Что вы увидите
- Исторический центр Неаполя
- замки
- храмы
- галерею
- дорогие и бедные районы города
Обзорная экскурсия ⛳ для гостей Неаполя, кто в первые в этом городе!
Всего за 3-4 часа мы увидим главные черты этого колоритного города!
Можно много описывать, но лучше приехать и посмотреть.
Неаполетанский кофе, Неаполетанская пицца 🍕 вам покажу где попробовать пиццу, попросить удачи и здоровья.
На минуту почувствовать себя королем или королевой Неаполя.
Что не входит
- Проезд на общественном транспорте
Начало и место завершения
🚩 Неаполь - ваш адресс проживания
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Alex I.
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Alex I. проводит ещё 1 экскурсию
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