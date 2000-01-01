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Иерусалим Христианский и Вифлеем

5
3 отзыва
GRT
GRT – Гид из Иерусалима
Иерусалим Христианский и Вифлеем
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • Подземная
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • $95 за человека

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Иерусалим Христианский и Вифлеем
Иерусалим Христианский и Вифлеем

Что вы увидите

  • Базилика Рождества Христова в Вифлееме
  • Храм Гроба Господня
  • Голгофа
  • камень Миропомазония
  • Кувуклия
  • Стена плача
  • Храмовая Гора
Базилика Рождества Христова в Вифлееме - место рождения Христа. Вифлеемская икона Божией Матери.
*Храм Гроба Господня, Воскресения Господня в Иерусалиме.
*Голгофа- место распятия, камень Миропомазония, Кувуклия -сооружение над Гробом Господнием, местом Воскресения Христа.
*Стена плача- главная еврейская святыня после разрушения Иерусалимского Храма, место обращения ко Всевышнему.
*Храмовая Гора- Мусульманское святилище Купол Скалы и мечеть Аль-Акса- вид с обзорной площади.
Экскурсия проводится в мини-группе до 6 человек
Что входит
  • Транспорт и услуги гида
Что не входит
  • Обед
Начало и место завершения
🚩 Место проживания туриста
Иерусалим Христианский и Вифлеем
Иерусалим Христианский и Вифлеем
Иерусалим Христианский и Вифлеем
Иерусалим Христианский и Вифлеем

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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GRT
GRT
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3 отзыва оставили туристы

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