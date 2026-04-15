Погрузитесь в атмосферу катарской пустыни на вечернем сафари с восточным колоритом! Вас ждёт катание на джипах по дюнам, прогулка на верблюде, сэндбординг, фото с соколом и остановка у Внутреннего моря, где пески встречаются с океаном. Завершит путешествие романтический закат и традиционный арабский ужин под звёздным небом.
Описание экскурсии
- Катание на джипах по песчаным дюнам — драйв и эмоции в сердце пустыни.
- Прогулка на верблюде (10 мин) — атмосферно и идеально для фото.
- Сэндбординг — спуск с барханов на доске, подходит даже новичкам.
- Фото с соколом — знакомство с символом арабской культуры.
- Остановка у Внутреннего моря (Khor Al Adaid) — места, где встречаются вода и пустыня.
- Купание в море — при желании можно освежиться.
- Романтический закат — наблюдаем, как солнце скрывается за барханами.
- Ужин в пустыне — уютная атмосфера, арабская кухня и отдых под звёздами.
Организационные детали
- Поедем на внедорожнике 4×4.
- В стоимость включено: катание по дюнам, прогулка на верблюде, сэндбординг, фото с соколом, ужин.
- Возможно проведение программы в группе до 6 чел., доплата за каждого дополнительного участника — $170.
- С вами будет водитель из нашей команды.
Ответы на вопросы
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Дохе
Провели экскурсии для 79 туристов
Я с радостью буду вашим гидом по восхитительной Дохе. Этот солнечный город покорил моё сердце, и моя цель не просто показать вам его достопримечательности, а помочь ощутить дух Катара, проникнуться его богатой культурой, историей и гостеприимством. Я с нетерпением жду нашей встречи, чтобы вместе со своими коллегами-гидами раскрыть вам, почему Доха — не просто город, а настоящее приключение!
