Начнем с того, что не обязательно знать много о вине, главное быть в хорошем настроении когда его тестируешь.

Что такое тосканские вина, представить легко, но вот что такое «супертосканское» вино 🍷, догадаться сложно. Придуманный итальянскими виноделами термин, без сомнения, вызывает легкое удивления, но все намного проще.

Это – дорогое вино, но не настолько чтоб его не попробовать и познакомиться с деревенькой Болгери (Bolgheri) в провинции Ливорно, где и выращивают французские сорта винограда Каберне Совиньон.

Этот тур непременно оставит много впечатлений от знакомства с миром виноделия. Вы насладитесь чудным ароматом тосканской деревни, познакомитесь с людьми влюблёнными в эту землю, осмотрите виноградники, и, может быть, Вам удастся даже попробовать виноград с лозы! В винных погребах узнаете о процессах приготовления вина и секретах виноделия. Продегустируете элегантное вино с гармоничным вкусом, оливковое масло и деликатесы «бедной крестьянской» кухни 🥧, богатой, однако, своей историей 📖 заключении нашего путешествия посетим средневековый городок "Болгери", где Вы можете приобрести лучшие вина "Bolgheri DOС" и продукты этой зоны.

Обратите внимание!

В связи с высокой востребованностью экскурсии 🧭 на винодельню, бронировать даты посещения необходимо заранее, желательно не менее чем за неделю.

На винодельни Орнеллайя, Гуадо аль тассо бронирование за месяц