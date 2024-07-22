Баптистерий Сан-Джованни – экскурсии во Флоренции

Найдено 3 экскурсии в категории «Баптистерий Сан-Джованни» во Флоренции на русском языке, цены от €50. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Обзорная экскурсия по Флоренции с посещением Галереи Уффици: История и Искусство Великого Ренессанса
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Флоренции с посещением Галереи Уффици: История и Искусство Великого Ренессанса
Начало: Piazza del Duomo
Расписание: Ежедневно кроме понедельника в 10:00
Завтра в 10:00
3 апр в 10:00
€70 за человека
Вечернее свидание с Флоренцией
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Вечернее свидание с Флоренцией
Погрузитесь в вечернюю сказку Флоренции, где исторические здания оживают под светом иллюминации
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
Высоты Флоренции: лучшие террасы с видом на Дуомо
Пешая
1.5 часа
Мини-группа
до 1 чел.
Высоты Флоренции: лучшие террасы с видом на Дуомо
Начало: Piazza della Santissima Annunziata
Расписание: вт-сб в 10:00
Завтра в 10:00
3 апр в 10:00
€50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    22 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Флоренции с посещением Галереи Уффици: История и Искусство Великого Ренессанса
    Я узнала многое из обзорной экскурсии плюс Галерея Уффици, ни секунды не пожалела, это было правильное решение быть с экскурсоводом,
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    Светлана дала много интересной информации, а кто знает, почему называют Галерею Уффици? Я теперь знаю. И много-много вау! Светлана спасибо!!! Увлекательно, профессионально, всё вовремя и точно. Елена Лобель, Израиль.

  • И
    Ибрагим
    29 сентября 2023
    Обзорная экскурсия по Флоренции
    Очень хороший и активный гид. Всё рассказала,показала и ответила на все наши вопросы и не только о экскурсии
  • И
    Илона
    15 апреля 2022
    Обзорная экскурсия по Флоренции
    Экскурсия прошла идеально! Мы провели замечательно 2 часа с Натальей, очень интересно рассказывала и показала нам основные достопримечательности Флоренции.

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Баптистерий Сан-Джованни»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная экскурсия по Флоренции с посещением Галереи Уффици: История и Искусство Великого Ренессанса
  2. Вечернее свидание с Флоренцией
  3. Высоты Флоренции: лучшие террасы с видом на Дуомо
Какие места ещё посмотреть во Флоренции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Площадь Синьории
  3. Галерея Уффици
  4. Санта-Мария-дель-Фьоре
  5. Палаццо Веккьо
  6. Палаццо Питти
  7. Базилика Санта-Кроче
  8. Баптистерий
  9. Колокольня Джотто
  10. Базилика Сан-Лоренцо
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в апреле 2025
Сейчас во Флоренции в категории "Баптистерий Сан-Джованни" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 150. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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