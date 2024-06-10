В Риме одновременно присутствуют Античность, Средневековье, эпоха Возрождения и современность. Каждый монумент здесь — часть многовековой истории. Во время прогулки я помогу вам сориентироваться среди древних построек и понять их предназначение. Колизей, Пьяцца Венеция, фонтан Треви, Пантеон — и это лишь малая часть нашей программы!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Наша экскурсия — это обзор мест и монументов, которые подтверждают существование древнего Рима, которому уже более 3000 лет. Вы не только посетите ключевые достопримечательности, но и окунётесь в историю: узнаете, как город жил в период Средневековья и как воскресал в период Возрождения. Итак, в программе:

Колизей . Вы узнаете, как возник самый большой в мире амфитеатр, где устраивалось знаменитое шоу древних римлян — битвы гладиаторов.

. Вы узнаете, как возник самый большой в мире амфитеатр, где устраивалось знаменитое шоу древних римлян — битвы гладиаторов. Римский Форум и Палатин — место основания Рима и стартовая точка развития Римской империи.

— место основания Рима и стартовая точка развития Римской империи. Улица Императорских форумов — широкий проспект, пересекающий руины, которые когда-то были административным центром огромной империи.

— широкий проспект, пересекающий руины, которые когда-то были административным центром огромной империи. Капитолийский холм , где советовались с богами и где было предсказано Риму стать главой мира.

, где советовались с богами и где было предсказано Риму стать главой мира. Пьяцца Венеция . Центральная площадь города, на которую ведут все римские дороги. В этой точке сливаются периоды Античности, Средневековья, Возрождения, и над всем доминирует величественный белоснежный Алтарь Отечества.

. Центральная площадь города, на которую ведут все римские дороги. В этой точке сливаются периоды Античности, Средневековья, Возрождения, и над всем доминирует величественный белоснежный Алтарь Отечества. Пантеон — «Храм всех богов» . Место, где, по преданию, произошло восхождение легендарного Ромула на Олимп. Это единственный в мире античный храм, сохранившийся в своём оригинальном виде.

. Место, где, по преданию, произошло восхождение легендарного Ромула на Олимп. Это единственный в мире античный храм, сохранившийся в своём оригинальном виде. Площадь Навона . Некогда стадион императора Домициана трансформировался в площадь, которая благодаря великим мастерам превратилась в театральную сцену. Главные герои здесь — мраморные фигуры.

. Некогда стадион императора Домициана трансформировался в площадь, которая благодаря великим мастерам превратилась в театральную сцену. Главные герои здесь — мраморные фигуры. Фонтан Треви — красивейшая композиция, украшающая древний римский акведук-водопровод 1 века до нашей эры.

— красивейшая композиция, украшающая древний римский акведук-водопровод 1 века до нашей эры. Площадь Испании — шедевр градостроительства периода Возрождения.

Организационные детали