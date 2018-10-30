Если вы собираетесь в Тель-Авив с детьми, и у вас в планах есть посещение легендарного морского порта Яффо, то наверняка вы уже думали о том, как сделать прогулку не только познавательной, но и неутомительной для всей вашей семьи. На интерактивной игровой экскурсии по улочкам старого Яффо мы весело и легко поговорим об истории, религии, мифах и преданиях древнего мира. Такая прогулка будет интересна и взрослым, и детям, скучать точно никому не придется!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Познавать мир гораздо интереснее, непосредственно соприкасаясь с ним. Когда оказываешься на том самом месте, где тысячелетия назад происходили важные исторические события, во многом определившие будущее развитие цивилизации, “дела давно минувших дней” становятся как будто ближе и понятнее.

Наша экскурсия задумана как путешествие в мир легенд, связанных с старинным городом Яффо, который расположен рядом с набережной Тель-Авива. Этот город считается одним из древнейших в мире и предоставляет редкую возможность увидеть места мирового значения своими глазами. Мы пройдем по стареньким узким восточным улицам, где пахнет кофе и апельсинами, и всегда можно купить свежевыжатый гранатовый сок.

Вас ждут рассказы о героях древности, загадки, задания. Мы успеем поговорить на самые разные темы, некоторые из которых перекликаются со школьной программой:

легенды древней Греции

библейские сказания

базовое знакомство с религиозными традициями и храмами (иудаизм, ислам, христианство)

знакомство с укладом жизни портового города

Организационные детали

Экскурсия подойдет детям 4-12 лет.

С собой нужно иметь удобную обувь, летом – головной убор и бутылочку воды. И – хорошее настроение.