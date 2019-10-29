11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть знаковые места города и узнать их историю на насыщенной обзорной экскурсии

Yuliya
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Yuliya – ваш гид
Вы увидите культовую достопримечательность Пизы — Падающую башню, вызывающую трепетное ощущение чуда, удивления и любопытства у миллионов путешественников со всего мира.

А еще я покажу старинные площади Чудес и Рыцарей, Баптистерий, Кафедральный собор, кладбище Кампосанто и множество других интересных мест.

Вы услышите главные городские легенды и почувствуете таинственную средневековую душу города!
156 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча У моста Ponte di Mezzo
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У этой экскурсии11 отзывов
5
Пиза — любовь с первого взгляда
Пиза — любовь с первого взгляда

Что вас ожидает

Пизанская башня и Площадь Чудес
В начале экскурсии вы увидите главный символ города, прославивший Пизу на весь мир, — падающую башню. Я отвечу на самый популярный вопрос всех путешественников: в чем все-таки причина наклона башни и грозит ли ей разрушение. Далее мы отправимся исследовать другие достопримечательности Соборной площади Пизы, которая известна в народе как «Площадь Чудес». Вы увидите белоснежные здания Кафедрального собора и Баптистерия, созданные в романском стиле, а также монументальное кладбище Кампосанто, в котором хранится легендарная лампа Галилея.

Площадь Рыцарей: история и легенды
Вы прогуляетесь по университетским кварталам города и дойдете до площади Рыцарей. Это одна из самых значительных достопримечательностей Пизы и вторая главная площадь города. Я покажу расположенные по периметру старинные важные здания с интересными фасадами и многовековой историей. Вы увидите дом, в котором находилась штаб-квартира доблестных рыцарей ордена святого Стефана, и статую его основателя — Козимо де Медичи, великого герцога тосканского. А еще посмотрите на средневековую башню и узнаете, кто и почему был замурован в ней заживо.

Река Арно и красочные домики
В завершение вы дойдете до моста Понте ди Медзо, который соединяет два берега реки Арно. Вас впечатлят красота этого места и вид на миниатюрные разноцветные домики, расположенные вдоль набережной. Возможно, эта панорама напомнит вам Флоренцию.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость экскурсии: Кампосанто или Баптистерий — 5 евро, Кампосанто и Баптистерий (комбинированный билет) — 7 евро. Билет в Кампосанто и/или Баптистерий автоматически дает право на бесплатный вход в Собор. По желанию, можно подняться на Пизанскую башню — 18 евро.
  • Если вы планируете посетить достопримечательности в пиковый сезон (летом), советую заранее купить билеты онлайн, чтобы избежать длинной очереди в кассу.
Пиза — любовь с первого взгляда
Пиза — любовь с первого взгляда
Пиза — любовь с первого взгляда
Пиза — любовь с первого взгляда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура У моста Ponte di Mezzo.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Yuliya
Yuliya
Здравствуйте! Меня зовут Юлия и я являюсь лицензированным гидом с профессиональной подготовкой. Владею свободно русским, итальянским и английским языками. Я живу в одном из самых красивых региогов Италии — Тоскане, а точнее — Версилии, между Тирренским морем и Апуанскими Альпами. С первых дней моего прибываня в Италии я влюбилась в эту страну. Моя страсть к путешествиям и искусству привела меня к профессии гида и я с радостью помогу вам изведать чудесную Тоскану и Чинкве Терре!
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

29 октября 2019
Юлия - прекрасный, компетентный и очень доброжелательный экскурсовод! Информация подавалась структурированно, доступно, с интересными фактами, все легко запоминалось и осталось в памяти. Чувствовалась забота о туристах. Заранее Юлия посоветовала нам приобрести билеты в достопримечательности онлайн, что сэкономило время. Пиза оказалась для нас действительно любовью с первого взгляда, чему здорово поспособствовала наша экскурсия!)
10 сентября 2019
Прекрасная Экскурсия
28 августа 2019
Мы гуляли с Юлей по Пизе 24 августа.
Юля прекрасный гид и прекрасный знаток архитектуры, умеющий интересно подать информацию и очень приятный в общении человек.
Мы с мамой остались в полном восторге от прогулки.
Юля, спасибо вам большое, вы открыли для нас Пизу, где мы были в первый раз! Уверены, нам захочется вернуться.
19 августа 2019
Юля очень большая умничка!
Экскурсия была продумана, насыщенна и эмоционально наполнена.
У экскурсовода приятная и внятная речь и тембрально очень приятная, что не маловажно.
Большое Спасибо!
18 августа 2019
Владимир 22 июля 2019
В июле 19-го удалось посетить Пизу.Если вы желаете чтобы вас познакомил с этим городом грамотный.увлеченный доброжелательный гид-обращайтесь к Юлии.Она расскажет вам об истории этого волшебного города,о народах,его населявших,покажет иллюстрации к рассказу.Юля обратит ваше внимание на такие нюансы архитектурных шедевров Пизы,которых вам никогда не заметить самим.И при этом заботливо расположит вашу группу в тенечке.Прогулка по городу в компании компетентного,позитивного,заботливого гида-что может быть лучше для туриста.Спасибо Юлии за радость знакомства с Пизой.
12 августа 2019
Были на экскурсии семьей с 11-летней дочкой. Юлия строила свой рассказ таким образом, чтобы интересно было не только взрослым, но и ребенку. Отличный интересный маршрут по программе. Кроме того по нашей просьбе в маршрут было добавлено посещение Кампосанто. Очень красивое и запоминающееся место. Понравился сюрприз в Баптистерии. Рекомендуем его увидеть. Юлия пунктуальна, эрудирована и интересный рассказчик. Она ответила на все интересующие нас вопросы, дала советы по самостоятельному осмотру Пизы. Однозначно рекомендуем!
7 июля 2019
Очень интересная и в тоже время легкая и непринужденная экскурсия по г. Пиза, и все благодаря улыбчивой и приятной девушке Юлии - гиду. Грамотная речь, отличное знание истории Италии, интересные факты о жизни жителей Пизы, оптимальный темп экскурсии, без беготни, помощь в покупке билетов на башню и другие достопримечательности - все это сделало наше пребывание в этом городе комфортным и запоминающимся. Спасибо Юлии. Очень рекомендуем.
28 июня 2019
Эксурсия была познавательной и интересной. Юлия логично выстроила маршрут и интересно рассказала о многих местах города Пизы. Общение с Юлей было приятным и комфортным.
24 июня 2019
Скажу сразу, я большой любитель экскурсий. Но так как я путешествую с дочерью, то всегда стараюсь подбирать такие экскурсии, которые были бы интересны и мне и ей. В этот раз у нас было крайне мало времени, поэтому в Пизу приехали всего лишь на день. Если честно, то все друзья хором говорили, что больше там делать нечего, посмотрел, мол, башню и все. Но так говорят те, кто ни разу не гулял по мостам, площадям и улочкам Пизы с волшебной Юлей. Пиза - любовь с первого взгляда - название экскурсии, которое полностью себя оправдывает. Много фактической информации, много мифов и легенд, много любопытного из жизни простых пизанцев - в общем, весело, интересно, а главное появилось желание вернуться сюда вновь.
8 апреля 2019
Легкая и непринужденная прогулка принесла нам много интересной информации. Оказывается, что Пиза это не только башня, в ней еще много что можно посмотреть.
Ещё 1 отзыв

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