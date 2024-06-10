Экскурсия по Риму длиной в 3000 лет

Увидеть Колизей, подняться на Капитолийский холм и побывать на площади, куда ведут все дороги
В Риме одновременно присутствуют Античность, Средневековье, эпоха Возрождения и современность. Каждый монумент здесь — часть многовековой истории. Во время прогулки я помогу вам сориентироваться среди древних построек и понять их предназначение. Колизей, Пьяцца Венеция, фонтан Треви, Пантеон — и это лишь малая часть нашей программы!
Экскурсия по Риму длиной в 3000 лет
Экскурсия по Риму длиной в 3000 лет
Экскурсия по Риму длиной в 3000 лет
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Наша экскурсия — это обзор мест и монументов, которые подтверждают существование древнего Рима, которому уже более 3000 лет. Вы не только посетите ключевые достопримечательности, но и окунётесь в историю: узнаете, как город жил в период Средневековья и как воскресал в период Возрождения. Итак, в программе:

  • Колизей. Вы узнаете, как возник самый большой в мире амфитеатр, где устраивалось знаменитое шоу древних римлян — битвы гладиаторов.
  • Римский Форум и Палатин — место основания Рима и стартовая точка развития Римской империи.
  • Улица Императорских форумов — широкий проспект, пересекающий руины, которые когда-то были административным центром огромной империи.
  • Капитолийский холм, где советовались с богами и где было предсказано Риму стать главой мира.
  • Пьяцца Венеция. Центральная площадь города, на которую ведут все римские дороги. В этой точке сливаются периоды Античности, Средневековья, Возрождения, и над всем доминирует величественный белоснежный Алтарь Отечества.
  • Пантеон — «Храм всех богов». Место, где, по преданию, произошло восхождение легендарного Ромула на Олимп. Это единственный в мире античный храм, сохранившийся в своём оригинальном виде.
  • Площадь Навона. Некогда стадион императора Домициана трансформировался в площадь, которая благодаря великим мастерам превратилась в театральную сцену. Главные герои здесь — мраморные фигуры.
  • Фонтан Треви — красивейшая композиция, украшающая древний римский акведук-водопровод 1 века до нашей эры.
  • Площадь Испании — шедевр градостроительства периода Возрождения.

Организационные детали

  • Все достопримечательности мы осматриваем снаружи
  • При желании можем зайти в Пантеон. Билет стоит €5/чел.
  • Программа будет интересна взрослым и детям от 8 лет

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рима

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиЛетниеОбзорныеПантеонПопулярные местаКолизейФонтан ТревиПьяцца НавонаПлощадь ВенецииРимский форумКапитолийский холмАлтарь ОтечестваСамое главное

Похожие экскурсии из Рима

Первое знакомство с Римом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
77 отзывов
Первое знакомство с Римом: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Рима, посетив Колизей, Пантеон, фонтан Треви и другие знаковые места. Узнайте интересные факты и легенды о жизни римлян
Начало: У вашего отеля или по договоренности
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
130 за всё до 4 чел.
Все дороги ведут в Рим
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
418 отзывов
Эксклюзивный тур по Риму: Колизей, Пантеон, Треви
Погрузитесь в удивительный мир Рима, исследуя его знаменитые достопримечательности и скрытые сокровища в компании опытного гида
12 июня в 06:00
14 июня в 06:00
150 за всё до 5 чел.
Колизей и Древний Рим
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
762 отзыва
Билет в Колизей и Древний Рим: Погружение в историю
Погрузитесь в историю Древнего Рима, посетив Колизей, Римский Форум и Палатинский холм. Входные билеты включены
Начало: Около Колизея
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
57 за билет
У нас ещё много экскурсий в Риме. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Риме
ХорошоТам