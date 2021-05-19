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Полезная информация о Сием-Реапе

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Местное время в Сием-Реапе
01:0303
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇰🇭 Камбоджа
Название городаСием-Реап
По-английскиSiem Reap
Столица регионаСием-Реап является столицей региона
Население города139 458 чел.
АэропортСиемреап REP
Часовой поясAsia/Phnom_Penh
Средняя высота18 м. от уровня моря

Где находится Сием-Реап на карте

Сием-Реап фото города
Сием-Реап

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