Rus T. проводит ещё 6 экскурсий

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Первое знакомство с Неаполем

Rus T.
Rus T. – Гид из Неаполя
Полная обзорная экскурсия ⛳ по Неаполю, которая позволит за короткий промежуток времени увидеть всё самое интересное в одном из древнейших итальянских городов.

Веками Неаполь переходил из рук в руки: с основания греками в VIII веке до н.

э.

и до объединения Италии в XIX веке.

Вы увидите весь исторический центр, который охраняется ЮНЕСКО.

Понаблюдаете за бурной городской жизнью.

Посмотрите на отлично сохранившиеся средневековые замки 🏰 и церкви.
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Первое знакомство с Неаполем
Первое знакомство с Неаполем
Если Вы в Неаполе с рабочим визитом, у вас совсем мало времени, а город 🏙️ хочется посмотреть, то эта экскурсия ⛳ специально для Вас.
Неаполь. Какой он? В чем его особенности? Как живут неаполитанцы, какие традиции, праздники, да и вообще — какая она, столица ⭐️ южной?
Мы совершим с Вами мини-путешествие по старинным улочкам исторического Неаполя, осмотрим основные достопримечательности 🏛️ города. Вы увидите своими глазами, чем живут местные итальянцы, глотнете воздух неаполитенской жизни.
Экскурсия начинается на набережной Мерджелина. Мы узнаем про набережную и сирен, чье пения усыпляли моряков. Пройдясь по набережной Неаполитанского залива, дойдем до мощного замка Яйца, оттуда направимся в исторический центр.
Площадь Плебесцита, Королевский Дворец (посещение сада и панорамная площадка на Анжуйский Дворец)и базилика Сан Франческо ди Паола.
Самый большой театр в мире в 7 веке, - Сан Паола, фонтан ⛲ Нептуна, церковь ⛪ San Ferdinando. Пройдемся по улице Толедо и заглянем в Галлерею Умберто 1. Дойдя наконец до площади Джесу Нуово, мы обязательно посетим Церковь Нового Иисуса.
По дороге к улицам ремесленников, мы побываем на нескольких площадях, заглянем в церкви и костелы, окунемся в 14 век прямо в испанских кварталах. Побываем в исторических церквых 15го века.
Во время экскурсии 🧭 разрешается фотографироваться, загадывать желания в Галереи Умберто, пить неаполитанский кофе, удивляться увиденному, пропитываться духом Неаполя.
Обещаю хорошее настроение и интересную прогулку 👣 уважением,
Елена
Начало и место завершения
🚩 Naples
Первое знакомство с Неаполем
Первое знакомство с Неаполем
Первое знакомство с Неаполем
Первое знакомство с Неаполем

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Rus T.
Rus T.
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