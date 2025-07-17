Мария — ваш гид в Милане

читать дальше так можно по-настоящему почувствовать его атмосферу и увидеть всё, что скрыто от глаз туристов. Мне нравится разрушать стереотипы о Милане и показывать его таким, каким его видят местные жители — не только как столицу моды, но и как живой, многогранный город.

Я живу в Милане уже более 10 лет, с 2014 года. Здесь я училась в университете и работала в итальянской фирме. Я обожаю гулять по городу пешком, потому что только