Тиволи и его достопримечательности Тиволи — маленький город в 30-ти километрах к востоку от Рима с невероятно впечатляющими фонтанами. Вилла д'Эсте с дворцом и парком — одна из самых примечательных и целостных иллюстраций культуры Возрождения в её наибольшем блеске, всемирное наследие ЮНЕСКО. Малые архитектурные формы в парке — фонтаны, орнаментальные бассейны — делают её уникальным примером итальянского парка XVI века. Один из первых «садов чудес». Вы увидите:

Виллу д'Эсте изнутри. Каждый из дворцовых залов имеет собственное название — Геракла, Благородства, Венеры, Ноя, Моисея… Здесь в разной степени сохранности можно увидеть тематические и мифологические росписи XVI-XVII веков, лепной декор, кессонные потолки, гербы, орнамент, аллегории.

Сад. Поражает обилием статуй и масок, гротов и экседр, стремительным «падением» террас и буйством зелени. Он наполнен многочисленными водопадами, каналами, каскадами и фонтанами, над созданием которых трудились опытные гидротехники XVI века, в том числе талантливый инженер Томмазо Кируки. Примечательные фонтаны виллы д'Эсте • Органный — потоки воды воспроизводят мелодии с помощью уникального механизма.

Овальный — огромный полукруглый бассейн с тыльной стороны обрамлён гротом Венеры.

Сто фонтанов — почти 300 форсунок и трубочек рядами установлены вдоль трёх каналов: выпускные отверстия обрамлены масками с разными «мордочками».

Рометта — уникальный ансамбль ассоциируется с Древним Римом в миниатюре, здесь представлены символы Вечного города — волчица с близнецами, богиня Рома, остров Тибуртина в виде лодки с обелиском.

Во внутреннем дворике дворца расположен фонтан Венеры, выполненный в 1568-69 годах Рафаэлло Сангало. Украшающая его фигура спящей богини датируется IV-V веками. Это единственный сохранившийся в оригинале дворцовый фонтан. Прекрасные тайные места Кастель-Гандольфо Вы увидите:.

Во внутреннем дворике дворца расположен фонтан Венеры, выполненный в 1568-69 годах Рафаэлло Сангало. Украшающая его фигура спящей богини датируется IV-V веками. Это единственный сохранившийся в оригинале дворцовый фонтан. Прекрасные тайные места Кастель-Гандольфо Вы увидите:.

• Во внутреннем дворике дворца расположен фонтан Венеры, выполненный в 1568-69 годах Рафаэлло Сангало. Украшающая его фигура спящей богини датируется IV-V веками. Это единственный сохранившийся в оригинале дворцовый фонтан. Прекрасные тайные места Кастель-Гандольфо Вы увидите: