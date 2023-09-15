Увидеть визитные карточки города и прикоснуться к его прошлому на нескучной обзорной экскурсии
Приглашаю посетить главные достопримечательности Рима в комфортном формате мини-группы! Через увлекательные истории я раскрою историю Великого города: его возникновения, становления, падения и расцвета. Проведу вас по прекрасным старинным площадям и покажу все самые-самые места.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы погуляете по историческому центру и посетите главные площади города: Навона, Минерва, Испании и Венеции. Увидите мост Святого Ангела, древние форумы, Колизей, Испанскую лестницу и другие символы Рима. Лёгким и доступным языком я расскажу:
- Сколько в Риме обелисков и как они здесь появились
- Как в городе образовался культурный слой в 5-6 метров
- Куда исчезла половина Колизея и как он получил свое имя
- Какие желания можно «выкупить» у фонтана Треви
- Зачем Испании несколько посольств в Риме
Кроме того, я поделюсь практическими советами: где вкусно поесть, куда подняться за красивым видом и как не переплачивать во время прогулок по итальянской столице.
Организационные детали
- Программа предполагает переезд на автобусе от Колизея до фонтана Треви. Билет оплачивается дополнительно — 1,5 евро с человека.
- Мы осматриваем снаружи все достопримечательности кроме Пантеона
- Билет в Пантеон оплачивается дополнительно — 5 евро с человека (до 18 лет вход бесплатный)
- Экскурсия закончится на Испанской площади
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у моста Святого Ангела
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Tatsiana — ваш гид в Риме
Меня зовут Татьяна. С 2015 года я живу в Риме, изучала историю искусства. Экскурсии провожу более пяти лет. Для меня важно помочь гостям почувствовать дух города. Поэтому я не перегружаю рассказ огромным количеством дат и непонятных имен. Зато после прогулок часто слышу от путешественников, что только сейчас Рим заиграл для них новыми красками, по-настоящему раскрылся, и даже древние постройки обрели свои «лица».
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