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Экскурсия на "Площади Чудес"

Likhota I.
Likhota I. – Гид из Пизы
Экскурсия на "Площади Чудес"
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €125 за экскурсию

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Экскурсия на "Площади Чудес"
Экскурсия на "Площади Чудес"

Что вы увидите

  • все монументы на " Площади Чудес" : Кафедральный Собор
  • Крестильню
  • Мемориальное кладбище
  • Колокольню " Падающую башню"
Архитектура, как сказал Гётте, - это застывшая музыка, поэтому экскурсия ⛳ посвящается исключительно Соборной площади. Знакомясь с комплексом "Площади Чудес" постараемся расшифровать послания из глубины веков.
Несомненно, это площадь архитектурных чудес, поскольку этот прекрасный ансамбль смогли создать разные мастера. Дабы подчеркнуть грандиозный размах торговых связей с Азией и Европой, они старались умело объединить элементы ломбардского, исламского и византийского архитектурных стилей и живописи, продолжая, постоянно вносили все новые и новые стилистические элементы. Результатом этого благородного синтеза стало зарождение нового пизанского романского стиля и возникновение уникальной пизанской школы искусств.
Во время экскурсии 🧭 мы окунёмся в трёхвековую историю 📖 построения "Площади Чудес". Вы узнаете историю каждого монумента, у которого есть свой автор, а значит, характер и идея, поиск идеальных форм и гармонии.
Посетим один из самых первых соборов Тосканы, в честь успения Пресвятой Девы Марии, действующий 900 лет, где при нахождении внутри даже сегодня, возникает ощущение огромного пространства, как в больших мусульманских мечетях, с богатым внутренним убранством и многими произведениями искусства периода раннего Возрождения.
Баптистерий Сан-Джованни городская крестильня с особой акустикой хранит предметы особой гордости: рассмотрим крестильную купель с изящными мраморными резными панелями, инкрустированные мраморные полы выложенные уникальным геометрическим узором из разноцветных камней, шестиугольный мраморный Амвон, с которого читали Ева́нгелие, скульптора Никколо Пизано, барильефы напоминающие резьбу саркофагов мемориального кладбища. Если мы будем внутри, когда солнце ☀️ в зените, а сквозь окно пробьётся солнечный луч на один из барельефов, возможно, будем свидетелями интересное явления.
На Монументальном кладбище "Кампосанто" познакомимся коллекцией римских саркофагов и с циклом фресок XIV - XV века, которые после длительных реставрационных работ занимают прежние места. "Страшный суд", "Ад", "Анахореты или жизнь отшельников" написанные грандиозными художниками своего времени, и самая впечатляющая фреска мастера Буффальмако"Триумф Смерти", под впечатлением которой родились новеллы "Декамерона" Бокаччо и “Пляска смерти” композитора Ференца Листа.
Конечно, во всех подробностях, вы узнаете интересную историю самого знаменитого построения на Площади Чудес, колокольни или, как привычнее её называют, "Падающая башня".
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Дополнительный час работы гида
  • Посещение монументов с оплатой на месте:
  • Баптистерий и Каспосанто 7евро/ чел.
  • Кафедральный собор бесплатно.
  • Падающая башня 18 евро\ чел.
Начало
🚩 У Арки при входе на "Площадь Чудес"
Место завершения
🏁 Площадь Чудес
Экскурсия на "Площади Чудес"
Экскурсия на "Площади Чудес"
Экскурсия на "Площади Чудес"
Экскурсия на "Площади Чудес"
Экскурсия на "Площади Чудес"

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Likhota I.
Likhota I.
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