Эта экскурсия ⛳ — оптимальный вариант знакомства с городом для тех, кто в Риме проездом, например, в круизе. Итак, лайнер делает однодневную остановку в порту города Civitavecchia и в

Вашем распоряжении всего один день, а так хочется увидеть Вечный город 🏙️, окунуться в его атмосферу, ничего не пропустить и попытаться увидеть, по возможности, как можно больше! Давайте вместе попробуем это сделать.

Вы скажете, что это нереально.... и будете правы, не хочу вводить Вас в заблуждение, но за день, проведённый в Риме, Вы сможете совершить увлекательную и познавательную прогулку 👣, увидев основные достопримечательности 🏛️, но не все, это Вы сможете сделать в следующий раз, когда задержитесь по-дольше, а я обязательно, подскажу места, которые стоит посетить, остановившись в Риме.

Ознакомьтесь, пожалуйста, с организацией тура:

Встреча в порту Civitavecchia.

Я буду с вами весь день, встречу и провожу Вас обратно, в порт Civitavecchia.

Все детали, выбранного Вами тура, будут оговорены заранее. Длительность тура зависит от Ваших временных рамок (отправление лайнера). Наше пребывание в Риме около 5 часов.

Вам необходимо определиться с транспортом, какой из предложенных вариантов будет наиболее приемлем:

До Рима и обратно на поезде 🚂. Стоимость проездного абонемента на поезд на весь день (в обе стороны) 12€ с человека. Пешая обзорная экскурсия.

второй вариант, который сократит Ваше передвижение пешком, а значит, менее утомителен,

поездка на машине minivan (8 посадочных мест) с водителем, на весь день. Стоимость машины фиксированная и не зависит от количества человек. Машина с водителем к Вашим услугам до конца тура.

Этот вариант наиболее комфортный.

После того, как Вы выбрали, понравившийся вариант и сделали предоплату, мы сможем общаться, используя персональную почту (желательно WhatsApp).

Мне оплатите сумму, оговоренную на сайте (за вычетом, произведенной ранее предоплаты) за организацию тура и экскурсию.

Транспортные расходы не учитываются и являются дополнительными.

Маршрут может быть откорректирован с учётом Ваших пожеланий.

Сделав заказ, Вы всегда можете поменять вид транспорта (поезд, машина minivan), предварительно предупредив меня.

Описание обзорной экскурсии 🧭 по Риму.

Увлекательная прогулка. Не торопясь и получая удовольствие, Вы ощутите энергетику этого города так, как это делают итальянцы. Вы познакомитесь с Вечным городом, почувствуете его гостеприимство, увидете достопримечательности, вокруг которых сконцентрировались одни из самых ярких событий периода становления и расцвета Римской Империи

Наше путешествие начнется с главного символа Вечного города - Колизея, поднимемся по лестнице Микеланджело на обзорную площадку, с которой открывается завораживающий вид на древние руины Римского Форума, увидете Капитолийскую площадь, монумент Витториано, площадь Венеции, знаменитого слоненка на площади Минервы, величественный Пантеон, место паломничества влюблённых - фонтан ⛲ Треви, площадь Навона, с её шедеврами величайшего скульптора Лоренцо Бернини, Замок 🏰 Св. Ангела. В завершение, Вам откроет свои объятия Собор Святого Петра, ведь именно таков был замысел Джованни Бернини, когда он проектировал Площадь Св. Петра.

Итак, Вы сможете совершить увлекательную и познавательную прогулку по Риму, и абстрагировавшись от суеты, насладиться ароматным кофе

Я буду сопровождать Вас весь день, за исключением времени, если Вы захотите отдохнуть, остановившись в каком-нибудь ресторанчике, пиццерии и т. д. Вам должно быть уютно и комфортно.