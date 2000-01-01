Частная экскурсия ⛳ на Мертвое море 🌊 и Иерусалим.

Поездка с дипломированным гидом в Иерусалим (в первой половине дня). Посещение стены плача, храма гроба Господня, горы ⛰️ Голгофа, камня миропомазания, кувуклии Христа. Прогулка 👣 по старому городу.

Мертвое море - вторая половина дня.

Отдых и купание на пляже Мертвого моря. Пляж 🏖️ Мертвого моря оборудован удобствами: стулья, навесы, душевые, лечебные грязи, море, бассейн детский и взрослый). На пляже есть бар 🍹 и ресторан для желающих пообедать.