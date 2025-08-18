читать дальше

Не очень адаптивный, порой грубоватый и безапелляционный - но это скорее плюсы, чем минусы - я получил от экскурсии гораздо больше, чем ожидал: не только много интересной информации, но и большой прорыв в понимании мировоззрения очень большого сегмента еврейского народа (самый большой прорыв за 3 года моей жизни на земле Израиля). Это замечательно! Маленькая рекомендация выбирающим тур - вдумчиво отнестись к выбору местечка для обеда - в старом городе легко можно попасть в забегаловку с ценами первоклассного ресторана.