Иерусалим Христианский с выбором программы

Индивидуальная экскурсия в Иерусалиме
5
5 отзывов
Приглашаю вас познакомится с одним из самых святых городов мира — Иерусалимом.

Вы увидите Старый город с его главными достопримечательностями: место казни, погребения и воскрешения Сына Божьего, а также знаменитую Стену плача. При желании, после обзорной экскурсии по Иерусалиму, мы отправимся дальше. Вы можете выбрать программу с посещением Вифлеема или с отдыхом на пляже Мертвого моря.
Иерусалим Христианский с выбором программы
Иерусалим Христианский с выбором программы
Иерусалим Христианский с выбором программы
Ближайшие даты:
5
фев
6
фев
7
фев
8
фев
9
фев
10
фев
11
фев
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Экскурсия для 1-6 человек$550
Экскурсия для 1-4 человек$600
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Экскурсия «Иерусалим Христианский» Вы увидите:

  • Храм Гроба Господня;
  • Голгофу — место распятия;
  • Камень Миропомазания;
  • Кувуклию Христа — сооружение над Гробом Господнием, местом Воскресения Христа;
  • Стену плача — главную еврейскую святыню после разрушения Иерусалимского Храма, место обращения ко Всевышнему;
  • Сионскую гору;

• Армянский квартал. Экскурсия «Иерусалим + Вифлеем» Вы увидите:

  • Базилика Рождества Христова в Вифлееме — место рождения Христа;
  • Вифлеемскую икону Божией Матери;
  • Храм Гроба Господня, Воскресения Господня в Иерусалиме;
  • Голгофу — место распятия;
  • Камень Миропомазания;
  • Кувуклию Христа — сооружение над Гробом Господнием, местом Воскресения Христа;
  • Стену плача — главную еврейскую святыню после разрушения Иерусалимского Храма, место обращения ко Всевышнему;
  • Храмовую Гору — Мусульманское святилище;

• Купол Скалы и мечеть Аль-Акса — вид с обзорной площади. Экскурсия «Иерусалим + Мертвое море» Вы увидите:

  • Храм Гроба Господня, Воскресения Господня в Иерусалиме;
  • Голгофу — место распятия;
  • Камень Миропомазания;
  • Кувуклию Христа — сооружение над Гробом Господнием, местом Воскресения Христа;
  • Стену плача — главную еврейскую святыню после разрушения Иерусалимского Храма, место обращения ко Всевышнему;

• Пляж Мертвого моря с лечебными грязями. Он оборудован удобствами: стулья, навесы, душевые, бассейн детский и взрослый. На пляже есть бар и ресторан для желающих пообедать. Важно знать:

  • Для посещения Вифлеема необходим паспорт.
  • Для отдыха на Мертвом море возьми купальные принадлежности.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида на 10 часов, транспорт, вход на оборудованный пляж
  • Мест в машине - 6
Что не входит
  • Обед
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Ф
14 июля 2022
В
11 июля 2022
E
25 июня 2022
И
10 мая 2022
Очень профессионально, познавательно и интересно
К
22 мар 2022

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