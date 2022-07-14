Приглашаю вас познакомится с одним из самых святых городов мира — Иерусалимом.
Вы увидите Старый город с его главными достопримечательностями: место казни, погребения и воскрешения Сына Божьего, а также знаменитую Стену плача. При желании, после обзорной экскурсии по Иерусалиму, мы отправимся дальше. Вы можете выбрать программу с посещением Вифлеема или с отдыхом на пляже Мертвого моря.
Вы увидите Старый город с его главными достопримечательностями: место казни, погребения и воскрешения Сына Божьего, а также знаменитую Стену плача. При желании, после обзорной экскурсии по Иерусалиму, мы отправимся дальше. Вы можете выбрать программу с посещением Вифлеема или с отдыхом на пляже Мертвого моря.
Ближайшие даты:
5
фев
фев
6
фев
фев
7
фев
фев
8
фев
фев
9
фев
фев
10
фев
фев
11
фев
фев
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Экскурсия для 1-6 человек
|$550
|Экскурсия для 1-4 человек
|$600
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Экскурсия «Иерусалим Христианский» Вы увидите:
- Храм Гроба Господня;
- Голгофу — место распятия;
- Камень Миропомазания;
- Кувуклию Христа — сооружение над Гробом Господнием, местом Воскресения Христа;
- Стену плача — главную еврейскую святыню после разрушения Иерусалимского Храма, место обращения ко Всевышнему;
- Сионскую гору;
• Армянский квартал. Экскурсия «Иерусалим + Вифлеем» Вы увидите:
- Базилика Рождества Христова в Вифлееме — место рождения Христа;
- Вифлеемскую икону Божией Матери;
- Храм Гроба Господня, Воскресения Господня в Иерусалиме;
- Голгофу — место распятия;
- Камень Миропомазания;
- Кувуклию Христа — сооружение над Гробом Господнием, местом Воскресения Христа;
- Стену плача — главную еврейскую святыню после разрушения Иерусалимского Храма, место обращения ко Всевышнему;
- Храмовую Гору — Мусульманское святилище;
• Купол Скалы и мечеть Аль-Акса — вид с обзорной площади. Экскурсия «Иерусалим + Мертвое море» Вы увидите:
- Храм Гроба Господня, Воскресения Господня в Иерусалиме;
- Голгофу — место распятия;
- Камень Миропомазания;
- Кувуклию Христа — сооружение над Гробом Господнием, местом Воскресения Христа;
- Стену плача — главную еврейскую святыню после разрушения Иерусалимского Храма, место обращения ко Всевышнему;
• Пляж Мертвого моря с лечебными грязями. Он оборудован удобствами: стулья, навесы, душевые, бассейн детский и взрослый. На пляже есть бар и ресторан для желающих пообедать. Важно знать:
- Для посещения Вифлеема необходим паспорт.
- Для отдыха на Мертвом море возьми купальные принадлежности.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида на 10 часов, транспорт, вход на оборудованный пляж
- Мест в машине - 6
- Что не входит
- Обед
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ф
Фаина
14 июля 2022
В
Вячеслав
11 июля 2022
E
Ester
25 июня 2022
И
Игорь
10 мая 2022
Очень профессионально, познавательно и интересно
К
Кирилл
22 мар 2022
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