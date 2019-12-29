16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Давайте перенесемся во времени и представим Пизу в период строительства всемирно известной Падающей башни!
“…Дело было ранним июльским утром, Площадь Чудес кишила строителями. Скульпторы, вооружившись ломиком, украшали мраморные колонны изящной резьбой в византийском стиле, рабы тащили гигантские глыбы белоснежного мрамора для строительства крестильни. Справа от недостроенной крестильни, прораб с умным видом обсуждал проект купола, доказывая, что купол в виде сахарной головы смотрится оригинальней. У стен госпиталя с криками «кофе, каппуччино, граппа!» топтались торговки. В общем, самое обычное пизанское утро…. “ Кто же виноват в том, что башня вышла кривой? Какие же секреты хранит этот уникальнейший шедевр архитектуры?
Уверена, ваши ребята будут в полном восторге от этой игры!
Организационные детали
Билеты в монументы оплачиваются отдельно: Кафедральный собор, Крестильня и Монументальное кладбище — 7 евро взрослый, до 10 лет — бесплатно), подъем на Падающую Башню (по желанию после экскурсии) — 18 евро, детям до 8 лет — вход запрещен.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Антонина, я лицензированный экскурсовод по Флоренции, Пизе, Вольтерре, Долине Кьянти. Уже 12 лет живу в Тоскане и не перестаю ей восхищаться. Она согревает душу своим гостеприимством, морем и горами, традиционной кухней и хорошим вином. Работаю в туристической сфере уже 8 лет, из которых 5 экскурсоводом. Особое внимание уделяю детским турам для того чтобы знакомство с Тосканой оставило приятные воспоминания и у ваших ребят.
Чудесная Экскурсия. И взрослые и дети в восторге!!!
Елена
2 декабря 2019
Очень интересная экскурсия. Антонина держали
внимание 7-летних детей 2 часа. По сути, это был
квест с заданиям, загадками, а пока дети выполняли
задания Антонина отвечала на вопросы взрослых.
Вячеслав
21 сентября 2019
Отличная экскурсия. Младший сын (4 года) после экскурсии скупил на местном рынке все размеры пизанской башни. Старший 6 лет, собрался идти на раскопки оставшихся кораблей. Если не понятно почему, то сходите на экскурсию...
В целом все отлично. И спасибо за классные идеи с фото у башни.
Дарья
8 сентября 2019
В целом, неплохо.
НИКИТА
18 августа 2019
дети в восторге)
спасибо)
Александр
7 августа 2019
Отличная экскурсия! Нам было очень интересно. Рекомендую.
Анна
25 июля 2019
Очень благодарны Антонине за увлекательную и небанальную экскурсию по Площади Чудес. Дети не отлипали от гида ни на шаг! Иногда их было сложно усмирить так как им все было очень интересно и они наперебой засыпали гида вопросами, но Антонина блестяще с ними справилась! Ходили на экскурсию с двумя девчонками 7 и 8 лет. Обе уже школьницы, после экскурсии весь вечер выдавали отцу и деду (которые спрятались от жары в ближайшем баре) только что полученные факты из истории от древнего Рима до современных событий. Спасибо большое такому чуткому и душевному человеку и большому профессионалу как Антонина!
Ольга
16 июля 2019
Ходили на экскурсию с дочерью 13 лет и еще одной семьей с 4-мя детьми разного возраста: Антонина адаптировала рассказ под состав нашей аудитории, привлекала детей к участию, еще и призы им выдавала. Так что осмотр архитектурных достопримечательностей (не стану раскрывать секреты, только скажу что башня - это точно не самый интересный объект этого ансамбля как мне показалось) прошел очень весело и живо. Хорошее впечатление осталось и от объектов и от города, спасибо гиду! Рекомендую!
ольга
28 июня 2019
Прекрасная экскурсия! дети в восторге и это главное, ведь при заказе экскурсии я ориентировалась именно на них. Спасибо Антонина!
Irina
14 марта 2019
Отлично.рекомендуем,не ходите сами,зовите с собой Антонину. Она расскажет много интересного.детям с ее экскурсией очень интересно.
Обзорная экскурсия по прекрасным и недооцененным достопримечательностям площади Чудес
Падающая пизанская башня — элемент не самой первой важности и даже не второй, можно поставить её на третье место, но тогда башне надо будет поднапрячься и затмить собой, падающей, Монументальное кладбище, что не есть легко... Но давайте по порядку — как вы уже поняли, я предлагаю вам экскурсию по площади Чудес в Пизе, где башня, накренившись, умудрилась поместить в тень своей славы множество потрясающих достопримечательностей.