По Риму - на кабриолете! Лучшие виды города за 2 часа

Почувствовать обаяние Dolce vita и влюбиться в завораживающие панорамы итальянской столицы

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В путешествии всего за два часа вы охватите максимум достопримечательностей, недоступных на стандартных прогулках, и увидите детали, незаметные из окна обычного автомобиля. В самых ярких локациях будут фотоостановки. Вы проедете по местам, ставшим легендами Древнего мира. Оцените величие фонтанов. Насладитесь цитрусовыми ароматами в парке Савелло. Рассмотрите архитектурные элементы зданий и все те мелочи, которые делают Рим таким особенным.
По Риму - на кабриолете! Лучшие виды города за 2 часа
По Риму - на кабриолете! Лучшие виды города за 2 часа
По Риму - на кабриолете! Лучшие виды города за 2 часа
По Риму - на кабриолете! Лучшие виды города за 2 часа
По Риму - на кабриолете! Лучшие виды города за 2 часа
По Риму - на кабриолете! Лучшие виды города за 2 часа
По Риму - на кабриолете! Лучшие виды города за 2 часа
По Риму - на кабриолете! Лучшие виды города за 2 часа
По Риму - на кабриолете! Лучшие виды города за 2 часа
По Риму - на кабриолете! Лучшие виды города за 2 часа
По Риму - на кабриолете! Лучшие виды города за 2 часа
По Риму - на кабриолете! Лучшие виды города за 2 часа
Ближайшие даты:
24
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🔶 Колизей (снаружи). Вы увидите самый большой амфитеатр в мире, вмещавший до 50 тысяч человек, которые смотрели бои гладиаторов и театральные представления.
🔶 Большой цирк. Также в программе самый большой ипподром Древнего Рима, где проходили всемирно известные гонки колесниц, привлекавшие тысячи зрителей.
🔶 Авентин и Апельсиновый сад. Чудесный вид на город вам откроется из этого прекрасного и спокойного сада, залитого ароматом цветущих апельсиновых деревьев.
🔶 Бычий форум и Уста истины. Место, окружённое мистикой, где расположена мраморная скульптура, служившая в древние времена «детектором лжи».
🔶 Фонтан Аква Паола. Перед вами предстанет величественный фонтан 17 века, созданный из белого мрамора. Какую функцию он выполнял раньше — вы узнаете на экскурсии.
🔶 Площадь Гарибальди. Отсюда вам откроется панорама на весь Рим.
🔶 Набережная, замок Святого Ангела. Гид расскажет главное из истории замка, который служил мавзолеем, крепостью и папской резиденцией, а сегодня является музеем.
🔶 Квартал Коппеде. Вы познакомитесь с яркой архитектурой удивительного уголка Рима, где смешались различные стили — от готики до барокко.
🔶 Площадь Республики. Здесь вы увидите фонтаны и руины, которые были частью древних терм Диоклетиана.
🔶 Фонтан Моисея. Осматривая композицию, вы узнаете, почему для центральной фигуры выбрали образ ветхозаветного пророка.

Организационные детали

  • Во время одной из остановок мы предложим вам аперитив (в стоимость включён)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Республики / от вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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