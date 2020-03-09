45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Шопотерапия в Риме

Города бутиков и магазинов на любой вкус — поездка в один из самых больших аутлетов в Европе

Рим уникален тем, что он заражает каждого любовью к прекрасному, уникальному и вечному. Искусство всегда было главной составляющей этого города. И если в античный период на первое место выходит римская архитектура, эпоха Возрождения поражает своей живописью, а барокко дарит миру непревзойденные произведения скульптуры, то главным элементом современного итальянского искусства, безусловно, является мода и дизайн. Поэтому единственным способом избежать этой эпидемии является шопотерапия — процедура, которую я вам предлагаю провести.