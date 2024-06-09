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Не секрет, что Рим любим художниками со всего мира в том числе за его волшебный золотой свет перед закатом. Да и современные фотографы в основном устраивают фотосессии в это время.



Предлагаю и вам неспешно прогуляться по главным достопримечательностям города, которые предстанут перед вами в самом выигрышном свете.