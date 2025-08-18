Мои заказы

Церковь Всех Наций – экскурсии в Иерусалиме

Найдено 3 экскурсии в категории «Церковь Всех Наций» в Иерусалиме на русском языке, цены от $300. Расписание для бронирования на декабрь 2025, январь и март 2026 г.
Иерусалим: Главные Святыни НЕ ТОРОПЯСЬ
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Иерусалим: Главные Святыни НЕ ТОРОПЯСЬ
Начало: Яффские ворота (или по договоренности)
Расписание: Пятница или суббота.
$300 за всё до 5 чел.
Иерусалим - город мира
8 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Иерусалим - город мира
Начало: Яффские ворота (или по договоренности)
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
Завтра в 08:00
3 янв в 08:00
$300 за всё до 5 чел.
Иерусалим: по стопам Иисуса
10 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Иерусалим: по стопам Иисуса
Начало: По договоренности
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
Завтра в 08:00
3 янв в 08:00
$300 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    18 августа 2025
    Иерусалим - город мира
    Я увидел все, что хотел увидеть.
  • С
    Сергей
    6 апреля 2025
    Иерусалим - город мира
    Экскурсия, в целом, понравилась. Гид исключительно эрудирован, информация обширная, интересная. Вадим - интересный собеседник, с хорошим одесским чувством юмора, колоритный.
    читать дальше

    Не очень адаптивный, порой грубоватый и безапелляционный - но это скорее плюсы, чем минусы - я получил от экскурсии гораздо больше, чем ожидал: не только много интересной информации, но и большой прорыв в понимании мировоззрения очень большого сегмента еврейского народа (самый большой прорыв за 3 года моей жизни на земле Израиля). Это замечательно! Маленькая рекомендация выбирающим тур - вдумчиво отнестись к выбору местечка для обеда - в старом городе легко можно попасть в забегаловку с ценами первоклассного ресторана.

  • S
    Sergei
    6 апреля 2025
    Иерусалим - город мира
    Экскурсия, в целом, понравилась. Гид исключительно эрудирован, информация обширная, интересная. Вадим - интересный собеседник, с хорошим одесским чувством юмора, колоритный.
    читать дальше

    Не очень адаптивный, порой грубоватый и безапелляционный - но это скорее плюсы, чем минусы - я получил от экскурсии гораздо больше, чем ожидал: не только много интересной информации, но и большой прорыв в понимании мировоззрения очень большого сегмента еврейского народа (самый большой прорыв за 3 года моей жизни на земле Израиля). Это замечательно! Маленькая рекомендация выбирающим тур - вдумчиво отнестись к выбору местечка для обеда - в старом городе легко можно попасть в забегаловку с ценами первоклассного ресторана.

  • A
    Anna
    24 марта 2025
    Иерусалим: по стопам Иисуса
    Незабываемая экскурсия "По стопам Иисуса" с Вадимом!

    Индивидуальный тур «По стопам Иисуса» с Вадимом – это глубокое погружение в историю Иерусалима.
    читать дальше

    Его знания, увлеченность и внимание к деталям сделали путешествие незабываемым. По нашему желанию Вадим изменил маршрут, и кроме ключевых мест, мы также побывали на горе Сион.

    Организация на высшем уровне: удобный темп, четкий маршрут, ответы на все вопросы. Если хотите не просто увидеть святые места, а прочувствовать их смысл – этот тур идеально вам подойдет!

    Спасибо Спутник Израиль за потрясающий опыт!

  • Е
    Екатерина
    29 апреля 2023
    Иерусалим - город мира
    Очень интересная экскурсия, рекомендую тем, кто хочет ознакомиться с основными достопримечательностями Иерусалима. Гид очень интересно рассказывал про каждую из них.
  • И
    Инна
    9 апреля 2023
    Иерусалим - город мира
    Огромное спасибо Вадиму за высокий профессионализм, любовь к своей работе и своей стране, ответственное и уважительное отношение к туристам. Производит
    читать дальше

    впечатление глубокое знание истории, высокий интеллект и умение контактировать с людьми.
    С удовольствием рекомендую всем эту экскурсию, а также другие путешествия с Вадимом по Израилю.
    Инна из Израиля

  • М
    Мария
    3 апреля 2023
    Иерусалим - город мира
    Были на экскурсии с Вадимом. Остались самые приятные впечатления от города и экскурсовода. Даже не заметили как прошло 8 часов. Обязательно вернемся и посетим остальные экскурсии с Вадимом. Рекомендуем👍👍
  • З
    Зебницкая
    1 апреля 2023
    Иерусалим: по стопам Иисуса
    Очень увлекательная экскурсия с Вадимом Лаутом. 10 часов и 12км пешком пролетели незаметно! Спасибо
  • В
    Виктория
    1 апреля 2023
    Иерусалим: по стопам Иисуса
    Очень увлекательная экскурсия с Вадимом Лаутом. 10 часов и 12км пешком пролетели незаметно! Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Церковь Всех Наций»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иерусалиме
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Иерусалим: Главные Святыни НЕ ТОРОПЯСЬ;
  2. Иерусалим - город мира;
  3. Иерусалим: по стопам Иисуса.
Какие места ещё посмотреть в Иерусалиме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Стена Плача;
  2. Храмовая гора;
  3. Храм Гроба Господня;
  4. Старый город;
  5. Гефсиманский сад;
  6. Самое главное;
  7. Масличная гора;
  8. Крестный путь Иерусалим;
  9. Еврейский квартал;
  10. Мечеть Аль-Акса.
Сколько стоит экскурсия по Иерусалиму в декабре 2025
Сейчас в Иерусалиме в категории "Церковь Всех Наций" можно забронировать 3 экскурсии от 300 до 300. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Иерусалиме (Израиль 🇮🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Церковь Всех Наций», 27 ⭐ отзывов, цены от $300. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль