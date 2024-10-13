Приглашаю вас на уникальную экскурсию по тайным уголкам Венеции, где вы сможете окунуться в подлинную атмосферу города, далёкую от привычных туристических маршрутов.
Вместо главных достопримечательностей, мы пройдёмся по узким улочкам, где звучит смех детворы и тихо прогуливаются кошки.
Послушаем мелодичный звон старинной церкви с её вековыми фресками и остановимся у спокойного канала, где старик из соседнего палаццо неспешно швартует свою лодку.
Вместо главных достопримечательностей, мы пройдёмся по узким улочкам, где звучит смех детворы и тихо прогуливаются кошки.
Послушаем мелодичный звон старинной церкви с её вековыми фресками и остановимся у спокойного канала, где старик из соседнего палаццо неспешно швартует свою лодку.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Забудем ненадолго о главных местах города и пройдём улочками, где играет детвора и гуляют кошки. Послушаем звон старой церкви, в которой сохранились многовековые фрески. Остановимся у канала, где старик из соседнего палаццо швартует свою лодку. Где-то параллельно будут проходить бесчисленные туристы популярными тропами. А мы, совсем неподалёку от них, будем знакомиться с настоящей венецианской жизнью. Что вас ждет:• Квартал Риальто. Вы увидите первую церковь города и самый древний мост через Большой канал. А ещё знаменитый рынок Риальто — пахнущий рыбой и сочетающий простоту рыночных рядов и изысканность всего, что их окружает.
- Район Сан-Стае. Вы посетите площадь Сан-Джорджио-даль-Орио, сохранившую абсолютную аутентичность. Здесь стоит одна из красивейших венецианских церквей, вокруг которой играют местные дети, а старики по вечерам ведут долгие беседы. Тут даже есть маленький огород. И всё это в двух шагах от основных туристических маршрутов.
- Район Сан-Поло. Я покажу вам палаццо, в который попала австрийская бомба в 19 веке. Расскажу, почему этот квартал в Венеции назывался когда-то «Эдемом», отчего один из мостов окрестили «Мостом грудей» и кто живёт здесь сейчас.
- Базилика Санта-Мария-Глориоза-дей-Фрари, любимая и почитаемая венецианцами. Тут проходят свадьбы и причастия знатных горожан, упокоены великий живописец Тициан и скульптор Антонио Канова. Здесь же можно увидеть полотна Тициана и Беллини. А ещё неподалёку есть старинное кафе с десертами, куда выстраивается очередь из местных жителей.
- Кампо-Санта-Маргарита. Мы выйдем на одну из самых оживлённых площадей Венеции, где вечерами студенты устраивают весёлые вечеринки. Нам нужен уголок за площадью, где находятся палаццо известных венецианцев. В одном из них живёт графиня — бывшая возлюбленная Иосифа Бродского.
Церковь Сан-Барнаба. Рядом с церковью на канале стоит лодка, с которой продают овощи и фрукты, выращенные на одном из островов Венецианской лагуны. Сюда по выходным любят приходить местные жители, чтобы купить свежие артишоки к обеду. Важная информация:.
Церковь Сан-Барнаба. Рядом с церковью на канале стоит лодка, с которой продают овощи и фрукты, выращенные на одном из островов Венецианской лагуны. Сюда по выходным любят приходить местные жители, чтобы купить свежие артишоки к обеду. Важная информация:.
Я профессиональный фотограф и могу предложить вам снимки с прогулки в свободном стиле. Стоимость услуги — €60 за 20 обработанных фото.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Квартал Риальто
- Район Сан-Стае
- Район Сан-Поло
- Базилика Санта-Мария-Глориоза-дей-Фрари
- Кампо-Санта-Маргарита
- Церковь Сан-Барнаба
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: У моста Риальто
Завершение: На площади San Barnaba
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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