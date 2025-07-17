Мои заказы

Милан за 90 минут: так, как его никто не покажет

Откройте для себя настоящий Милан: не глянцевый, а живой. Прогулка по знаковым местам и секретам города за 90 минут
Путешествие по Милану обещает стать незабываемым благодаря посещению таких мест, как собор Duomo, Галерея Виктора Эммануила и замок Сфорца.

Вы узнаете, как Милан стал центром моды и дизайна, а также почувствуете ритм города, прогуливаясь по его узким улочкам.

Эта экскурсия позволит вам увидеть Милан не только как турист, но и как местный житель, погрузившись в его уникальную атмосферу и стиль жизни
5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Увидеть ключевые достопримечательности Милана
  • 🎨 Погрузиться в атмосферу арт-квартала Brera
  • 🏰 Исследовать замок Сфорца и его историю
  • 🎭 Почувствовать дух театра Ла Скала
  • 🖼️ Оценить шедевры в Pinacoteca Ambrosiana
  • 🚶‍♂️ Прогуляться по Галерее Виктора Эммануила
Что можно увидеть

  • Duomo
  • Галерея Виктора Эммануила
  • Замок Сфорца
  • Театр Ла Скала
  • Brera
  • Santa Maria delle Grazie
  • Pinacoteca Ambrosiana

Описание экскурсии

  • Площадь делла Скала — элегантная площадь у знаменитого театра Ла Скала, сердце музыкального Милана.
  • Брера — живописный арт-квартал с узкими улочками, галереями и уютом старого города.
  • Замок Сфорца — мощная крепость с историей, парком и духом Ренессанса.
  • Санта-Мария-делле-Грацие — шедевр архитектуры эпохи Возрождения и место, где хранится фреска «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи.
  • Пинакотека Амброзиана — одна из старейших библиотек и художественных галерей Европы, с работами Рафаэля и Караваджо.
  • Миланский собор и Галерея Виктора Эммануила II — символ Милана: готический собор и галерея, где мода и архитектура встречаются лицом к лицу.

Вы узнаете:

  • как Милан стал столицей моды, дизайна и делового стиля: как город менялся и какие великие события его сформировали.
  • как Леонардо да Винчи повлиял на развитие города — от знаменитой «Тайной вечерни» до инженерных идей.
  • где живёт настоящий миланский дух: поговорим о традициях, транспорте (в том числе моих любимых трамваях), привычках местных и том, как устроена жизнь в городе изнутри.

Организационные детали

  • Мы не заходим в музеи на этой экскурсии.
  • Можно с детьми от 14 лет.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Piazza della Scala
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Милане
Я живу в Милане уже более 10 лет, с 2014 года. Здесь я училась в университете и работала в итальянской фирме. Я обожаю гулять по городу пешком, потому что только
читать дальше

так можно по-настоящему почувствовать его атмосферу и увидеть всё, что скрыто от глаз туристов. Мне нравится разрушать стереотипы о Милане и показывать его таким, каким его видят местные жители — не только как столицу моды, но и как живой, многогранный город.

Задать вопрос

Основано на 1 отзыве
M
Maksim
17 июл 2025
Огромное спасибо за шикарную экскурсию и прекрасную, дружескую атмосферу!!!!

