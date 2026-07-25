Приглашаются все желающие на экскурсию по главным достопримечательностям Рима в комфортном формате мини-группы! В ходе прогулки по историческому центру можно будет увидеть площади Навона, Минерва, Испании и Венеции, мост Святого

Ангела, древние форумы, Колизей и Испанскую лестницу. Увлекательные истории о возникновении, становлении, падении и расцвете Великого города помогут глубже понять его богатую историю. Кроме того, будут раскрыты интересные факты: сколько в Риме обелисков и как они здесь появились, как образовался культурный слой в 5-6 метров, куда исчезла половина Колизея и как он получил свое имя, какие желания можно «выкупить» у фонтана Треви и зачем Испании несколько посольств в Риме. Практические советы о том, где вкусно поесть, куда подняться за красивым видом и как не переплачивать во время прогулок по итальянской столице, сделают ваше пребывание в Риме ещё более приятным. Программа включает переезд на автобусе от Колизея до фонтана Треви (билет оплачивается дополнительно). Все достопримечательности осматриваются снаружи, кроме Пантеона (билет оплачивается дополнительно). Экскурсия завершится на Испанской площади

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Вы погуляете по историческому центру и посетите главные площади города: Навона, Минерва, Испании и Венеции. Увидите мост Святого Ангела, древние форумы, Колизей, Испанскую лестницу и другие символы Рима. Лёгким и доступным языком я расскажу:

Сколько в Риме обелисков и как они здесь появились

Как в городе образовался культурный слой в 5-6 метров

Куда исчезла половина Колизея и как он получил свое имя

Какие желания можно «выкупить» у фонтана Треви

Зачем Испании несколько посольств в Риме

Кроме того, я поделюсь практическими советами: где вкусно поесть, куда подняться за красивым видом и как не переплачивать во время прогулок по итальянской столице.

Организационные детали