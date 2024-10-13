Забудем ненадолго о главных местах города и пройдём улочками, где играет детвора и гуляют кошки. Послушаем звон старой церкви, в которой сохранились многовековые фрески. Остановимся у канала, где старик из соседнего палаццо швартует свою лодку. Где-то параллельно будут проходить бесчисленные туристы популярными тропами. А мы, совсем неподалёку от них, будем знакомиться с настоящей венецианской жизнью. Что вас ждет:• Квартал Риальто. Вы увидите первую церковь города и самый древний мост через Большой канал. А ещё знаменитый рынок Риальто — пахнущий рыбой и сочетающий простоту рыночных рядов и изысканность всего, что их окружает.

Район Сан-Стае. Вы посетите площадь Сан-Джорджио-даль-Орио, сохранившую абсолютную аутентичность. Здесь стоит одна из красивейших венецианских церквей, вокруг которой играют местные дети, а старики по вечерам ведут долгие беседы. Тут даже есть маленький огород. И всё это в двух шагах от основных туристических маршрутов.

Район Сан-Поло. Я покажу вам палаццо, в который попала австрийская бомба в 19 веке. Расскажу, почему этот квартал в Венеции назывался когда-то «Эдемом», отчего один из мостов окрестили «Мостом грудей» и кто живёт здесь сейчас.

Базилика Санта-Мария-Глориоза-дей-Фрари, любимая и почитаемая венецианцами. Тут проходят свадьбы и причастия знатных горожан, упокоены великий живописец Тициан и скульптор Антонио Канова. Здесь же можно увидеть полотна Тициана и Беллини. А ещё неподалёку есть старинное кафе с десертами, куда выстраивается очередь из местных жителей.

Кампо-Санта-Маргарита. Мы выйдем на одну из самых оживлённых площадей Венеции, где вечерами студенты устраивают весёлые вечеринки. Нам нужен уголок за площадью, где находятся палаццо известных венецианцев. В одном из них живёт графиня — бывшая возлюбленная Иосифа Бродского.

Церковь Сан-Барнаба. Рядом с церковью на канале стоит лодка, с которой продают овощи и фрукты, выращенные на одном из островов Венецианской лагуны. Сюда по выходным любят приходить местные жители, чтобы купить свежие артишоки к обеду. Важная информация:.

Церковь Сан-Барнаба. Рядом с церковью на канале стоит лодка, с которой продают овощи и фрукты, выращенные на одном из островов Венецианской лагуны. Сюда по выходным любят приходить местные жители, чтобы купить свежие артишоки к обеду. Важная информация:.

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