоренцией
Погрузитесь в вечернюю сказку Флоренции, где исторические здания оживают под светом иллюминации
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 1 чел.
Высоты Флоренции: лучшие террасы с видом на Дуомо
Начало: Piazza della Santissima Annunziata
Расписание: вт-сб в 10:00
Завтра в 10:00
3 апр в 10:00
€50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена22 июля 2024Обзорная экскурсия по Флоренции с посещением Галереи Уффици: История и Искусство Великого РенессансаЯ узнала многое из обзорной экскурсии плюс Галерея Уффици, ни секунды не пожалела, это было правильное решение быть с экскурсоводом,
- ИИбрагим29 сентября 2023Обзорная экскурсия по ФлоренцииОчень хороший и активный гид. Всё рассказала,показала и ответила на все наши вопросы и не только о экскурсии
- ИИлона15 апреля 2022Обзорная экскурсия по ФлоренцииЭкскурсия прошла идеально! Мы провели замечательно 2 часа с Натальей, очень интересно рассказывала и показала нам основные достопримечательности Флоренции.
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Баптистерий Сан-Джованни»
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