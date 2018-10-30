История мировых религий в игровой форме
На интерактивной игровой экскурсии по улочкам старого Яффо мы весело и легко поговорим об истории, религии, мифах и преданиях древнего мира. Такая прогулка будет интересна и взрослым, и детям, скучать точно никому не придется!
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Описание
Познавать мир гораздо интереснее, непосредственно соприкасаясь с ним. Когда оказываешься на том самом месте, где тысячелетия назад происходили важные исторические события, во многом определившие будущее развитие цивилизации, “дела давно минувших дней” становятся как будто ближе и понятнее.
Наша экскурсия задумана как путешествие в мир легенд, связанных с старинным городом Яффо, который расположен рядом с набережной Тель-Авива. Этот город считается одним из древнейших в мире и предоставляет редкую возможность увидеть места мирового значения своими глазами. Мы пройдем по стареньким узким восточным улицам, где пахнет кофе и апельсинами, и всегда можно купить свежевыжатый гранатовый сок.
Вас ждут рассказы о героях древности, загадки, задания. Мы успеем поговорить на самые разные темы, некоторые из которых перекликаются со школьной программой:
- легенды древней Греции
- библейские сказания
- базовое знакомство с религиозными традициями и храмами (иудаизм, ислам, христианство)
- знакомство с укладом жизни портового города
Организационные детали
Экскурсия подойдет детям 4-12 лет.
С собой нужно иметь удобную обувь, летом – головной убор и бутылочку воды. И – хорошее настроение.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Площадь часов Яффо
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Несмотря на то,что мы не знакомы,я благодарю Вас за оставленный отзыв.
Сожалею,что вы не получили интерактива на экскурсии.
Когда Вы написали мне,я сразу сказала Вам,что занята в этот день и,чисто по-человечески хотела помочь и дала контакт своей коллеги,с которой,как я понимаю Вы и сходили на экскурсию.
Буду иметь ввиду,если еще раз буду передавать ее контакт,что экскурсия коллеги не интерактивна.
Хотела так же попросить Вас указать в отзыве тот факт,что экскурсию вела не я.
Благодарю Вас,еще раз приношу извинения,что просто хотела помочь,но не вышло на 100% то что ожидалось.
С уважением и приветом из Израиля,
Галя