Оцените достопримечательности Флоренции, посмотрите на город с высоты и оставьте красивые моменты на память в виде фотографий! Вы узнаете, почему купол палаццо Веккьо строили 270 лет и как творчество флорентийцев прошлых веков повлияло на нашу жизнь. Побываете на пьяццале Микеланджело и подниметесь на гору. А наш фотограф сделает атмосферные снимки.
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Мы встретимся в одном из самых живописных мест Флоренции — на панорамной площадке пьяццале Микеланджело, с которой открывается роскошный вид на город. Флоренция будет у ваших ног! Именно тут мы сделаем первые фотографии.
Я покажу вам палаццо Веккьо — дворец, где с начала 14 века заседало руководство Флорентийской республики. Мы полюбуемся куполом кафедрального собора Санта-Мария-дель-Фьоре. Я расскажу, почему его строительство заняло долгих 270 лет и чем уникален его купол.
Вы увидите панораму мостов через реку Арно, которая делит город на две части, и узнаете, почему сейчас Старый мост называют Золотым. Мы поговорим о знаменитых флорентийцах Арнольфо ди Камбио, Джотто, Филиппо Брунелески, Джорджо Вазари и о том, как их искусство повлияло на современный облик города.
Мы посетим одну из старейших церквей города Сан-Миниато-аль-Монте, и вы узнаете удивительную легенду основания этой церкви. С горы, на которой она расположена, открывается прекрасный вид на Флоренцию.
Организационные детали
- Съёмка проходит на фотоаппарат Nikon D850 с объективом Nikkor 24–70mm f/2.8.
- В течение 5 дней после прогулки вы получите 90 обработанных фотографий в виде ссылки на облако.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пьяццале Микеланджело
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 709 туристов
Я на Трипстере с 2018 года. Проведу для вас экскурсию лично или предложу кого-то из моих коллег-единомышленников. Все мы — лицензированные гиды, объединённые любовью к Флоренции и Тоскане. Среди нас есть профессиональные сомелье и фотографы. Работаем только индивидуально. Наша цель — познакомить вас с красотой Тосканы, погрузить в культуру и эногастрономию этой удивительной части Италии.
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