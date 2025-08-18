Индивидуальная
до 5 чел.
Иерусалим: Главные Святыни НЕ ТОРОПЯСЬ
Начало: Яффские ворота (или по договоренности)
Расписание: Пятница или суббота.
$300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Иерусалим - город мира
Начало: Яффские ворота (или по договоренности)
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
Завтра в 08:00
3 янв в 08:00
$300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Иерусалим: по стопам Иисуса
Начало: По договоренности
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
Завтра в 08:00
3 янв в 08:00
$300 за всё до 5 чел.
- ННиколай18 августа 2025Я увидел все, что хотел увидеть.
- ССергей6 апреля 2025Экскурсия, в целом, понравилась. Гид исключительно эрудирован, информация обширная, интересная. Вадим - интересный собеседник, с хорошим одесским чувством юмора, колоритный.
- AAnna24 марта 2025Незабываемая экскурсия "По стопам Иисуса" с Вадимом!

Индивидуальный тур «По стопам Иисуса» с Вадимом – это глубокое погружение в историю Иерусалима.
- AAnna24 марта 2025Незабываемая экскурсия "По стопам Иисуса" с Вадимом!
Индивидуальный тур «По стопам Иисуса» с Вадимом – это глубокое погружение в историю Иерусалима.
- ЕЕкатерина29 апреля 2023Очень интересная экскурсия, рекомендую тем, кто хочет ознакомиться с основными достопримечательностями Иерусалима. Гид очень интересно рассказывал про каждую из них.
- ИИнна9 апреля 2023Огромное спасибо Вадиму за высокий профессионализм, любовь к своей работе и своей стране, ответственное и уважительное отношение к туристам. Производит
- ММария3 апреля 2023Были на экскурсии с Вадимом. Остались самые приятные впечатления от города и экскурсовода. Даже не заметили как прошло 8 часов. Обязательно вернемся и посетим остальные экскурсии с Вадимом. Рекомендуем👍👍
- ЗЗебницкая1 апреля 2023Очень увлекательная экскурсия с Вадимом Лаутом. 10 часов и 12км пешком пролетели незаметно! Спасибо
- ВВиктория1 апреля 2023Очень увлекательная экскурсия с Вадимом Лаутом. 10 часов и 12км пешком пролетели незаметно! Спасибо
