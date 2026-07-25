Знакомство с Римом в мини-группе

Посетите главные достопримечательности Рима в мини-группе! Узнайте увлекательные истории о Колизее, фонтане Треви и других символах города
Приглашаются все желающие на экскурсию по главным достопримечательностям Рима в комфортном формате мини-группы! В ходе прогулки по историческому центру можно будет увидеть площади Навона, Минерва, Испании и Венеции, мост Святого
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Ангела, древние форумы, Колизей и Испанскую лестницу.

Увлекательные истории о возникновении, становлении, падении и расцвете Великого города помогут глубже понять его богатую историю.

Кроме того, будут раскрыты интересные факты: сколько в Риме обелисков и как они здесь появились, как образовался культурный слой в 5-6 метров, куда исчезла половина Колизея и как он получил свое имя, какие желания можно «выкупить» у фонтана Треви и зачем Испании несколько посольств в Риме.

Практические советы о том, где вкусно поесть, куда подняться за красивым видом и как не переплачивать во время прогулок по итальянской столице, сделают ваше пребывание в Риме ещё более приятным.

Программа включает переезд на автобусе от Колизея до фонтана Треви (билет оплачивается дополнительно). Все достопримечательности осматриваются снаружи, кроме Пантеона (билет оплачивается дополнительно). Экскурсия завершится на Испанской площади

5
279 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Увлекательные истории о Риме
  • 🏛 Посещение главных достопримечательностей
  • 👥 Комфортный формат мини-группы
  • 🍝 Практические советы по городу
  • 📸 Возможность сделать красивые фотографии
Знакомство с Римом в мини-группе
Знакомство с Римом в мини-группе
Знакомство с Римом в мини-группе

Что можно увидеть

  • Площадь Навона
  • Площадь Минерва
  • Площадь Испании
  • Площадь Венеции
  • Мост Святого Ангела
  • Древние форумы
  • Колизей
  • Испанская лестница
  • Фонтан Треви
  • Пантеон

Описание экскурсии

Вы погуляете по историческому центру и посетите главные площади города: Навона, Минерва, Испании и Венеции. Увидите мост Святого Ангела, древние форумы, Колизей, Испанскую лестницу и другие символы Рима. Лёгким и доступным языком я расскажу:

  • Сколько в Риме обелисков и как они здесь появились
  • Как в городе образовался культурный слой в 5-6 метров
  • Куда исчезла половина Колизея и как он получил свое имя
  • Какие желания можно «выкупить» у фонтана Треви
  • Зачем Испании несколько посольств в Риме

Кроме того, я поделюсь практическими советами: где вкусно поесть, куда подняться за красивым видом и как не переплачивать во время прогулок по итальянской столице.

Организационные детали

  • Программа предполагает переезд на автобусе от Колизея до фонтана Треви. Билет оплачивается дополнительно — 1,5 евро с человека.
  • Мы осматриваем снаружи все достопримечательности кроме Пантеона
  • Билет в Пантеон оплачивается дополнительно — 5 евро с человека (до 18 лет вход бесплатный)
  • Экскурсия закончится на Испанской площади

в будние дни в 09:00

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€45
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У моста Святого Ангела
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1164 туристов
Меня зовут Татьяна. С 2015 года я живу в Риме, изучала историю искусства. Экскурсии провожу более пяти лет. Для меня важно помочь гостям почувствовать дух города. Поэтому я не перегружаю
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рассказ огромным количеством дат и непонятных имен. Зато после прогулок часто слышу от путешественников, что только сейчас Рим заиграл для них новыми красками, по-настоящему раскрылся, и даже древние постройки обрели свои «лица».

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 279 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
279
4
3
2
1
Andrew
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Татьяне за замечательную экскурсию по Риму! Всё было организовано на высшем уровне: мы посетили все главные достопримечательности, а рассказ был невероятно интересным, насыщенным и
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увлекательным. Татьяна делилась не только историческими фактами, но и интересными деталями и историями, благодаря которым Рим открылся для нас совершенно с новой стороны. Было видно, что она прекрасно знает историю, любит своё дело и умеет заинтересовать каждого. Экскурсия прошла легко, комфортно и оставила самые теплые впечатления. Искренне рекомендуем Татьяну всем, кто хочет увидеть и почувствовать настоящий Рим!

Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Татьяне за замечательную экскурсию по Риму! Всё было организовано на
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Татьяне за замечательную экскурсию по Риму! Всё было организовано на
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Татьяне за замечательную экскурсию по Риму! Всё было организовано на
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Татьяне за замечательную экскурсию по Риму! Всё было организовано на
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О
Искренне благодарна Татьяне за сегодняшний день. Экскурсия длилась совсем не 6, а более 7 часов на жаре более 40 градусов 😜. Все выжили, даже после бессонной ночи в автобусе. Очень
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заботливая Татьяна, много времени уделяет вопросу самочувствия туристов. За 1 день лично я получила ровно то, чего и хотела. Оставшееся время посвятила поездке на метро в Ватикан, ни капли не пожалела. Искренне советую сотрудничать с Татьяной

Искренне благодарна Татьяне за сегодняшний день. Экскурсия длилась совсем не 6, а более 7 часов на
Искренне благодарна Татьяне за сегодняшний день. Экскурсия длилась совсем не 6, а более 7 часов на
Искренне благодарна Татьяне за сегодняшний день. Экскурсия длилась совсем не 6, а более 7 часов на
Искренне благодарна Татьяне за сегодняшний день. Экскурсия длилась совсем не 6, а более 7 часов на
Искренне благодарна Татьяне за сегодняшний день. Экскурсия длилась совсем не 6, а более 7 часов на
Искренне благодарна Татьяне за сегодняшний день. Экскурсия длилась совсем не 6, а более 7 часов на
Искренне благодарна Татьяне за сегодняшний день. Экскурсия длилась совсем не 6, а более 7 часов на
Искренне благодарна Татьяне за сегодняшний день. Экскурсия длилась совсем не 6, а более 7 часов на+4
Искренне благодарна Татьяне за сегодняшний день. Экскурсия длилась совсем не 6, а более 7 часов на
Искренне благодарна Татьяне за сегодняшний день. Экскурсия длилась совсем не 6, а более 7 часов на
Искренне благодарна Татьяне за сегодняшний день. Экскурсия длилась совсем не 6, а более 7 часов на
Искренне благодарна Татьяне за сегодняшний день. Экскурсия длилась совсем не 6, а более 7 часов на
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Дарья
Посетили экскурсию Татьяны сегодня, 23 июня. Всем, кто сомневается по поводу продолжительности и прогулки по 30-ти градусной жаре, могу сказать, что Татьяна очень чуткий гид, всегда предложит встать в тени,
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присесть, при наличии такой возможности, не бежит и не торопит, посоветует кафе или ресторан, где можно вкусно перекусить, одним словом, разнообразит прогулку максимально. Кроме того, она просто кладезь информации, иногда даже кажется, что столько запомнить невозможно! Нам было познавательно и интересно. огромное спасибо за замечательный день и такую красоту!

Посетили экскурсию Татьяны сегодня, 23 июня. Всем, кто сомневается по поводу продолжительности и прогулки по 30-ти
Посетили экскурсию Татьяны сегодня, 23 июня. Всем, кто сомневается по поводу продолжительности и прогулки по 30-ти
Посетили экскурсию Татьяны сегодня, 23 июня. Всем, кто сомневается по поводу продолжительности и прогулки по 30-ти
Посетили экскурсию Татьяны сегодня, 23 июня. Всем, кто сомневается по поводу продолжительности и прогулки по 30-ти
Посетили экскурсию Татьяны сегодня, 23 июня. Всем, кто сомневается по поводу продолжительности и прогулки по 30-ти
Посетили экскурсию Татьяны сегодня, 23 июня. Всем, кто сомневается по поводу продолжительности и прогулки по 30-ти
Посетили экскурсию Татьяны сегодня, 23 июня. Всем, кто сомневается по поводу продолжительности и прогулки по 30-ти
Посетили экскурсию Татьяны сегодня, 23 июня. Всем, кто сомневается по поводу продолжительности и прогулки по 30-ти+4
Посетили экскурсию Татьяны сегодня, 23 июня. Всем, кто сомневается по поводу продолжительности и прогулки по 30-ти
Посетили экскурсию Татьяны сегодня, 23 июня. Всем, кто сомневается по поводу продолжительности и прогулки по 30-ти
Посетили экскурсию Татьяны сегодня, 23 июня. Всем, кто сомневается по поводу продолжительности и прогулки по 30-ти
Посетили экскурсию Татьяны сегодня, 23 июня. Всем, кто сомневается по поводу продолжительности и прогулки по 30-ти
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А
Экскурсия была замечательная! Татьяна прекрасный экскурсовод, с широким кругозором, рассказывает множество интересных фактов, в тч знает все о жизни итальянцев! Мне очень понравилась экскурсия, не смотря на ее большую продолжительность,
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голова потом не была перегружена, Татьяна рассказывает все емко и понятно, без лишней воды. А еще Татьяна шикарно фотографирует, что для девочек очень важно!:)))
С большим удовольствием уже рекомендовала Татьяну своим знакомым!
Если вы хотите посмотреть Рим объемно, но не закончить экскурсию с "квадратной головой", вам точно стоит выбрать эту экскурсию!!!

Экскурсия была замечательная! Татьяна прекрасный экскурсовод, с широким кругозором, рассказывает множество интересных фактов, в тч знает
Экскурсия была замечательная! Татьяна прекрасный экскурсовод, с широким кругозором, рассказывает множество интересных фактов, в тч знает
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А
«Рим — это любовь с первого шага, и в этом заслуга гида Татьяны! 🏛️♥️ Вместо 6 часов мы гуляли 7 с лишним, и ни капли не устали, потому что маршрут
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был построен с умом: всегда в тени, всегда есть где присесть. Татьяна знает о городе всё и рассказывает так, что хочется слушать вечность. Она по-настоящему живёт Римом и своей работой. Безумно рекомендуем! Grazie mille!»

«Рим — это любовь с первого шага, и в этом заслуга гида Татьяны! 🏛️♥️ Вместо 6
«Рим — это любовь с первого шага, и в этом заслуга гида Татьяны! 🏛️♥️ Вместо 6
«Рим — это любовь с первого шага, и в этом заслуга гида Татьяны! 🏛️♥️ Вместо 6
«Рим — это любовь с первого шага, и в этом заслуга гида Татьяны! 🏛️♥️ Вместо 6
«Рим — это любовь с первого шага, и в этом заслуга гида Татьяны! 🏛️♥️ Вместо 6
«Рим — это любовь с первого шага, и в этом заслуга гида Татьяны! 🏛️♥️ Вместо 6
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Анастасия
Благодаря Татьяне нам особенно запомнились произведения великого Бернини, а также невероятная история Рима. В группе было 4 человека (включая меня и моего молодого человека), слышно было каждое слово. Отдельная благодарность за добрые слова в поддержку девушек!
Благодаря Татьяне нам особенно запомнились произведения великого Бернини, а также невероятная история Рима. В группе было
Благодаря Татьяне нам особенно запомнились произведения великого Бернини, а также невероятная история Рима. В группе было
Благодаря Татьяне нам особенно запомнились произведения великого Бернини, а также невероятная история Рима. В группе было
Благодаря Татьяне нам особенно запомнились произведения великого Бернини, а также невероятная история Рима. В группе было
Благодаря Татьяне нам особенно запомнились произведения великого Бернини, а также невероятная история Рима. В группе было
Благодаря Татьяне нам особенно запомнились произведения великого Бернини, а также невероятная история Рима. В группе было
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