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"Болгери – маленькое тосканское чудо Супертосканское Бордо"

Likhota I.
Likhota I. – Гид из Пизы
"Болгери – маленькое тосканское чудо Супертосканское Бордо"
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"Болгери – маленькое тосканское чудо Супертосканское Бордо"
"Болгери – маленькое тосканское чудо Супертосканское Бордо"

Что вы увидите

  • живописные пригородные городки в провинции Ливорно
  • замок Болгери
Начнем с того, что не обязательно знать много о вине, главное быть в хорошем настроении когда его тестируешь.
Что такое тосканские вина, представить легко, но вот что такое «супертосканское» вино 🍷, догадаться сложно. Придуманный итальянскими виноделами термин, без сомнения, вызывает легкое удивления, но все намного проще.
Это – дорогое вино, но не настолько чтоб его не попробовать и познакомиться с деревенькой Болгери (Bolgheri) в провинции Ливорно, где и выращивают французские сорта винограда Каберне Совиньон.
Этот тур непременно оставит много впечатлений от знакомства с миром виноделия. Вы насладитесь чудным ароматом тосканской деревни, познакомитесь с людьми влюблёнными в эту землю, осмотрите виноградники, и, может быть, Вам удастся даже попробовать виноград с лозы! В винных погребах узнаете о процессах приготовления вина и секретах виноделия. Продегустируете элегантное вино с гармоничным вкусом, оливковое масло и деликатесы «бедной крестьянской» кухни 🥧, богатой, однако, своей историей 📖 заключении нашего путешествия посетим средневековый городок "Болгери", где Вы можете приобрести лучшие вина "Bolgheri DOС" и продукты этой зоны.
Обратите внимание!
В связи с высокой востребованностью экскурсии 🧭 на винодельню, бронировать даты посещения необходимо заранее, желательно не менее чем за неделю.
На винодельни Орнеллайя, Гуадо аль тассо бронирование за месяц
Что входит
  • экскурсия по винодельческой зоне и в городе - замке Болгери
  • перевод на винодельне
Что не входит
  • Трансфер до места проведения экскурсии. Мы предоставляем трансфер с мест вашего проживания от/до Ливорно, Тиррения, Пиза, Лукка, Виареджо, Форте дей марми.
  • Дегустация вин на винодельнях от 35 евро до 50 евро с человека в зависимости от винодельни.
  • стоимость дегустации в Орнеллайя, Гуадо аль Тассо (Антинори) 100 евро с чел + предоплата.
Начало
🚩 на месте проведения экскурсии, San Guido 1
Место завершения
🏁 по договорённости
"Болгери – маленькое тосканское чудо Супертосканское Бордо"

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Likhota I.
Likhota I.
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