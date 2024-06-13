Недалеко от Рима располагаются 2 живописных озера — Альбано и Неми, оба вулканического происхождения.
В хорошую погоду озера отражают синее итальянское небо и похожи на драгоценности, от которых невозможно оторвать глаз.
На краю обоих кратеров находятся множество поселений, среди которых большинство обладают удивительной красотой.
В хорошую погоду озера отражают синее итальянское небо и похожи на драгоценности, от которых невозможно оторвать глаз.
На краю обоих кратеров находятся множество поселений, среди которых большинство обладают удивительной красотой.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что вас ожидает:
- Кастел Гандольфо
- Альбано
- Аричья
- Неми
- Озера Неми и Альбано
Описание экскурсии
Мы посетим 4 городка, примостившихся на краю озера Альбано. Первый — это Альбано, известный свой древнейшей историей. На его территории еще в начале первого тысячалетия находился легендарный город Альба-Лонги, где по преданию родились братья Ромул и Рем. Город был разрушен римлянами, но пытливый глаз то там, то здесь замечает античные развалины. Мы посетим церковь святого Петра и античный амфитеатр Северия. По желанию туристов мы прогуляемся вдоль озера, следуя древней средневековой тропой. Далее мы отправимся в городок Аричья, расположившийся в раковине древнего вулкана. Мы остановимся на центральной площади и полюбуемся дворцом Киджи. Дворец богато украшен и известен съмками фильма Gattopardo с участием Ален Делона и Клаудии Кардинале. В городе производят поркетту, свиное мясо, зажаренное на вертеле, отличающееся необычайной мягкостью и незабываемым вкусом. Затем нас ждет Кастель Гандольфо. В этом городке находится летняя резиденция папы, многочисленные сады и головокружительные виды озера. Погуляв по историческому центру и заглянув в в церковь святого Томаса мы направимся дегустировать местные вина, салами, прошутто и сыры. Далее наш путь лежит в городок Неми, известный своей земляникой. Озеро к осмотру уже другое — Неми, намного меньшего размера и похожее на огромный синий глаз. Атмосфера этого поселения далека от помпезности Кастель Гандольфо, но обладает большей аутентичностью. Мы погуляем возле озера и посетим 2 средневековые церкви. Одна из них — Сантуарий — славится удивительно красивым распятием, выполненным не руками художника, а рукой всевышнего, во что горожане свято верят. В Неми мы покушаем знаменитое местное лакомство — землянику.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кастел Гандольфо
- Альбано
- Аричья
- Неми
- Озера Неми и Альбано
Что включено
- Услуги гида и водителя
- Расходы на топливо и парковки
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Дегустация
Где начинаем и завершаем?
Начало: Я приезжаю за своими туристами в гостиницу
Завершение: Я привожу туристов в гостиницу или по желанию в другое, нужное им место
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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