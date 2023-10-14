Побывать на красивейшей площади города, увидеть древнюю церковь и получить профессиональные снимки
Оцените достопримечательности Флоренции, посмотрите на город с высоты и оставьте красивые моменты на память в виде фотографий! Вы узнаете, почему купол палаццо Веккьо строили 270 лет и как творчество флорентийцев прошлых веков повлияло на нашу жизнь. Побываете на пьяццале Микеланджело и подниметесь на гору. А наш фотограф сделает атмосферные снимки.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Мы встретимся в одном из самых живописных мест Флоренции — на панорамной площадке пьяццале Микеланджело, с которой открывается роскошный вид на город. Флоренция будет у ваших ног! Именно тут мы сделаем первые фотографии.
- Я покажу вам палаццо Веккьо — дворец, где с начала 14 века заседало руководство Флорентийской республики. Мы полюбуемся куполом кафедрального собора Санта-Мария-дель-Фьоре. Я расскажу, почему его строительство заняло долгих 270 лет и чем уникален его купол.
- Вы увидите панораму мостов через реку Арно, которая делит город на две части, и узнаете, почему сейчас Старый мост называют Золотым. Мы поговорим о знаменитых флорентийцах Арнольфо ди Камбио, Джотто, Филиппо Брунелески, Джорджо Вазари и о том, как их искусство повлияло на современный облик города.
- Мы посетим одну из старейших церквей города Сан-Миниато-аль-Монте, и вы узнаете удивительную легенду основания этой церкви. С горы, на которой она расположена, открывается прекрасный вид на Флоренцию.
Организационные детали
В течение 5 дней после прогулки вы получите 90 обработанных фотографий в виде ссылки на облако.
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на пьяццале Микеланджело
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид во Флоренции
Провела экскурсии для 348 туристов
Всем привет! Меня зовут Елена, родилась в Москве, большую часть жизни провела в Одессе. Однажды приехав во Флоренцию, влюбилась в этот удивительный город. Здесь я встретила свою любовь и резко поменяла профессию скучного банкира на жизнерадостного гида. Я люблю кухню Тосканы, её вина, знаю о регионе уже чуть больше, чем муж-флориентиец. Мне нравится знакомить людей с удивительным городом, богатым самобытной историей и вкусной едой. Каждая прогулка индивидуальна и зависит от ваших предпочтений, но не влюбиться во Флоренцию после неё вы точно не сможете!
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