Приглашаются все желающие на экскурсию по главным достопримечательностям Рима в комфортном формате мини-группы! В ходе прогулки по историческому центру можно будет увидеть площади Навона, Минерва, Испании и Венеции, мост Святого
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Увлекательные истории о Риме
- 🏛 Посещение главных достопримечательностей
- 👥 Комфортный формат мини-группы
- 🍝 Практические советы по городу
- 📸 Возможность сделать красивые фотографии
Что можно увидеть
- Площадь Навона
- Площадь Минерва
- Площадь Испании
- Площадь Венеции
- Мост Святого Ангела
- Древние форумы
- Колизей
- Испанская лестница
- Фонтан Треви
- Пантеон
Описание экскурсии
Вы погуляете по историческому центру и посетите главные площади города: Навона, Минерва, Испании и Венеции. Увидите мост Святого Ангела, древние форумы, Колизей, Испанскую лестницу и другие символы Рима. Лёгким и доступным языком я расскажу:
- Сколько в Риме обелисков и как они здесь появились
- Как в городе образовался культурный слой в 5-6 метров
- Куда исчезла половина Колизея и как он получил свое имя
- Какие желания можно «выкупить» у фонтана Треви
- Зачем Испании несколько посольств в Риме
Кроме того, я поделюсь практическими советами: где вкусно поесть, куда подняться за красивым видом и как не переплачивать во время прогулок по итальянской столице.
Организационные детали
- Программа предполагает переезд на автобусе от Колизея до фонтана Треви. Билет оплачивается дополнительно — 1,5 евро с человека.
- Мы осматриваем снаружи все достопримечательности кроме Пантеона
- Билет в Пантеон оплачивается дополнительно — 5 евро с человека (до 18 лет вход бесплатный)
- Экскурсия закончится на Испанской площади
в будние дни в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Её забронировали уже 22 раза на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€45
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У моста Святого Ангела
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1164 туристов
Меня зовут Татьяна. С 2015 года я живу в Риме, изучала историю искусства. Экскурсии провожу более пяти лет. Для меня важно помочь гостям почувствовать дух города. Поэтому я не перегружаю
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 279 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Татьяне за замечательную экскурсию по Риму! Всё было организовано на высшем уровне: мы посетили все главные достопримечательности, а рассказ был невероятно интересным, насыщенным и
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О
Искренне благодарна Татьяне за сегодняшний день. Экскурсия длилась совсем не 6, а более 7 часов на жаре более 40 градусов 😜. Все выжили, даже после бессонной ночи в автобусе. Очень
+4
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Посетили экскурсию Татьяны сегодня, 23 июня. Всем, кто сомневается по поводу продолжительности и прогулки по 30-ти градусной жаре, могу сказать, что Татьяна очень чуткий гид, всегда предложит встать в тени,
+4
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А
Экскурсия была замечательная! Татьяна прекрасный экскурсовод, с широким кругозором, рассказывает множество интересных фактов, в тч знает все о жизни итальянцев! Мне очень понравилась экскурсия, не смотря на ее большую продолжительность,
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А
«Рим — это любовь с первого шага, и в этом заслуга гида Татьяны! 🏛️♥️ Вместо 6 часов мы гуляли 7 с лишним, и ни капли не устали, потому что маршрут
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Благодаря Татьяне нам особенно запомнились произведения великого Бернини, а также невероятная история Рима. В группе было 4 человека (включая меня и моего молодого человека), слышно было каждое слово. Отдельная благодарность за добрые слова в поддержку девушек!
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