  1. Италия
  2. Милан
  3. Экскурсии

Милан - коротко о главном

4.5
2 отзыва
Алексей Т.
Алексей Т. – Гид из Милана
Маршрут экскурсии 🧭 пролегает по всем известным местам Милана.

Вы увидите Замок 🏰 Сфорца, Собор Дуомо, Галерею Виктора Эммануила, театр Ла Скала, Пинакотеку Брера и не только.

Пешая прогулка 👣 в течение двух часов среди итальянской атмосферы любви, солнца и бесконечной фиесты.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €90 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Милан - коротко о главном
Милан - коротко о главном

Что вы увидите

  • Замок Сфорца
  • Собор Дуомо
  • Галерея Виктора Эммануила
  • театр Ла Скала
  • Брера
Маршрут нашей прогулки пролегает по наиболее интересным местам Милана, которые пользуются особенной популярностью и интересом у путешественников: Замок 🏰 Сфорца, Собор Дуомо, Галерея Виктора Эммануила, театр Ла Скала, Брера и многое другое!
Прогулка по Милану сопровождается информативным рассказом о городе не только с исторической точки зрения, но и о культурном своеобразии города.
Особенностью данной экскурсии 🧭 является персональный подход, у вас будет время остановиться, сфотографироваться, задать интересующий вопрос или даже изменить маршрут!
Что не входит
  • билеты
  • питание
Начало
🚩 Плошадь Piazza Duomo, около памятника королю
Место завершения
🏁 по договоренности
Милан - коротко о главном
Милан - коротко о главном
Милан - коротко о главном
Милан - коротко о главном

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алексей Т.
Алексей Т.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

2 отзыва оставили туристы

Еще несколько необычных экскурсий в Милане

Весь Милан (синий маршрут) — обзорная экскурсия
20
2 часа
Весь Милан (синий маршрут) — обзорная экскурсия
426 отзывов
Ежедневная прогулка по Милану
20
2 часа
Ежедневная прогулка по Милану
276 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Знаменитый и неизвестный Милан
156
3 часа
Знаменитый и неизвестный Милан
115 отзывов
Не пропустить все самое главное и увидеть необычные достопримечательности
Велопрогулка по такому Милану, которого вы не знаете
150
3 часа
Велопрогулка по такому Милану, которого вы не знаете
69 отзывов
Истории и легенды нетуристических улочек города
Уроки миланского
91
3 часа
Уроки миланского
66 отзывов
Узнать город от Ла Скала до района прачек, понять местных жителей и выучить пару фраз по-итальянски
Вечерний променад по Милану
20
2 часа
Вечерний променад по Милану
57 отзывов
Познакомиться с ажурным городом в лучах закатного солнца и проникнуться его атмосферой