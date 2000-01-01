Базилика Рождества Христова в Вифлееме - место рождения Христа. Вифлеемская икона Божией Матери.
*Храм Гроба Господня, Воскресения Господня в Иерусалиме.
*Голгофа- место распятия, камень Миропомазония, Кувуклия -сооружение над Гробом Господнием, местом Воскресения Христа.
*Стена плача- главная еврейская святыня после разрушения Иерусалимского Храма, место обращения ко Всевышнему.
*Храмовая Гора- Мусульманское святилище Купол Скалы и мечеть Аль-Акса- вид с обзорной площади.
Экскурсия проводится в мини-группе до 6 человек