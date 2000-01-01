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Индивидуальная экскурсия в Иерусалим и на Мертвое море

GRT
GRT – Гид из Иерусалима
Индивидуальная экскурсия в Иерусалим и на Мертвое море
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  • 🎩Индивидуальная
  • Подземная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $450 за экскурсию

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Индивидуальная экскурсия в Иерусалим и на Мертвое море
Индивидуальная экскурсия в Иерусалим и на Мертвое море

Что вы увидите

  • Стена плача
  • храм гроба Господня
  • горы Голгофа
  • камень миропомазания
  • кувуклии Христа
  • Мертвое море
Частная экскурсия ⛳ на Мертвое море 🌊 и Иерусалим.
Поездка с дипломированным гидом в Иерусалим (в первой половине дня). Посещение стены плача, храма гроба Господня, горы ⛰️ Голгофа, камня миропомазания, кувуклии Христа. Прогулка 👣 по старому городу.
Мертвое море - вторая половина дня.
Отдых и купание на пляже Мертвого моря. Пляж 🏖️ Мертвого моря оборудован удобствами: стулья, навесы, душевые, лечебные грязи, море, бассейн детский и взрослый). На пляже есть бар 🍹 и ресторан для желающих пообедать.
Что входит
  • Услуги гида на 10 часов, транспорт, вход на оборудованный пляж
  • Мест в машине - 6
Что не входит
  • обед
Начало и место завершения
🚩 с места проживания
Индивидуальная экскурсия в Иерусалим и на Мертвое море
Индивидуальная экскурсия в Иерусалим и на Мертвое море
Индивидуальная экскурсия в Иерусалим и на Мертвое море
Индивидуальная экскурсия в Иерусалим и на Мертвое море

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
GRT
GRT
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