Likhota I. проводит ещё 5 экскурсий

  1. Италия
  2. Экскурсии

Пиза и Лукка: два города — две судьбы

Likhota I.
Likhota I. – Гид из Пизы
На экскурсии 🧭 вы побываете в двух удивительных городах Тосканы: Пизе и Лукке.

Познакомитесь с их архитектурой, погуляете по центральным площадям и секретным улочкам, увидите основные достопримечательности 🏛️.

А главное — взгляните на них глазами местных жителей.

Вас ждут забавные легенды и истории 📖 о борьбе за власть, о жадности и тщеславии, страхе и зависти.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €300 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Пиза и Лукка: два города — две судьбы
Пиза и Лукка: два города — две судьбы
Для круизных путешественников и тех, кто впервые отдыхает в Тоскане предлагаю посетить за один день два исторических города Пиза и Лукка и прикоснуться к ускользающей красоте средневековья
Два города удивительной судьбы, такие близкие и такие разные.
Светлая, воинственная, эгоистичная когда-то, и трогательно печальная сегодня Пиза и Лукка — самый милый и загадочный из городов Тосканы, такой значимый в прошлом и такой очаровательно провинциальный сегодня.
Уникальное прошлое этих близлежащих городов как никогда подтверждает хорошую русскую поговорку «От любви до ненависти один шаг».
Первым городом на нашем маршруте может быть Лукка. Не заманивая сенсационными памятниками, за мощными стенами и бастионами, в лабиринтах узеньких средневековых улиц, многочисленных романских церквях, домов башен и ренессансных дворцах город 🏙️ прячет своё аристократическое обаяние, больше напоминая стиль северной Европы, нежели города Тосканы.
За два часа экскурсии 🧭 мы прогуляемся по средневековой крепостной стене с аллеей платанов, увидим красивые 🤩 дворцы в стиле барокко, Домский собор Сан — Мартино, Церковь ⛪ Сан Микеле с его воздушным фасадом, Базилику Сан — Фредиано, площадь амфитеатра. Городские башни как Гуиниджи с карликовыми дубами на ее вершине, или Башня часов, которые хранят истории 📖 о борьбе за власть, о жадности, тщеславии, зависти и страхе зодчих во время бессонных ночей золотого века церквей.
Лукку и Пизу разделяют горы ⛰️ и элегантный термальный городок Сан — Джулиано Терме.
Пизу сегодня, трудно представить близ морского побережья. Прошлое города живёт сегодня в монументах на Соборной площади города " Площади Чудес». Эти памятники комплекса, как свидетели процветания, амбиции и символ могущества 1-ой итальянской Морской Державы.
Во время нашей обзорной 2- х часовой экскурсии посетим, по вашему выбору Кафедральный собор, где представиться отличная возможность познакомимся с произведениями искусства периода раннего возрождения. Баптистерии знаменитый особой акустикой. Мемориальное кладбище «Кампосанто» с уникальной коллекцией древних римских саркофагов и с циклом фресок XIV - XV века, которые после длительных реставрационных работ занимают прежние места.
Конечно, во всех подробностях, вы узнаете интересную историю самого знаменитого построения на Площади Чудес, колокольни или, как привычнее её называют, "Падающая башня".
Можем просто прогуляться 👣 по городу и через элегантную «Площадь Рыцарей» — сердце старого города дойти до набережной реки Арно украшенной средневековыми дворцами.
Что входит
  • Экскурсии в Пизе и Лукке
Что не входит
  • Билеты в церкви и музеи
  • Трансфер
Начало и место завершения
🚩 по договорённости
Пиза и Лукка: два города — две судьбы
Пиза и Лукка: два города — две судьбы
Пиза и Лукка: два города — две судьбы
Пиза и Лукка: два города — две судьбы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Likhota I.
Likhota I.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Likhota I. проводит ещё 5 экскурсий

Экскурсия на "Площади Чудес"
125
2 часа
Экскурсия на "Площади Чудес"
Загородные аристократические виллы Пизы
250
4 часа
Загородные аристократические виллы Пизы
Мастер-класс в лаборатории шоколадной долины "Tuscan Chocolate Valley"
200
3 часа
Мастер-класс в лаборатории шоколадной долины "Tuscan Chocolate Valley"
Прогулка в заповеднике поместья Сан Россорэ
200
4 часа
Прогулка в заповеднике поместья Сан Россорэ
Пиза & скачки на ипподроме Сан - Россорэ
250
4 часа
Пиза & скачки на ипподроме Сан - Россорэ

Еще несколько необычных экскурсий в Пизе

Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи
130
2 часа
Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи
17 отзывов
Узнать историю Пизы в ходе увлекательной игры: отвечая на загадки и запоминая интересные факты
Пиза — это не только падающая башня!
235
3 часа
Пиза — это не только падающая башня!
15 отзывов
Обзорная экскурсия по прекрасным и недооцененным достопримечательностям площади Чудес
Пиза — любовь с первого взгляда
156
2.5 часа
Пиза — любовь с первого взгляда
11 отзывов
Увидеть знаковые места города и узнать их историю на насыщенной обзорной экскурсии
Пиза — первое знакомство
78
2 часа
Пиза — первое знакомство
6 отзывов
Насыщенная обзорная экскурсия по древнейшему городу на побережье Италии
Пиза — тосканское чудо!
150
3 часа
Пиза — тосканское чудо!
3 отзыва
Пизанская башня и собор: входной билет без очереди
27
0.5 час
Пизанская башня и собор: входной билет без очереди