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Неаполь за полдня

Alex I.
Alex I. – Гид из Неаполя
Знакомство с Неаполем оставит только приятные впечатления, если его организует тот, кто знает все городские улочки и закоулки как свои пять пальцев.

Я покажу вам открыточные виды в центре, скрытые от глаз туристов бедняцкие кварталы и особняки состоятельных людей.

Вы увидите все краски Неаполя и насладитесь свежей пиццей на родине этого всеми любимого итальянского блюда.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €70 за экскурсию

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Неаполь за полдня
Неаполь за полдня

Что вы увидите

  • Исторический центр Неаполя
  • замки
  • храмы
  • галерею
  • дорогие и бедные районы города
Обзорная экскурсия ⛳ для гостей Неаполя, кто в первые в этом городе!
Всего за 3-4 часа мы увидим главные черты этого колоритного города!
Можно много описывать, но лучше приехать и посмотреть.
Неаполетанский кофе, Неаполетанская пицца 🍕 вам покажу где попробовать пиццу, попросить удачи и здоровья.
На минуту почувствовать себя королем или королевой Неаполя.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Проезд на общественном транспорте
Начало и место завершения
🚩 Неаполь - ваш адресс проживания
Неаполь за полдня
Неаполь за полдня
Неаполь за полдня
Неаполь за полдня

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Alex I.
Alex I.
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Alex I. проводит ещё 1 экскурсию

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