Приглашаем вас на необычную прогулку, в которой вашим виртуальным гидом выступит Пульчинелла — один из главных персонажей народной комедии масок.
Он расскажет о гениях итальянской архитектуры и их шедеврах, погрузит в насыщенную историю памятников Вечного города. И всё это — в интерактивном формате с увлекательными заданиями.
Он расскажет о гениях итальянской архитектуры и их шедеврах, погрузит в насыщенную историю памятников Вечного города. И всё это — в интерактивном формате с увлекательными заданиями.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание аудиогида
- Вы увидите величественный Пантеон, переживший множество событий. В разные времена он использовался как храм, как место захоронения известных людей, как крепость и как музей
- Осмотрите Палаццо Барберини, выдающийся памятник барокко, дворец папы Урбана VIII. Сейчас в здании находятся Национальная галерея древнего искусства и Итальянский институт нумизматики
- Бросите монетку в каждый из знаменитых фонтанов Рима: Треви, Тритона, Пчёл, Четырёх рек
- Осмотрите храмы и церкви разных форм, цветов и «характеров»
- Прогуляетесь по итальянским улочкам и узнаете, как жили и работали гении итальянского Возрождения
- Закончите прогулку у фонтана Четырёх рек напротив величественной церкви Сант-Аньезе-ин-Агоне
По пути Пульчинелла расскажет о битве двух титанов — величайших зодчих Италии Джованни Бернини и Франческо Борромини. Он покажет роскошную барочную архитектуру Великого Рима, которая, как вы скоро поймёте, была настоящим полем сражений за авторитет, деньги и славу. Но следуя за Пульчинеллой помните, что его главная цель — запутать вас своими заданиями. Так что будьте начеку!
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
- При заказе 1 билета вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€11
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У церкви Санта-Мария-делла-Виттория (Chiesa di Santa Maria della Vittoria)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Риме
Провёл экскурсии для 10135 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещёЗадать вопрос
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