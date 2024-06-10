В Риме одновременно присутствуют Античность, Средневековье, эпоха Возрождения и современность. Каждый монумент здесь — часть многовековой истории. Во время прогулки я помогу вам сориентироваться среди древних построек и понять их предназначение. Колизей, Пьяцца Венеция, фонтан Треви, Пантеон — и это лишь малая часть нашей программы!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Наша экскурсия — это обзор мест и монументов, которые подтверждают существование древнего Рима, которому уже более 3000 лет. Вы не только посетите ключевые достопримечательности, но и окунётесь в историю: узнаете, как город жил в период Средневековья и как воскресал в период Возрождения. Итак, в программе:
- Колизей. Вы узнаете, как возник самый большой в мире амфитеатр, где устраивалось знаменитое шоу древних римлян — битвы гладиаторов.
- Римский Форум и Палатин — место основания Рима и стартовая точка развития Римской империи.
- Улица Императорских форумов — широкий проспект, пересекающий руины, которые когда-то были административным центром огромной империи.
- Капитолийский холм, где советовались с богами и где было предсказано Риму стать главой мира.
- Пьяцца Венеция. Центральная площадь города, на которую ведут все римские дороги. В этой точке сливаются периоды Античности, Средневековья, Возрождения, и над всем доминирует величественный белоснежный Алтарь Отечества.
- Пантеон — «Храм всех богов». Место, где, по преданию, произошло восхождение легендарного Ромула на Олимп. Это единственный в мире античный храм, сохранившийся в своём оригинальном виде.
- Площадь Навона. Некогда стадион императора Домициана трансформировался в площадь, которая благодаря великим мастерам превратилась в театральную сцену. Главные герои здесь — мраморные фигуры.
- Фонтан Треви — красивейшая композиция, украшающая древний римский акведук-водопровод 1 века до нашей эры.
- Площадь Испании — шедевр градостроительства периода Возрождения.
Организационные детали
- Все достопримечательности мы осматриваем снаружи
- При желании можем зайти в Пантеон. Билет стоит €5/чел.
- Программа будет интересна взрослым и детям от 8 лет
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Olena — ваш гид в Риме
Привет, меня зовут Елена. Живу в Риме уже почти 20 лет, 10 из них работаю профессиональным гидом. С удовольствием знакомлю с изученным, изведанным мною Римом. Люблю «оживлять пласты истории» и показывать секретные места города.Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рима
Похожие экскурсии из Рима
Индивидуальная
3 часа
Первое знакомство с Римом: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Рима, посетив Колизей, Пантеон, фонтан Треви и другие знаковые места. Узнайте интересные факты и легенды о жизни римлян
Начало: У вашего отеля или по договоренности
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Эксклюзивный тур по Риму: Колизей, Пантеон, Треви
Погрузитесь в удивительный мир Рима, исследуя его знаменитые достопримечательности и скрытые сокровища в компании опытного гида
12 июня в 06:00
14 июня в 06:00
€150 за всё до 5 чел.
Билеты
3 часа
Билет в Колизей и Древний Рим: Погружение в историю
Погрузитесь в историю Древнего Рима, посетив Колизей, Римский Форум и Палатинский холм. Входные билеты включены
Начало: Около Колизея
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
€57 за билет