Маршрут нашей прогулки пролегает по наиболее интересным местам Милана, которые пользуются особенной популярностью и интересом у путешественников: Замок 🏰 Сфорца, Собор Дуомо, Галерея Виктора Эммануила, театр Ла Скала, Брера и многое другое!

Прогулка по Милану сопровождается информативным рассказом о городе не только с исторической точки зрения, но и о культурном своеобразии города.

Особенностью данной экскурсии 🧭 является персональный подход, у вас будет время остановиться, сфотографироваться, задать интересующий вопрос или даже изменить маршрут!