Что вас ожидает

Мы встретимся в одном из самых живописных мест Флоренции — на панорамной площадке пьяццале Микеланджело, с которой открывается роскошный вид на город. Флоренция будет у ваших ног! Именно тут мы сделаем первые фотографии.

Я покажу вам палаццо Веккьо — дворец, где с начала 14 века заседало руководство Флорентийской республики. Мы полюбуемся куполом кафедрального собора Санта-Мария-дель-Фьоре. Я расскажу, почему его строительство заняло долгих 270 лет и чем уникален его купол.

Вы увидите панораму мостов через реку Арно, которая делит город на две части, и узнаете, почему сейчас Старый мост называют Золотым. Мы поговорим о знаменитых флорентийцах Арнольфо ди Камбио, Джотто, Филиппо Брунелески, Джорджо Вазари и о том, как их искусство повлияло на современный облик города.

Мы посетим одну из старейших церквей города Сан-Миниато-аль-Монте, и вы узнаете удивительную легенду основания этой церкви. С горы, на которой она расположена, открывается прекрасный вид на Флоренцию.

Организационные детали