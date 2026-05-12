45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Автопрогулка по семи холмам Рима

Уникальная возможность увидеть Рим с семи холмов за три часа. Откройте для себя величие Вечного города с комфортом и увлекательными историями
Индивидуальная автопрогулка по семи холмам Рима - это шанс увидеть город с новых ракурсов.

В течение трёх часов посетители смогут насладиться видами с Виминала, Эсквилина, Авентина и других холмов. Экскурсия включает остановки у знаменитых терм Диоклетиана, базилики Санта-Мария-Маджиоре и Колизея. Путешествие подходит для любознательных туристов, стремящихся увидеть больше за короткое время
5
60 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортная поездка на автомобиле
  • 🌆 Панорамные виды на Рим
  • 🏛 Посещение исторических мест
  • ⏱ Экономия времени
  • 📚 Увлекательные истории
  • 🌿 Природные красоты
Автопрогулка по семи холмам Рима
Автопрогулка по семи холмам Рима
Автопрогулка по семи холмам Рима

Что можно увидеть

  • Термы Диоклетиана
  • Базилика Санта-Мария-Маджиоре
  • Колизей
  • Арка Константина
  • Римский форум
  • Вилла Челимонтана
  • Собор Святого Петра

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы начнём путешествие на холме Виминал, где в 305 году н. э. были открыты термы Диоклетиана, часть которых сохранилась рядом с современной площадью Республики с её великолепным фонтаном Наяд.

Следующая остановка — на холме Эсквилин. Я познакомлю вас с одной из главных базилик Рима — Санта-Мария-Маджиоре.

По Виа Кавур мы проедем к Колизею. Вы услышите историю создания этого древнего амфитеатра. С террасы полюбуетесь Аркой Константина, Римским форумом и холмом Палатин.

Дальше наш путь пройдёт по холму Целий, на вершине которого раскинулась вилла Челимонтана 16 века.

И вот — самый романтичный и фешенебельный холм Авентин, с его апельсиновыми садами, террасами и незабываемыми видами на город. Мы не пройдём мимо «Святого отверстия», сквозь которое можно увидеть сразу три государства.

Увидим Капитолийский холм, который всегда считался сакральным местом. На холме были построены храм Юпитеру, храм Юноне Монете, храм богине Минерве.

Проедем мимо Арки Тита, и я покажу вам место, где, по легенде, воды Тибра выбросили на берег корзину с близнецами Ромом и Ромулом — основателями Рима.

Рассмотрим главную святыню христианского мира — собор Святого Петра, поднимемся на холм Яникул, с вершины которого насладимся великолепной панорамой города.

Чтобы попасть на седьмой холм Квиринал, проедем вдоль античной стены, построенной императором Аврелианом. И очутимся на самой роскошной улице Рима — Виа Венето, на которой как будто прикасаешься к «сладкой жизни» из фильма Федерико Феллини.

Организационные детали

  • Так как римское правительство раз в месяц ограничивает въезд машин в центр города, в редких случаях возможен перенос даты экскурсии
  • По вашему желанию можно организовать трансфер из любой точки центра города до места нашей встречи — €35

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 1316 туристов
Я впервые приехала в Италию в 2003 году. Была очарована Римом, но только в мечтах могла представить себе, что мне посчастливиться жить, учиться и работать в этом удивительном городе с его 2800-летней историей. Я много путешествую по Италии, проникаясь её неповторимой историей и тайнами. Мне нравится открывать новые места. С удовольствием делюсь своими находками с интересными людьми.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 60 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
55
4
3
3
1
2
1
1
Артем
Отличная обзорная экскурсия! В условиях ограниченного времени - самое то!
Отличная обзорная экскурсия! В условиях ограниченного времени - самое то!
Отличная обзорная экскурсия! В условиях ограниченного времени - самое то!
Отличная обзорная экскурсия! В условиях ограниченного времени - самое то!
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Оксана
Очень приятная гид. Коммуникабельная, позитивная, комфортная, прислушивается к желанием клиента всеобъемлющая интересная незабываемая экскурсия огромное спасибо! ❤️ вернемся обязательно!
всем советуем)
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Т
очень благодарны Наталье, она сумела найти подход к ребенку 7 лет, в подходящей для его возраста форме смогла преподнести весь материал. причем взрослым, которые были неоднократно в Риме тоже было очень интересно, показала необычные места, которые мы еще не видели.
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И
Мы путешествовали по Риму в августе и Наталья в один из дней спасла нас от невыносимой жары на улице, взяв на экскурсию в свой прохладный автомобиль и показав нам уникальные места Рима, куда бы мы сами точно не добрались. Узнали от нее много интересного о городе и посмотрели на него с обзорных площадок.
Мы путешествовали по Риму в августе и Наталья в один из дней спасла нас от невыносимой
Мы путешествовали по Риму в августе и Наталья в один из дней спасла нас от невыносимой
Мы путешествовали по Риму в августе и Наталья в один из дней спасла нас от невыносимой
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Олеся
Мне очень понравился и формат экскурсии, и с погодой нам посчастливилось.
Наталья нам показала множество интересных локаций и рассказала интересные факты как из истории Италии, Рима, так и из жизни итальянцев.
Благодарю нашего гида, Наталью, за прекрасную экскурсию!
Мне очень понравился и формат экскурсии, и с погодой нам посчастливилось.
Мне очень понравился и формат экскурсии, и с погодой нам посчастливилось.
Мне очень понравился и формат экскурсии, и с погодой нам посчастливилось.
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Y
Наталья провела великолепную, познавательную экскурсию по Риму. Все было на высшем уровне. Знания Рима и истории на глубоком уровне. Благодарим Наталью от лица всей моей семьи. С Рождеством 🌲🥂🍾
Наталья провела великолепную, познавательную экскурсию по Риму. Все было на высшем уровне. Знания Рима и истории
Наталья провела великолепную, познавательную экскурсию по Риму. Все было на высшем уровне. Знания Рима и истории
Наталья провела великолепную, познавательную экскурсию по Риму. Все было на высшем уровне. Знания Рима и истории
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