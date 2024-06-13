Описание экскурсии

Мы посетим 4 городка, примостившихся на краю озера Альбано. Первый — это Альбано, известный свой древнейшей историей. На его территории еще в начале первого тысячалетия находился легендарный город Альба-Лонги, где по преданию родились братья Ромул и Рем. Город был разрушен римлянами, но пытливый глаз то там, то здесь замечает античные развалины. Мы посетим церковь святого Петра и античный амфитеатр Северия. По желанию туристов мы прогуляемся вдоль озера, следуя древней средневековой тропой. Далее мы отправимся в городок Аричья, расположившийся в раковине древнего вулкана. Мы остановимся на центральной площади и полюбуемся дворцом Киджи. Дворец богато украшен и известен съмками фильма Gattopardo с участием Ален Делона и Клаудии Кардинале. В городе производят поркетту, свиное мясо, зажаренное на вертеле, отличающееся необычайной мягкостью и незабываемым вкусом. Затем нас ждет Кастель Гандольфо. В этом городке находится летняя резиденция папы, многочисленные сады и головокружительные виды озера. Погуляв по историческому центру и заглянув в в церковь святого Томаса мы направимся дегустировать местные вина, салами, прошутто и сыры. Далее наш путь лежит в городок Неми, известный своей земляникой. Озеро к осмотру уже другое — Неми, намного меньшего размера и похожее на огромный синий глаз. Атмосфера этого поселения далека от помпезности Кастель Гандольфо, но обладает большей аутентичностью. Мы погуляем возле озера и посетим 2 средневековые церкви. Одна из них — Сантуарий — славится удивительно красивым распятием, выполненным не руками художника, а рукой всевышнего, во что горожане свято верят. В Неми мы покушаем знаменитое местное лакомство — землянику.