Alex I. – Гид из Неаполя

Знакомство с Неаполем оставит только приятные впечатления, если его организует тот, кто знает все городские улочки и закоулки как свои пять пальцев.



Я покажу вам открыточные виды в центре, скрытые от глаз туристов бедняцкие кварталы и особняки состоятельных людей.



Вы увидите все краски Неаполя и насладитесь свежей пиццей на родине этого всеми любимого итальянского блюда.