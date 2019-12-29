16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Давайте перенесемся во времени и представим Пизу в период строительства всемирно известной Падающей башни!

“…Дело было ранним июльским утром, Площадь Чудес кишила строителями. Скульпторы, вооружившись ломиком, украшали мраморные колонны изящной резьбой в византийском стиле, рабы тащили гигантские глыбы белоснежного мрамора для строительства крестильни. Справа от недостроенной крестильни, прораб с умным видом обсуждал проект купола, доказывая, что купол в виде сахарной головы смотрится оригинальней. У стен госпиталя с криками «кофе, каппуччино, граппа!» топтались торговки. В общем, самое обычное пизанское утро…. “ Кто же виноват в том, что башня вышла кривой? Какие же секреты хранит этот уникальнейший шедевр архитектуры?

Уверена, ваши ребята будут в полном восторге от этой игры!