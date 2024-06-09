Познакомиться с городом, вспоминая известные фильмы, которые здесь снимались
Оказаться на самой живописной улочке из фильма «Римские каникулы» с Одри Хепбёрн. Увидеть место, где отдыхала и пила кофе героиня Джулии Роберт из «Ешь, молись, люби». Заглянуть в церкви из читать дальше
кинокартины по книге Дэна Брауна «Ангелы и демоны». Да, в Риме снимались многие шедевры. В известных местах и не очень. Мы проведём вас по ним, поделимся кинофактами и погрузим в историю.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:15, 18:15
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Отправимся в нетуристический район, где есть местечко, с которого открывается потрясающий вид на город. Там же вы увидите монументальный фонтан, который не уступает по красоте знаменитому Треви и возле которого снимали сцены фильма «Великая красота» — эпической киносатиры на современное итальянское общество, «портрет современного Рима, утопающего в декадентской неге» (очень советуем посмотреть!).
Конечно, на нашем пути будут и главные достопримечательности Рима, сопровождаемые экскурсом в кино. Вы узнаете о съёмках, быте и жизни актёров в Риме, римской киностудии, правилах и стоимости съёмок у римских достопримечательностей, трюках съёмочной группы, наборе массовки из римлян и многом другом.
Достопримечательности, которые вы увидите:
Народная площадь и церкви-близнецы Санта-Мария-ин-Монтесанто и Санта-Мария-деи-Мираколи
Улица Маргутта
Испанская лестница
Фонтан Треви
Площадь Венеции
Площадь Торре-Арджентина
Площадь Навона
Замок святого Ангела
Xолм Джаниколо
Фонтан Аква Паола
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:15 и 18:15
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Flaminio
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:15 и 18:15
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лела — ваша команда гидов в Риме
Провели экскурсии для 2468 туристов
Buongiorno! Меня зовут Лела. Я работаю в сфере туризма в Риме с 2014 года, и моя главная задача — влюбить вас в этот необыкновенный Вечный город. Я много путешествую и, читать дальше
как и вам, мне давно уже не нравятся классически-скучные, перенасыщенные датами и фактами экскурсии. Именно поэтому вместе с такими же неравнодушными единомышленниками (гидами и местными жителями) мы придумали и запустили для вас лёгкие, увлекательные и недорогие прогулки в Риме и Неаполе. Ci vediamo presto!