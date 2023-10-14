По Флоренции пешком: прогулка + фотосессия

Побывать на красивейшей площади города, увидеть древнюю церковь и получить профессиональные снимки

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Оцените достопримечательности Флоренции, посмотрите на город с высоты и оставьте красивые моменты на память в виде фотографий! Вы узнаете, почему купол палаццо Веккьо строили 270 лет и как творчество флорентийцев прошлых веков повлияло на нашу жизнь. Побываете на пьяццале Микеланджело и подниметесь на гору. А наш фотограф сделает атмосферные снимки.
По Флоренции пешком: прогулка + фотосессия
По Флоренции пешком: прогулка + фотосессия
По Флоренции пешком: прогулка + фотосессия
По Флоренции пешком: прогулка + фотосессия
По Флоренции пешком: прогулка + фотосессия
По Флоренции пешком: прогулка + фотосессия
Ближайшие даты:
14
окт
16
окт
17
окт
19
окт
21
окт
22
окт
23
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Мы встретимся в одном из самых живописных мест Флоренции — на панорамной площадке пьяццале Микеланджело, с которой открывается роскошный вид на город. Флоренция будет у ваших ног! Именно тут мы сделаем первые фотографии.
  • Я покажу вам палаццо Веккьо — дворец, где с начала 14 века заседало руководство Флорентийской республики. Мы полюбуемся куполом кафедрального собора Санта-Мария-дель-Фьоре. Я расскажу, почему его строительство заняло долгих 270 лет и чем уникален его купол.
  • Вы увидите панораму мостов через реку Арно, которая делит город на две части, и узнаете, почему сейчас Старый мост называют Золотым. Мы поговорим о знаменитых флорентийцах Арнольфо ди Камбио, Джотто, Филиппо Брунелески, Джорджо Вазари и о том, как их искусство повлияло на современный облик города.
  • Мы посетим одну из старейших церквей города Сан-Миниато-аль-Монте, и вы узнаете удивительную легенду основания этой церкви. С горы, на которой она расположена, открывается прекрасный вид на Флоренцию.

Организационные детали

В течение 5 дней после прогулки вы получите 90 обработанных фотографий в виде ссылки на облако.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на пьяццале Микеланджело
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Флоренции

Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
Летние
Фотопрогулки
Палаццо Веккьо
Популярные места
Санта-Мария-дель-Фьоре
Святые места
Монастыри, церкви, храмы

Похожие туры из Флоренции

Групповая обзорная прогулка по Флоренции
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
118 отзывов
Групповая обзорная прогулка по Флоренции
Увидеть знаковые локации, услышать историю города и познать менталитет флорентийцев
на piazza Santa Maria Novella
14 окт
15 окт
16 окт
17 окт
25 за человека
Buongiorno, Флоренция
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
41 отзыв
Buongiorno, Флоренция
Посетить Колыбель Возрождения, увидеть главные памятники города и понять его историю
на площади Санта Мария Новелла
Завтра
14 окт
15 окт
16 окт
98 за всё до 30 чел.
Фотосессия мечты во Флоренции
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
1 отзыв
Популярное предложение
Фотосессия мечты во Флоренции
Оставить в волшебных кадрах воспоминания об удивительном городе
15 окт
16 окт
17 окт
18 окт
150 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий во Флоренции. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии во Флоренции
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ