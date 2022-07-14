Приглашаю вас познакомится с одним из самых святых городов мира — Иерусалимом.



Вы увидите Старый город с его главными достопримечательностями: место казни, погребения и воскрешения Сына Божьего, а также знаменитую Стену плача. При желании, после обзорной экскурсии по Иерусалиму, мы отправимся дальше. Вы можете выбрать программу с посещением Вифлеема или с отдыхом на пляже Мертвого моря.