Интерактивная прогулка с детьми по старому Яффо

История мировых религий в игровой форме

4.5
2 отзыва
Описание
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Ответы на вопросы
Если вы собираетесь в Тель-Авив с детьми, и у вас в планах есть посещение легендарного морского порта Яффо, то наверняка вы уже думали о том, как сделать прогулку не только познавательной, но и неутомительной для всей вашей семьи.

На интерактивной игровой экскурсии по улочкам старого Яффо мы весело и легко поговорим об истории, религии, мифах и преданиях древнего мира. Такая прогулка будет интересна и взрослым, и детям, скучать точно никому не придется!
Интерактивная прогулка с детьми по старому Яффо
Интерактивная прогулка с детьми по старому Яффо
Интерактивная прогулка с детьми по старому Яффо
Интерактивная прогулка с детьми по старому Яффо
Интерактивная прогулка с детьми по старому Яффо
Интерактивная прогулка с детьми по старому Яффо
Интерактивная прогулка с детьми по старому Яффо
Ближайшие даты:
31
окт
1
ноя
2
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3
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4
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Познавать мир гораздо интереснее, непосредственно соприкасаясь с ним. Когда оказываешься на том самом месте, где тысячелетия назад происходили важные исторические события, во многом определившие будущее развитие цивилизации, “дела давно минувших дней” становятся как будто ближе и понятнее.

Наша экскурсия задумана как путешествие в мир легенд, связанных с старинным городом Яффо, который расположен рядом с набережной Тель-Авива. Этот город считается одним из древнейших в мире и предоставляет редкую возможность увидеть места мирового значения своими глазами. Мы пройдем по стареньким узким восточным улицам, где пахнет кофе и апельсинами, и всегда можно купить свежевыжатый гранатовый сок.

Вас ждут рассказы о героях древности, загадки, задания. Мы успеем поговорить на самые разные темы, некоторые из которых перекликаются со школьной программой:

  • легенды древней Греции
  • библейские сказания
  • базовое знакомство с религиозными традициями и храмами (иудаизм, ислам, христианство)
  • знакомство с укладом жизни портового города

Организационные детали

Экскурсия подойдет детям 4-12 лет.
С собой нужно иметь удобную обувь, летом – головной убор и бутылочку воды. И – хорошее настроение.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Площадь часов Яффо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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3
2
1
З
30 окт 2018
Интерактивности не получилось. Но познавательно было. Лучше воспользоваться другими контактами.
Gali
Gali
Ответ организатора:
Зоя,здравствуйте.
Несмотря на то,что мы не знакомы,я благодарю Вас за оставленный отзыв.
Сожалею,что вы не получили интерактива на экскурсии.
Когда Вы написали мне,я сразу сказала Вам,что занята в этот день и,чисто по-человечески хотела помочь и дала контакт своей коллеги,с которой,как я понимаю Вы и сходили на экскурсию.
Буду иметь ввиду,если еще раз буду передавать ее контакт,что экскурсия коллеги не интерактивна.
Хотела так же попросить Вас указать в отзыве тот факт,что экскурсию вела не я.
Благодарю Вас,еще раз приношу извинения,что просто хотела помочь,но не вышло на 100% то что ожидалось.
С уважением и приветом из Израиля,
Галя
И
8 мая 2018
Экскурсия очень понравилась. Рекомендую!

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