В поисках Бернини

В поисках Бернини
В поисках Бернини
В поисках Бернини
В поисках Бернини
В поисках Бернини

Что вас ожидает 🤩

  • Церковь Санта Мария делла Виттория - Экстаз Святой Терезы
  • Фонтан Тритона
  • Фонтан Пчёл
  • Фонтан Баркача
  • Церковь Санта Мария дель Пополо
  • Дом, где жил Бернини
  • Церковь Sant'Andrea delle Fratte
  • Площадь Santa Maria sopra Minerva
  • Фонтан 4-х рек piazza Navona
А вы знаете, кто такой Джан Лоренцо Бернини и любите ли вы его, как люблю его я? Вы знаете, что 80% фонтанов в Риме - дело рук его работы или его учеников? Нет? Тогда я приглашаю вас на экскурсию "В поисках Бернини". Он знал о страсти все! Все его работы посвящены именно ей, а также любви, нежности.
Начнём прогулку с посещения церкви Santa Maria Della Vitoria, где находится одна из его гениальных работ "Экстаз святой Терезы". Потом погуляем по площади Barberini, на которой увидим два его фонтана - фонтан "Пчёл" и фонтан "Тритона". Вы узнаете, почему именно пчел можно увидеть на многих памятниках, дворцах и фонтанах. По знаменитой улице Sestina мы дойдём до вершины холма Пинчо и спустимся по Испанской лестнице к ещё одному фонтану Barcaccia (затонувшей шлюпки) По улице del Babuino дойдём до площади del Popolo, где зайдём ещё в одну знаменитую церковь Santa Maria del Popolo. Эта церковь - настоящий музей. Здесь работы Бернини «Авакум и Ангел», Рафаэля, Браманте, Караваджо, Пинтуриккьо, Карраччи. Известной её сделал и бестселлер Дэна Брауна "Ангелы и демоны", в котором одно из действий происходит в капелле Киджи. Я расскажу одну из легенд об этой церкви.
Потом по улице del Corso наш путь лежит к дому, где когда-то жил скульптор, а также зайдём в церковь Sant'Andrea delle Fratte, где установлены два ангела Бернини.
Ну и закончим нашу прогулку на знаменитой площади Navona, которую украшает ещё один его гениальный фонтан "Четырёх рек", с которым связаны интересные истории и невероятные легенды.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия проводится в группе от 2 человек
  • Услуги русскоязычного гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: площадь Республики
Завершение: Площадь Навона
Когда и сколько длится
Когда: по вторникам и четвергам в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по вторникам и четвергам в 18:00

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