Кинопрогулка по Риму - в мини-группе

Познакомиться с городом, вспоминая известные фильмы, которые здесь снимались
Оказаться на самой живописной улочке из фильма «Римские каникулы» с Одри Хепбёрн. Увидеть место, где отдыхала и пила кофе героиня Джулии Роберт из «Ешь, молись, люби». Заглянуть в церкви из
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кинокартины по книге Дэна Брауна «Ангелы и демоны». Да, в Риме снимались многие шедевры. В известных местах и не очень. Мы проведём вас по ним, поделимся кинофактами и погрузим в историю.

Кинопрогулка по Риму - в мини-группе
Кинопрогулка по Риму - в мини-группе
Кинопрогулка по Риму - в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 10:15, 18:15

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Отправимся в нетуристический район, где есть местечко, с которого открывается потрясающий вид на город. Там же вы увидите монументальный фонтан, который не уступает по красоте знаменитому Треви и возле которого снимали сцены фильма «Великая красота» — эпической киносатиры на современное итальянское общество, «портрет современного Рима, утопающего в декадентской неге» (очень советуем посмотреть!).

Конечно, на нашем пути будут и главные достопримечательности Рима, сопровождаемые экскурсом в кино. Вы узнаете о съёмках, быте и жизни актёров в Риме, римской киностудии, правилах и стоимости съёмок у римских достопримечательностей, трюках съёмочной группы, наборе массовки из римлян и многом другом.

Достопримечательности, которые вы увидите:

  • Народная площадь и церкви-близнецы Санта-Мария-ин-Монтесанто и Санта-Мария-деи-Мираколи
  • Улица Маргутта
  • Испанская лестница
  • Фонтан Треви
  • Площадь Венеции
  • Площадь Торре-Арджентина
  • Площадь Навона
  • Замок святого Ангела
  • Xолм Джаниколо
  • Фонтан Аква Паола

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:15 и 18:15

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€75
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Flaminio
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:15 и 18:15
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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