Путешествие по Милану обещает стать незабываемым благодаря посещению таких мест, как собор Duomo, Галерея Виктора Эммануила и замок Сфорца.
Вы узнаете, как Милан стал центром моды и дизайна, а также почувствуете ритм города, прогуливаясь по его узким улочкам.
Эта экскурсия позволит вам увидеть Милан не только как турист, но и как местный житель, погрузившись в его уникальную атмосферу и стиль жизни
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Увидеть ключевые достопримечательности Милана
- 🎨 Погрузиться в атмосферу арт-квартала Brera
- 🏰 Исследовать замок Сфорца и его историю
- 🎭 Почувствовать дух театра Ла Скала
- 🖼️ Оценить шедевры в Pinacoteca Ambrosiana
- 🚶♂️ Прогуляться по Галерее Виктора Эммануила
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Duomo
- Галерея Виктора Эммануила
- Замок Сфорца
- Театр Ла Скала
- Brera
- Santa Maria delle Grazie
- Pinacoteca Ambrosiana
Описание экскурсии
- Площадь делла Скала — элегантная площадь у знаменитого театра Ла Скала, сердце музыкального Милана.
- Брера — живописный арт-квартал с узкими улочками, галереями и уютом старого города.
- Замок Сфорца — мощная крепость с историей, парком и духом Ренессанса.
- Санта-Мария-делле-Грацие — шедевр архитектуры эпохи Возрождения и место, где хранится фреска «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи.
- Пинакотека Амброзиана — одна из старейших библиотек и художественных галерей Европы, с работами Рафаэля и Караваджо.
- Миланский собор и Галерея Виктора Эммануила II — символ Милана: готический собор и галерея, где мода и архитектура встречаются лицом к лицу.
Вы узнаете:
- как Милан стал столицей моды, дизайна и делового стиля: как город менялся и какие великие события его сформировали.
- как Леонардо да Винчи повлиял на развитие города — от знаменитой «Тайной вечерни» до инженерных идей.
- где живёт настоящий миланский дух: поговорим о традициях, транспорте (в том числе моих любимых трамваях), привычках местных и том, как устроена жизнь в городе изнутри.
Организационные детали
- Мы не заходим в музеи на этой экскурсии.
- Можно с детьми от 14 лет.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Piazza della Scala
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Милане
Я живу в Милане уже более 10 лет, с 2014 года. Здесь я училась в университете и работала в итальянской фирме. Я обожаю гулять по городу пешком, потому что только
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
M
Maksim
17 июл 2025
Огромное спасибо за шикарную экскурсию и прекрасную, дружескую атмосферу!!!!
