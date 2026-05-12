45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Индивидуальная автопрогулка по семи холмам Рима - это шанс увидеть город с новых ракурсов. В течение трёх часов посетители смогут насладиться видами с Виминала, Эсквилина, Авентина и других холмов. Экскурсия включает остановки у знаменитых терм Диоклетиана, базилики Санта-Мария-Маджиоре и Колизея. Путешествие подходит для любознательных туристов, стремящихся увидеть больше за короткое время

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы начнём путешествие на холме Виминал, где в 305 году н. э. были открыты термы Диоклетиана, часть которых сохранилась рядом с современной площадью Республики с её великолепным фонтаном Наяд.

Следующая остановка — на холме Эсквилин. Я познакомлю вас с одной из главных базилик Рима — Санта-Мария-Маджиоре.

По Виа Кавур мы проедем к Колизею. Вы услышите историю создания этого древнего амфитеатра. С террасы полюбуетесь Аркой Константина, Римским форумом и холмом Палатин.

Дальше наш путь пройдёт по холму Целий, на вершине которого раскинулась вилла Челимонтана 16 века.

И вот — самый романтичный и фешенебельный холм Авентин, с его апельсиновыми садами, террасами и незабываемыми видами на город. Мы не пройдём мимо «Святого отверстия», сквозь которое можно увидеть сразу три государства.

Увидим Капитолийский холм, который всегда считался сакральным местом. На холме были построены храм Юпитеру, храм Юноне Монете, храм богине Минерве.

Проедем мимо Арки Тита, и я покажу вам место, где, по легенде, воды Тибра выбросили на берег корзину с близнецами Ромом и Ромулом — основателями Рима.

Рассмотрим главную святыню христианского мира — собор Святого Петра, поднимемся на холм Яникул, с вершины которого насладимся великолепной панорамой города.

Чтобы попасть на седьмой холм Квиринал, проедем вдоль античной стены, построенной императором Аврелианом. И очутимся на самой роскошной улице Рима — Виа Венето, на которой как будто прикасаешься к «сладкой жизни» из фильма Федерико Феллини.

Организационные детали