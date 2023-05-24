В путешествии всего за два часа вы охватите максимум достопримечательностей, недоступных на стандартных прогулках, и увидите детали, незаметные из окна обычного автомобиля. В самых ярких локациях будут фотоостановки. Вы проедете по местам, ставшим легендами Древнего мира. Оцените величие фонтанов. Насладитесь цитрусовыми ароматами в парке Савелло. Рассмотрите архитектурные элементы зданий и все те мелочи, которые делают Рим таким особенным.

Описание

Что вас ожидает

🔶 Колизей (снаружи). Вы увидите самый большой амфитеатр в мире, вмещавший до 50 тысяч человек, которые смотрели бои гладиаторов и театральные представления.

🔶 Большой цирк. Также в программе самый большой ипподром Древнего Рима, где проходили всемирно известные гонки колесниц, привлекавшие тысячи зрителей.

🔶 Авентин и Апельсиновый сад. Чудесный вид на город вам откроется из этого прекрасного и спокойного сада, залитого ароматом цветущих апельсиновых деревьев.

🔶 Бычий форум и Уста истины. Место, окружённое мистикой, где расположена мраморная скульптура, служившая в древние времена «детектором лжи».

🔶 Фонтан Аква Паола. Перед вами предстанет величественный фонтан 17 века, созданный из белого мрамора. Какую функцию он выполнял раньше — вы узнаете на экскурсии.

🔶 Площадь Гарибальди. Отсюда вам откроется панорама на весь Рим.

🔶 Набережная, замок Святого Ангела. Гид расскажет главное из истории замка, который служил мавзолеем, крепостью и папской резиденцией, а сегодня является музеем.

🔶 Квартал Коппеде. Вы познакомитесь с яркой архитектурой удивительного уголка Рима, где смешались различные стили — от готики до барокко.

🔶 Площадь Республики. Здесь вы увидите фонтаны и руины, которые были частью древних терм Диоклетиана.

🔶 Фонтан Моисея. Осматривая композицию, вы узнаете, почему для центральной фигуры выбрали образ ветхозаветного пророка.

Организационные детали