Likhota I. проводит ещё 5 экскурсий

Для круизных путешественников и тех, кто впервые отдыхает в Тоскане предлагаю посетить за один день два исторических города Пиза и Лукка и прикоснуться к ускользающей красоте средневековья

Два города удивительной судьбы, такие близкие и такие разные.

Светлая, воинственная, эгоистичная когда-то, и трогательно печальная сегодня Пиза и Лукка — самый милый и загадочный из городов Тосканы, такой значимый в прошлом и такой очаровательно провинциальный сегодня.

Уникальное прошлое этих близлежащих городов как никогда подтверждает хорошую русскую поговорку «От любви до ненависти один шаг».

Первым городом на нашем маршруте может быть Лукка. Не заманивая сенсационными памятниками, за мощными стенами и бастионами, в лабиринтах узеньких средневековых улиц, многочисленных романских церквях, домов башен и ренессансных дворцах город 🏙️ прячет своё аристократическое обаяние, больше напоминая стиль северной Европы, нежели города Тосканы.

За два часа экскурсии 🧭 мы прогуляемся по средневековой крепостной стене с аллеей платанов, увидим красивые 🤩 дворцы в стиле барокко, Домский собор Сан — Мартино, Церковь ⛪ Сан Микеле с его воздушным фасадом, Базилику Сан — Фредиано, площадь амфитеатра. Городские башни как Гуиниджи с карликовыми дубами на ее вершине, или Башня часов, которые хранят истории 📖 о борьбе за власть, о жадности, тщеславии, зависти и страхе зодчих во время бессонных ночей золотого века церквей.

Лукку и Пизу разделяют горы ⛰️ и элегантный термальный городок Сан — Джулиано Терме.

Пизу сегодня, трудно представить близ морского побережья. Прошлое города живёт сегодня в монументах на Соборной площади города " Площади Чудес». Эти памятники комплекса, как свидетели процветания, амбиции и символ могущества 1-ой итальянской Морской Державы.

Во время нашей обзорной 2- х часовой экскурсии посетим, по вашему выбору Кафедральный собор, где представиться отличная возможность познакомимся с произведениями искусства периода раннего возрождения. Баптистерии знаменитый особой акустикой. Мемориальное кладбище «Кампосанто» с уникальной коллекцией древних римских саркофагов и с циклом фресок XIV - XV века, которые после длительных реставрационных работ занимают прежние места.

Конечно, во всех подробностях, вы узнаете интересную историю самого знаменитого построения на Площади Чудес, колокольни или, как привычнее её называют, "Падающая башня".

Можем просто прогуляться 👣 по городу и через элегантную «Площадь Рыцарей» — сердце старого города дойти до набережной реки Арно украшенной средневековыми дворцами.