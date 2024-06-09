Не секрет, что Рим любим художниками со всего мира в том числе за его волшебный золотой свет перед закатом. Да и современные фотографы в основном устраивают фотосессии в это время.
Предлагаю и вам неспешно прогуляться по главным достопримечательностям города, которые предстанут перед вами в самом выигрышном свете.
Предлагаю и вам неспешно прогуляться по главным достопримечательностям города, которые предстанут перед вами в самом выигрышном свете.
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы прогуляемся от северного въезда в город — Пьяцца-дель-Пополо, откуда начинается путь паломников по папским базиликам.
- Далее проследуем к площади Испании с её знаменитой Испанской лестницей и собором Сантиссима-Тринита-дей-Монти, а также фонтаном в виде лодки.
- Вы сможете кинуть монетку в фонтан Треви — я расскажу историю его появления и о том, как он прославился на весь мир.
- Следуя по узким римским улочкам, мы окажемся перед величественным древнеримским Пантеоном, купол которого на протяжении веков считался крупнейшим в мире.
- Посетим барочную площадь Навона, построенную на месте древнеримского стадиона.
- И закончим прогулку на мосту Ангелов, который стал последней работой архитектора Бернини. Здесь перед вами предстанет вид на купол собора Святого Петра на закате.
Осматривая величественные памятники, вы погрузитесь в прошлые эпохи Вечного города и услышите о самых значимых событиях в его великой истории.
Организационные детали
- Позаботьтесь об удобной одежде и обуви
- Экскурсия подойдёт участникам старше 15 лет
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Пьяцца-дель-Пополо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 56 туристов
Всем привет! Меня зовут Полина, и я влюблена в Рим. Многие годы я приезжала в него как турист — и, наконец, перебралась насовсем. Я изучала историю искусства в Москве, сейчасЗадать вопрос
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