А вы знаете, кто такой Джан Лоренцо Бернини и любите ли вы его, как люблю его я? Вы знаете, что 80% фонтанов в Риме - дело рук его работы или его учеников? Нет? Тогда я приглашаю вас на экскурсию "В поисках Бернини". Он знал о страсти все! Все его работы посвящены именно ей, а также любви, нежности.

Начнём прогулку с посещения церкви Santa Maria Della Vitoria, где находится одна из его гениальных работ "Экстаз святой Терезы". Потом погуляем по площади Barberini, на которой увидим два его фонтана - фонтан "Пчёл" и фонтан "Тритона". Вы узнаете, почему именно пчел можно увидеть на многих памятниках, дворцах и фонтанах. По знаменитой улице Sestina мы дойдём до вершины холма Пинчо и спустимся по Испанской лестнице к ещё одному фонтану Barcaccia (затонувшей шлюпки) По улице del Babuino дойдём до площади del Popolo, где зайдём ещё в одну знаменитую церковь Santa Maria del Popolo. Эта церковь - настоящий музей. Здесь работы Бернини «Авакум и Ангел», Рафаэля, Браманте, Караваджо, Пинтуриккьо, Карраччи. Известной её сделал и бестселлер Дэна Брауна "Ангелы и демоны", в котором одно из действий происходит в капелле Киджи. Я расскажу одну из легенд об этой церкви.

Потом по улице del Corso наш путь лежит к дому, где когда-то жил скульптор, а также зайдём в церковь Sant'Andrea delle Fratte, где установлены два ангела Бернини.

Ну и закончим нашу прогулку на знаменитой площади Navona, которую украшает ещё один его гениальный фонтан "Четырёх рек", с которым связаны интересные истории и невероятные легенды.