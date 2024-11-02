Лозунг моей экскурсии — культурный гедонизм.
Я расскажу вам не только об истории Трастевере и его традициях, но и о том, как сформировалось итальянское искусство, стремясь вдохнуть жизнь в византийские каноны.
Мы почувствуем римскую атмосферу, вспомним стихи самого ироничного национального поэта, посетим красивые базилики и заблудимся в узких улочках района.
Я расскажу вам не только об истории Трастевере и его традициях, но и о том, как сформировалось итальянское искусство, стремясь вдохнуть жизнь в византийские каноны.
Мы почувствуем римскую атмосферу, вспомним стихи самого ироничного национального поэта, посетим красивые базилики и заблудимся в узких улочках района.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
- Наша прогулка начнётся на острове Тиберина. Именно он соединяет Трастевере с центром Рима. Поговорим об истории острова и о том, как он связан с этрусками
- Перейдя через мост, окажемся в Трастевере. Обсудим особенности средневековой архитектуры, пройдём по колоритным переулками и познакомимся с местными традициями
- Посетим церковь Святой Сицилии и спустимся в подземелье с мозаиками и фресками Пьетро Каваллини, опередившими своё время и навсегда изменившими итальянское искусство
- Увидим церковь Сан-Франческо-а-Рипа, где полюбуемся скульптурой Бернини, скрытой от толп туристов
- Попробуем воду из фонтана, который символизирует самую суть района
- На центральной площади Трастевере поговорим об истории главной местной церкви, посетим её и взглянем на средневековые мозаики
- Заглянем в окошко музы Рафаэля, а затем отправимся на площадь, посвящённую самому народному поэту Рима, и познакомимся с его весьма дерзкими произведениями. Тут, конечно, нельзя будет не вспомнить историю о том, как во времена барокко перестроили античный акведук и что из этого вышло
- На прогулке я также расскажу об особенностях местной кухни и римского диалекта. При желании и за дополнительную плату можно включить в экскурсию дегустацию типичных закусок
Организационные детали
При посещении подземелья нужно внести небольшой взнос.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Piazza Trilussa
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 540 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Марина, и я приглашаю вас прогуляться по улицам самого прекрасного Вечного города, где постоянно проживаю, и погрузиться в его атмосферу. Любовь к Риму и искусству привела меня кЗадать вопрос
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