11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Пизанская башня и Площадь Чудес

В начале экскурсии вы увидите главный символ города, прославивший Пизу на весь мир, — падающую башню. Я отвечу на самый популярный вопрос всех путешественников: в чем все-таки причина наклона башни и грозит ли ей разрушение. Далее мы отправимся исследовать другие достопримечательности Соборной площади Пизы, которая известна в народе как «Площадь Чудес». Вы увидите белоснежные здания Кафедрального собора и Баптистерия, созданные в романском стиле, а также монументальное кладбище Кампосанто, в котором хранится легендарная лампа Галилея.

Площадь Рыцарей: история и легенды

Вы прогуляетесь по университетским кварталам города и дойдете до площади Рыцарей. Это одна из самых значительных достопримечательностей Пизы и вторая главная площадь города. Я покажу расположенные по периметру старинные важные здания с интересными фасадами и многовековой историей. Вы увидите дом, в котором находилась штаб-квартира доблестных рыцарей ордена святого Стефана, и статую его основателя — Козимо де Медичи, великого герцога тосканского. А еще посмотрите на средневековую башню и узнаете, кто и почему был замурован в ней заживо.

Река Арно и красочные домики

В завершение вы дойдете до моста Понте ди Медзо, который соединяет два берега реки Арно. Вас впечатлят красота этого места и вид на миниатюрные разноцветные домики, расположенные вдоль набережной. Возможно, эта панорама напомнит вам Флоренцию.