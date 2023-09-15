Приглашаю посетить главные достопримечательности Рима в комфортном формате мини-группы! Через увлекательные истории я раскрою историю Великого города: его возникновения, становления, падения и расцвета. Проведу вас по прекрасным старинным площадям и покажу все самые-самые места.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы погуляете по историческому центру и посетите главные площади города: Навона, Минерва, Испании и Венеции. Увидите мост Святого Ангела, древние форумы, Колизей, Испанскую лестницу и другие символы Рима. Лёгким и доступным языком я расскажу:

Сколько в Риме обелисков и как они здесь появились

Как в городе образовался культурный слой в 5-6 метров

Куда исчезла половина Колизея и как он получил свое имя

Какие желания можно «выкупить» у фонтана Треви

Зачем Испании несколько посольств в Риме

Кроме того, я поделюсь практическими советами: где вкусно поесть, куда подняться за красивым видом и как не переплачивать во время прогулок по итальянской столице.

Организационные детали