Почувствовать обаяние Dolce vita и влюбиться в завораживающие панорамы итальянской столицы
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даты
Описание
Что вас ожидает
🔶 Колизей (снаружи). Вы увидите самый большой амфитеатр в мире, вмещавший до 50 тысяч человек, которые смотрели бои гладиаторов и театральные представления.
🔶 Большой цирк. Также в программе самый большой ипподром Древнего Рима, где проходили всемирно известные гонки колесниц, привлекавшие тысячи зрителей.
🔶 Авентин и Апельсиновый сад. Чудесный вид на город вам откроется из этого прекрасного и спокойного сада, залитого ароматом цветущих апельсиновых деревьев.
🔶 Бычий форум и Уста истины. Место, окружённое мистикой, где расположена мраморная скульптура, служившая в древние времена «детектором лжи».
🔶 Фонтан Аква Паола. Перед вами предстанет величественный фонтан 17 века, созданный из белого мрамора. Какую функцию он выполнял раньше — вы узнаете на экскурсии.
🔶 Площадь Гарибальди. Отсюда вам откроется панорама на весь Рим.
🔶 Набережная, замок Святого Ангела. Гид расскажет главное из истории замка, который служил мавзолеем, крепостью и папской резиденцией, а сегодня является музеем.
🔶 Квартал Коппеде. Вы познакомитесь с яркой архитектурой удивительного уголка Рима, где смешались различные стили — от готики до барокко.
🔶 Площадь Республики. Здесь вы увидите фонтаны и руины, которые были частью древних терм Диоклетиана.
🔶 Фонтан Моисея. Осматривая композицию, вы узнаете, почему для центральной фигуры выбрали образ ветхозаветного пророка.
Организационные детали
- Во время одной из остановок мы предложим вам аперитив (в стоимость включён)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Республики / от вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.