Елена — ваш гид во Флоренции

Провела экскурсии для 348 туристов

Всем привет! Меня зовут Елена, родилась в Москве, большую часть жизни провела в Одессе. Однажды приехав во Флоренцию, влюбилась в этот удивительный город. Здесь я встретила свою любовь и резко поменяла профессию скучного банкира на жизнерадостного гида. Я люблю кухню Тосканы, её вина, знаю о регионе уже чуть больше, чем муж-флориентиец. Мне нравится знакомить людей с удивительным городом, богатым самобытной историей и вкусной едой. Каждая прогулка индивидуальна и зависит от ваших предпочтений, но не влюбиться во Флоренцию после неё вы точно не сможете!

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