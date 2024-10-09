Тиволи с виллой д’Эсте - Кастель-Гандольфо с садами и озером Альбано

Уникальное путешествие длиною в один день, которое запомнится на всю жизнь.

Каждый городок имеет свою историю, традиции и, конечно, вкус Экскурсия, в которой всё продумано и организовано: трансфер на комфортном автомобиле с водителем, лицензированный гид, насыщенный незабываемый маршрут, время для ваших лучших фото и обеда, дегустация вкуснейших местных продуктов.
5
1 оценка
Тиволи с виллой д’Эсте - Кастель-Гандольфо с садами и озером Альбано
Тиволи с виллой д’Эсте - Кастель-Гандольфо с садами и озером Альбано
Тиволи с виллой д’Эсте - Кастель-Гандольфо с садами и озером Альбано
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30

Описание экскурсии

Тиволи и его достопримечательности Тиволи — маленький город в 30-ти километрах к востоку от Рима с невероятно впечатляющими фонтанами. Вилла д'Эсте с дворцом и парком — одна из самых примечательных и целостных иллюстраций культуры Возрождения в её наибольшем блеске, всемирное наследие ЮНЕСКО. Малые архитектурные формы в парке — фонтаны, орнаментальные бассейны — делают её уникальным примером итальянского парка XVI века. Один из первых «садов чудес». Вы увидите:
  • Виллу д'Эсте изнутри. Каждый из дворцовых залов имеет собственное название — Геракла, Благородства, Венеры, Ноя, Моисея… Здесь в разной степени сохранности можно увидеть тематические и мифологические росписи XVI-XVII веков, лепной декор, кессонные потолки, гербы, орнамент, аллегории.
  • Сад. Поражает обилием статуй и масок, гротов и экседр, стремительным «падением» террас и буйством зелени. Он наполнен многочисленными водопадами, каналами, каскадами и фонтанами, над созданием которых трудились опытные гидротехники XVI века, в том числе талантливый инженер Томмазо Кируки. Примечательные фонтаны виллы д'Эсте • Органный — потоки воды воспроизводят мелодии с помощью уникального механизма.
  • Овальный — огромный полукруглый бассейн с тыльной стороны обрамлён гротом Венеры.
  • Сто фонтанов — почти 300 форсунок и трубочек рядами установлены вдоль трёх каналов: выпускные отверстия обрамлены масками с разными «мордочками».
  • Рометта — уникальный ансамбль ассоциируется с Древним Римом в миниатюре, здесь представлены символы Вечного города — волчица с близнецами, богиня Рома, остров Тибуртина в виде лодки с обелиском.
Во внутреннем дворике дворца расположен фонтан Венеры, выполненный в 1568-69 годах Рафаэлло Сангало. Украшающая его фигура спящей богини датируется IV-V веками. Это единственный сохранившийся в оригинале дворцовый фонтан. Прекрасные тайные места Кастель-Гандольфо Вы увидите:.
Во внутреннем дворике дворца расположен фонтан Венеры, выполненный в 1568-69 годах Рафаэлло Сангало. Украшающая его фигура спящей богини датируется IV-V веками. Это единственный сохранившийся в оригинале дворцовый фонтан. Прекрасные тайные места Кастель-Гандольфо Вы увидите:.
• Во внутреннем дворике дворца расположен фонтан Венеры, выполненный в 1568-69 годах Рафаэлло Сангало. Украшающая его фигура спящей богини датируется IV-V веками. Это единственный сохранившийся в оригинале дворцовый фонтан. Прекрасные тайные места Кастель-Гандольфо Вы увидите:
  • Сапфировые воды вулканического озера Альбано.
  • Летнюю резиденцию Папы Римского, построенную в XVII веке на месте бывшего замка рода Гандольфи.
  • Сады виллы Барберини Папской летней Резиденции, которые стали открыты по решению папы Римского Франциска.
  • Вход через виллу Барберини.
  • Внутренняя площадь «Viale Dei Lecci».
  • Аллея Нимф, Аллея Роз, Аллея ароматических трав.
  • Сад Мадонны и сад Магнолий.
  • Сады трёх ярусов. «Вкусная» часть экскурсионной программы — дегустация биологически чистых продуктов (сыров, десертов, продуктов из трюфеля) и, конечно, эксклюзивных вин района Лацио.

По средам и воскресеньям в 07:30.

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый билет (18+)€140
Детский билет (7-17 лет)€120
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Город Тиволи
  • Вилла д’Эсте (дворец, парк, сад)
  • Фонтаны виллы д’Эсте
  • Город Кастель-Гандольфо
  • Сапфировые воды вулканического озера Альбано
  • Летняя резиденция Папы Римского
  • Сады виллы Барберини Папской летней Резиденции
  • Внутренняя площадь «Viale Dei Lecci»
  • Аллея Нимф, Аллея Роз, Аллея ароматических трав
  • Сад Мадонны и сад Магнолий
  • Сады трёх ярусов
Что включено
  • Услуги гида
  • Дегустация
  • Входные билеты в виллу д’Эсте и в сады Барберини
Что не входит в цену
  • Входные билеты в резиденцию Папы Римского
Место начала и завершения?
Piazzale Ostiense, Linea B, Metro Piramide
Когда и сколько длится?
Когда: По средам и воскресеньям в 07:30.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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9 окт 2024

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