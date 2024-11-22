3 часа
Водная прогулка
На мини-яхте с ветерком по Персидскому заливу
Увидеть достопримечательности Дохи с воды и поплавать возле острова Аль-Сафлия
Начало: В Старом порту
Завтра в 09:00
23 ноя в 09:00
$552 за всё до 9 чел.
2 часа
Водная прогулка
Прогулка на закате по Персидскому заливу
Насладитесь панорамой Дохи с деревянной лодки «доу» на закате. Вода, кофе и чай включены. Ужин и гид по запросу
Начало: В старом порту Дохи
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$78 за человека
2 часа
Водная прогулка
Водная экскурсия вокруг вечерней Дохи
Погрузитесь в атмосферу вечерней Дохи на уютной лодке, наслаждаясь видами на Корниш, Вэст-Бэй и другие знаковые места. Узнайте историю Катара и его богатство
Начало: У яхт-парка отеля «Ритц-Карлтон»
Расписание: ежедневно в 09:00, 15:00 и 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
$77 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «Речные прогулки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дохе
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Дохе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Дохе в ноябре 2024
Сейчас в Дохе в категории "Речные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 77 до 552.
Экскурсии на русском языке в Дохе (Катар 🇶🇦) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Речные прогулки», цены от $77. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Катара. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь