Rus T. проводит ещё 6 экскурсий

Если Вы в Неаполе с рабочим визитом, у вас совсем мало времени, а город 🏙️ хочется посмотреть, то эта экскурсия ⛳ специально для Вас.

Неаполь. Какой он? В чем его особенности? Как живут неаполитанцы, какие традиции, праздники, да и вообще — какая она, столица ⭐️ южной?

Мы совершим с Вами мини-путешествие по старинным улочкам исторического Неаполя, осмотрим основные достопримечательности 🏛️ города. Вы увидите своими глазами, чем живут местные итальянцы, глотнете воздух неаполитенской жизни.

Экскурсия начинается на набережной Мерджелина. Мы узнаем про набережную и сирен, чье пения усыпляли моряков. Пройдясь по набережной Неаполитанского залива, дойдем до мощного замка Яйца, оттуда направимся в исторический центр.

Площадь Плебесцита, Королевский Дворец (посещение сада и панорамная площадка на Анжуйский Дворец)и базилика Сан Франческо ди Паола.

Самый большой театр в мире в 7 веке, - Сан Паола, фонтан ⛲ Нептуна, церковь ⛪ San Ferdinando. Пройдемся по улице Толедо и заглянем в Галлерею Умберто 1. Дойдя наконец до площади Джесу Нуово, мы обязательно посетим Церковь Нового Иисуса.

По дороге к улицам ремесленников, мы побываем на нескольких площадях, заглянем в церкви и костелы, окунемся в 14 век прямо в испанских кварталах. Побываем в исторических церквых 15го века.

Во время экскурсии 🧭 разрешается фотографироваться, загадывать желания в Галереи Умберто, пить неаполитанский кофе, удивляться увиденному, пропитываться духом Неаполя.

Обещаю хорошее настроение и интересную прогулку 👣 уважением,

Елена