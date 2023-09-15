Знакомство с Римом в мини-группе

Увидеть визитные карточки города и прикоснуться к его прошлому на нескучной обзорной экскурсии

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приглашаю посетить главные достопримечательности Рима в комфортном формате мини-группы! Через увлекательные истории я раскрою историю Великого города: его возникновения, становления, падения и расцвета. Проведу вас по прекрасным старинным площадям и покажу все самые-самые места.
Знакомство с Римом в мини-группе
Знакомство с Римом в мини-группе
Знакомство с Римом в мини-группе
Знакомство с Римом в мини-группе
Знакомство с Римом в мини-группе
Знакомство с Римом в мини-группе
Знакомство с Римом в мини-группе
Знакомство с Римом в мини-группе
Ближайшие даты:
15
сен
21
сен
22
сен
23
сен
27
сен
28
сен
29
сен
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы погуляете по историческому центру и посетите главные площади города: Навона, Минерва, Испании и Венеции. Увидите мост Святого Ангела, древние форумы, Колизей, Испанскую лестницу и другие символы Рима. Лёгким и доступным языком я расскажу:

  • Сколько в Риме обелисков и как они здесь появились
  • Как в городе образовался культурный слой в 5-6 метров
  • Куда исчезла половина Колизея и как он получил свое имя
  • Какие желания можно «выкупить» у фонтана Треви
  • Зачем Испании несколько посольств в Риме

Кроме того, я поделюсь практическими советами: где вкусно поесть, куда подняться за красивым видом и как не переплачивать во время прогулок по итальянской столице.

Организационные детали

  • Программа предполагает переезд на автобусе от Колизея до фонтана Треви. Билет оплачивается дополнительно — 1,5 евро с человека.
  • Мы осматриваем снаружи все достопримечательности кроме Пантеона
  • Билет в Пантеон оплачивается дополнительно — 5 евро с человека (до 18 лет вход бесплатный)
  • Экскурсия закончится на Испанской площади

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у моста Святого Ангела
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рима

Групповые
Пешеходные
Можно с детьми
Летние
Обзорные
Пантеон
Популярные места
Колизей
Фонтан Треви
Римский форум
Мост Святого Ангела
Самое главное
Площадь Испании и Испанская лестница

Похожие туры из Рима

Душевная обзорная прогулка по Риму
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
219 отзывов
Душевная обзорная прогулка по Риму
Познакомиться с городом в темпе «piano-piano», не теряясь в обилии его достопримечательностей
возле входа в Palazzo Massimo
Сегодня
Завтра
14 сен
15 сен
150 за всё до 3 чел.
Рим - обзорная прогулка по главным местам и неизведанному гетто
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
138 отзывов
Рим - обзорная прогулка по главным местам и неизведанному гетто
Проследить путь города от Античности до современного облика и узнать о жителях прошлого и настоящего
Завтра
14 сен
15 сен
16 сен
140 за всё до 8 чел.
Все дороги ведут в Рим
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
368 отзывов
Все дороги ведут в Рим
Обзорная экскурсия по достопримечательностям Рима с историком искусств
20 сен
28 сен
30 сен
2 окт
130 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Риме. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Риме
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ