Оказаться на самой живописной улочке из фильма «Римские каникулы» с Одри Хепбёрн. Увидеть место, где отдыхала и пила кофе героиня Джулии Роберт из «Ешь, молись, люби». Заглянуть в церкви из

кинокартины по книге Дэна Брауна «Ангелы и демоны». Да, в Риме снимались многие шедевры. В известных местах и не очень. Мы проведём вас по ним, поделимся кинофактами и погрузим в историю.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Отправимся в нетуристический район, где есть местечко, с которого открывается потрясающий вид на город. Там же вы увидите монументальный фонтан, который не уступает по красоте знаменитому Треви и возле которого снимали сцены фильма «Великая красота» — эпической киносатиры на современное итальянское общество, «портрет современного Рима, утопающего в декадентской неге» (очень советуем посмотреть!).

Конечно, на нашем пути будут и главные достопримечательности Рима, сопровождаемые экскурсом в кино. Вы узнаете о съёмках, быте и жизни актёров в Риме, римской киностудии, правилах и стоимости съёмок у римских достопримечательностей, трюках съёмочной группы, наборе массовки из римлян и многом другом.

Достопримечательности, которые вы увидите:

Народная площадь и церкви-близнецы Санта-Мария-ин-Монтесанто и Санта-Мария-деи-Мираколи

Улица Маргутта

Испанская лестница

Фонтан Треви

Площадь Венеции

Площадь Торре-Арджентина

Площадь Навона

Замок святого Ангела

Xолм Джаниколо

Фонтан Аква Паола

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.