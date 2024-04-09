Вы отправитесь на обзорную экскурсию по Милану, знаменитой итальянской столице моды по красному маршруту.
За время прогулки вы познакомитесь со знаменитыми зданиями; узнаете, что посетить, куда сходить на шоппинг и другие волнующие каждого туриста вещи.
Вы увидите знаменитый готический собор Дуомо, строившийся несколько веков; пейзажный парк Семпионе и замок Сфорцеско, считающийся прообразом московского Кремля. Вы пройдете мимо знаменитого оперного театра Ла Скала, площадей и рынков исторического центра.
За время прогулки вы познакомитесь со знаменитыми зданиями; узнаете, что посетить, куда сходить на шоппинг и другие волнующие каждого туриста вещи.
Вы увидите знаменитый готический собор Дуомо, строившийся несколько веков; пейзажный парк Семпионе и замок Сфорцеско, считающийся прообразом московского Кремля. Вы пройдете мимо знаменитого оперного театра Ла Скала, площадей и рынков исторического центра.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€28
|Дети до 5 лет
|€0
|67 лет и выше
|€24
Что вас ожидает:
- Игла, Нить и Узел
- Парк Семпионе
- Замок Сфорцеско
- Памятник Гарибальди
- Пьяцца Аффари
- Памятник L.O.V.E
- Ратуша
- Рыночная площадь
- Дуомо
- Палаццо Реале
- Памятник В. Эманиеле
- Галерея
- Памятник да Винчи
- Ла Скала
- Брера
- Пинакотека Брера
- Академия художеств
Описание
Приходите к нам сразу, как только приедете в Милан! Мы научим вас ориентироваться в городе, подскажем куда стоит сходить и чем заняться в мировой столице моды. Побывав на нашей экскурсии, вы сможете продолжить знакомство с городом, глядя на него глазами местных жителей. Полный обзорный маршрут Маршрут обзорной экскурсии по Милану будет проходит через всемирно известные достопримечательности: центральную площадь с кафедральным собором Дуомо, средневековый замок Сфорца, исторический район Брера, галерею Витторио Эммануила, район шоппинга «золотой квадрат моды», новый район Милана с небоскребами и необычным «Висячими садами» и многие другие места. Приходите — всё это лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать или услышать! Лучшая цена в городе Наши экскурсии проводят русские гиды, туристические сопровождающие и волонтеры по Милану, которые много лет живут в Милане, любят этот город и рады рассказать о нём вам. Во время экскурсии вы не только увидите самые популярные места, но и услышите такие детали о жизни Милана, о которых знают только посвященные. Важная информация:
- Экскурсия состоится при любой погоде! Не забывайте хорошее настроение, ведь от улыбки и хмурый день светлей. Приходите в удобной одежде по погоде;
- Мы не будем заходить внутрь музеев и соборов. Но мы покажем вам самые интересные и значимые места – и вы сами сможете заглянуть туда после экскурсии;
- Мы проходим 6.5-7 км. за 2 часа, ходим быстро, поэтому рассчитывайте свои силы!
- Сразу после обзорной экскурсии можно продолжить знакомство с аутентичным Миланом на нашей экскурсии по каналам: https://www.sputnik8.com/ru/milan/activities/15275-navili-mechta-soedinitsya-s-morem
Пн, ср, пт, сб, вскр 10:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Игла, Нить и Узел
- Парк Семпионе
- Замок Сфорцеско
- Памятник Гарибальди
- Пьяцца Аффари
- Памятник L.O.V.E
- Ратуша
- Рыночная площадь
- Дуомо
- Палаццо Реале
- Памятник В. Эманиеле
- Галерея
- Памятник да Винчи
- Ла Скала
- Брера
- Пинакотека Брера
- Академия художеств
Что включено
- Интересная пешеходная экскурсия от местного жителя
- Советы и подсказки, как ориентироваться в городе, рекомендации, куда стоит сходить и чем заняться в мировой столице моды.
Что не входит в цену
- Еда и вода
- Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: metro Cadorna
Завершение: Брера
Когда и сколько длится?
Когда: Пн, ср, пт, сб, вскр 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 40 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
9 апр 2024
Нам очень понравилось. В самом начале нашего путешествия мы взяли эту экскурсию и потом по советам Натальи ещё сходили в очень хорошие заведения. Так получилось, что экскурсия была для нас 2, что конечно ещё больше нам понравилось 100/10
Т
Татьяна
4 апр 2024
Посещали экскурсию 27.03.2024.
Очень удобное место встречи, совсем рядом с первой остановкой. Осмотрели замок Сфорца (вокруг, двор, без посещения музеев). Прошли все основные достопримечательности и закончили у Дуомо. Гид Наталья интересно рассказывала, отвечала на наши вопросы, показала нам интересный Милан.
Очень удобное место встречи, совсем рядом с первой остановкой. Осмотрели замок Сфорца (вокруг, двор, без посещения музеев). Прошли все основные достопримечательности и закончили у Дуомо. Гид Наталья интересно рассказывала, отвечала на наши вопросы, показала нам интересный Милан.
Е
Елена
19 мар 2024
Экскурсия прошла великолепно. Гид Наталья- умничка и большой молодец!! Всё на высшем уровне, ничего избитого. Информация преподнесена профессионально. Повторюсь, всё просто прекрасно… Спасибо
Ю
Юлия
11 мар 2024
Здравствуйте! У нас был замечательный экскурсовод Наталья. Было очень легко, интересно, открыли для себя Милан, соприкоснулись с его богатой историей. Везде провели, всё показали и рассказали, поделились личными рекомендациями. Нам всё понравилось. Рекомендую!
Е
Евгения
9 мар 2024
С нами была Наталия. Отличный экскурсовод и прекрасный человек., всё чётко рассказала и показала, провела по всему маршруту. Все понравилось, очень красивый город. Пожелание- включить в эту экскурсию посещение посещение Миланского собора и экскурсию внутри Спасибо большое!
A
Aleksandr
1 мар 2024
Добрый день! Очень всё понравилось! Узнали много интересного. Гид Наталья Гуляевва супер! Сейчас сидим с друзьями делимся впечатлениями. Друзья много раз бывали в Милане, но многих событий и фактов не знали и удивляются теперь, узнавая от нас). Спасибо!
В
Вероника
11 янв 2024
И
Инна
8 янв 2024
Спасибо большое Елизавете. Насыщенная экскурсия, лёгкая подача информации. Всё на одном дыхании. Время пролетело-не заметили
Спасибо!!!!
Спасибо!!!!
Ж
Журавлева
15 ноя 2023
V
Vladimir
29 окт 2023
Большое спасибо гиду Елизавете за увлекательную экскурсию. Узнали много нового и интересного о Милане.
А
Анна
22 окт 2023
Остались очень довольны экскурсией, которую провела для нас Наталья! Было очень интересно
A
Alina
17 окт 2023
Э
Эльвира
14 окт 2023
Большое спасибо гиду Светлане за экскурсию.
Г
Григорий
6 окт 2023
увидели все, что было нужно для обзорной экскурсии. Огромное спасибо гиду за проделанную работу!
Ч
Челпан
30 сен 2023
Наталья- прекрасный гид. Грамотная речь, интересный рассказчик. Мы просто влюбились в Наталью и Милан. Говорят, что если повезет с гидом, то ты обязательно всем сердцем полюбишь этот город. Мы полюбили Милан. Огромное спасибо Вам, Наталья 👌
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