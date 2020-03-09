45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Все самые романтические виды с обзорных площадок Вечного города за три часа весело и с комфортом

Наталья
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Наталья – ваш гид
Рим очень красив при вечернем освещении, но днем, в искрящихся солнечных лучах, Вечный город — великолепен! Я предлагаю вам убедиться в этом, проехав на машине по семи холмам, на которых раскинулась столица.

За три часа вы успеете увидеть больше, чем за три дня.

Моя экскурсия — для романтичных, любознательных путешественников, готовых “объять необъятное” и впитать как можно больше интересного и увлекательного.
195 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча — Площадь Республики
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У этой экскурсии45 отзывов
4.8
Автопрогулка по семи холмам Рима
Автопрогулка по семи холмам Рима

Что вас ожидает

  • Наше путешествие мы начнем на холме Виминал, где в 305 году н.э. были открыты термы Диоклетиана, часть которых сохранилась и по сей день —рядом с современной площадью Республики с ее великолепным фонтаном Наяд.
  • Следующая наша остановка — на холме Эсквилин, где я познакомлю вас с одной из главных базилик Рима — Санта Мария Маджиоре.
  • По виа Кавур мы проедем к Колизею, визитной карточке Рима. Я расскажу не только об истории создания этого древнего амфитеатра, но и о его архитектурных особенностях, а с террасы, на которой мы остановимся, вы сможете полюбоваться Аркой Константина, Римским форумом и холмом Палатин, где сохранились величественные руины императорских дворцов.
  • Дальше наш путь пройдет по холму Целию, на вершине которого раскинулась вилла Челимонтана, построенная в 16 веке.
  • Но самый романтичный, фешенебельный и зеленый холм Авентин, с его апельсиновыми садами, террасами и незабываемыми видами на город. Это излюбленное место влюбленных пар, свадебных кортежей и всех, кому нравятся красота, гармония и спокойствие. Мы не пройдем с вами мимо “Святого отверстия”, сквозь которое можно увидеть сразу три государства.
  • Спустившись с холма, мы проедем мимо розария, где собраны уникальные сорта роз со всего мира. Весной благоухание этого сада разносится по всей округе.
  • Капитолийский холм, несмотря на то, что является наименьший из семи холмов Рима, всегда считался сакральным местом. На холме были построены храм Юпитеру, храм Юноне Монете, храм богине Минерве.
  • Мы проедем мимо арки Тита, и я покажу вам место, где воды Тибра выбросили на берег корзину с близнецами Ромом и Ромулом, основателями Рима. По легенде, на этом месте их нашла Капитолийская волчица и вскормила своим молоком.
  • Мы с вами увидим главную Святыню христианского мира — собор Святого Петра, поднимемся на холм Яникул, с вершины которого насладимся великолепной панорамой города.
  • Чтобы попасть на седьмой холм Квиринал, мы проедем вдоль античной стены, построенной императором Аврелианом в третьем веке н.э. Проехав под сводами Аврелиановой стены, мы очутимся на самой роскошной улице Рима — виа Венето. Улица, на которой как будто прикасаешься к “сладкой жизни“ из фильма Федерико Феллини.

Организационные детали

  • Так как римское правительство раз в месяц ограничивает въезд машин в центр города, в редких случаях возможен перенос даты экскурсии
  • По вашему желанию можно организовать трансфер из любой точки центра города до места нашей встречи — 35 евро
Автопрогулка по семи холмам Рима
Автопрогулка по семи холмам Рима
Автопрогулка по семи холмам Рима
Автопрогулка по семи холмам Рима
Автопрогулка по семи холмам Рима

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — Площадь Республики.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Я впервые приехала в Италию в 2003 году. Была очарована Римом, но только в мечтах могла представить себе, что мне посчастливиться жить, учиться и работать в этом удивительном городе, с его 2800 летней историей. Я много путешествую по Италии, проникаясь ее неповторимой историей и тайнами. Мне нравится открывать новые места. С удовольствием делюсь своими находками с интересными людьми. Сохраняю фотографии и посты из этих путешествий в моем Instagram
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45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Идеальный вариант начать знакомиться с Вечным городом
9 марта 2020
Очень понравилась экскурсия, маршрут. Наталья заинтересовала сразу. Много знает. Очень доброжелательна,вежливая и пунктуальная. Спасибо !
25 февраля 2020
Хочу выразить свою благодарность Наталье. У нас было всего 1,5 дня в Риме, и нам хотелось показать дочкам, 17 и 14 лет, Рим, чтобы он им запомнился и полюбился. Что бы было желание вернуться. Наталья провела экскурсию на пять с плюсом. За три час мы увидели практически все главные достопримечательности Рима. Получили достоверную историческую информацию, изложенную в непринужденной манере. Наталья нашла подход к нашим девочкам и три часа пролетели как одно мгновение. Если вы хотите, чтобы ваши дети получили удовольствие от вечного города, проведите экскурсию с Натльей.
7 февраля 2020
От этой экскурсии мы получили совсем не те впечатления , которые ожидали. Я думала это будет рассказ о достопримечательностях и всё. А на самом деле мы не только услышали, увидели, но и соприкоснулись с множеством артефактов, о которых даже не слышали. Спасибо Наталье, очень рекомендую.
11 сентября 2019
Спасибо Нате, мы узнали много нового, интересного про любимый город
24 августа 2019
Мы в восторге от экскурсии и замечательного гида Натальи!!! Было очень интересно и познавательно! Наталья, спасибо Вам огромное!!!!
21 июня 2019
Добрый день
Мы хотели автопрогулку - мы ее получили. Это была реально ПРОГУЛКА, которая прекрасно организована.
Информации по сути, по содержанию мало.
С ув. Оксана
Анастасия
18 мая 2019
Получила массу удовольствия от экскурсии, особенно понравилась неформальная комфортная обстановка, время в компании с Натальей пролетело незаметно, а сам маршрут дал полное представление о самых красивых местах Рима, с удовольствием порекомендую друзьям
3 мая 2019
Комфортно и интересно!
11 апреля 2019
Экскурсия великолепна. Наталья заразила всю мою семью любовью к Риму. Очень много интересных фактов из истории рассказала. Отдельная благодарность за отзывчивость в поиске детского стоматолога причем русскоязычного! Благодаря Наталье мы обязательно вернёмся в Рим снова и снова. СПАСИБО!!!
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