Архитектура, как сказал Гётте, - это застывшая музыка, поэтому экскурсия ⛳ посвящается исключительно Соборной площади. Знакомясь с комплексом "Площади Чудес" постараемся расшифровать послания из глубины веков.

Несомненно, это площадь архитектурных чудес, поскольку этот прекрасный ансамбль смогли создать разные мастера. Дабы подчеркнуть грандиозный размах торговых связей с Азией и Европой, они старались умело объединить элементы ломбардского, исламского и византийского архитектурных стилей и живописи, продолжая, постоянно вносили все новые и новые стилистические элементы. Результатом этого благородного синтеза стало зарождение нового пизанского романского стиля и возникновение уникальной пизанской школы искусств.

Во время экскурсии 🧭 мы окунёмся в трёхвековую историю 📖 построения "Площади Чудес". Вы узнаете историю каждого монумента, у которого есть свой автор, а значит, характер и идея, поиск идеальных форм и гармонии.

Посетим один из самых первых соборов Тосканы, в честь успения Пресвятой Девы Марии, действующий 900 лет, где при нахождении внутри даже сегодня, возникает ощущение огромного пространства, как в больших мусульманских мечетях, с богатым внутренним убранством и многими произведениями искусства периода раннего Возрождения.

Баптистерий Сан-Джованни городская крестильня с особой акустикой хранит предметы особой гордости: рассмотрим крестильную купель с изящными мраморными резными панелями, инкрустированные мраморные полы выложенные уникальным геометрическим узором из разноцветных камней, шестиугольный мраморный Амвон, с которого читали Ева́нгелие, скульптора Никколо Пизано, барильефы напоминающие резьбу саркофагов мемориального кладбища. Если мы будем внутри, когда солнце ☀️ в зените, а сквозь окно пробьётся солнечный луч на один из барельефов, возможно, будем свидетелями интересное явления.

На Монументальном кладбище "Кампосанто" познакомимся коллекцией римских саркофагов и с циклом фресок XIV - XV века, которые после длительных реставрационных работ занимают прежние места. "Страшный суд", "Ад", "Анахореты или жизнь отшельников" написанные грандиозными художниками своего времени, и самая впечатляющая фреска мастера Буффальмако"Триумф Смерти", под впечатлением которой родились новеллы "Декамерона" Бокаччо и “Пляска смерти” композитора Ференца Листа.

Конечно, во всех подробностях, вы узнаете интересную историю самого знаменитого построения на Площади Чудес, колокольни или, как привычнее её называют, "Падающая башня".